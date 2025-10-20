L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha intervingut en la crisi interna i l’allau de crítiques que ha patit TV3 les darreres setmanes. Així, ha denunciat “la censura i la desnacionalització” de TV3, i, en aquest sentit, considera que la cadena ofereix “uns informatius cada cop més en clau espanyola”. L’entitat presidida per Lluís Llach ha emès un comunicat per reclamar “una televisió nacional pública, transparent i creïble” que permeti la difusió i coneixement de la llengua i cultura catalana i lamenta que en els darrers temps veu com “aquest paradigma és assetjat”.
Entre els arguments que sosté per efectuar la denúncia, l’ANC recorda que l’anunci de la Fira Guilleries que organitza l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm on surt una estelada “és censurat”, i remarca que la pressió social va obligar a readmetre’l. També carreguen contra els informatius perquè consideren que cada cop es fan més “en clau espanyola” i contra els canvis en la programació i contractació d’influenciadors “banals desconnectats de la cultura i la societat catalana”. Així mateix, critiquen els canvis de les marques històriques —TV3, Catalunya Ràdio, 324 i Catalunya Informació—, que consideren “prou conegudes” i que havien esdevingut “un patrimoni col·lectiu”.
Amb tot, recorden que el Consell Professional de TV3 i el Comitè d’Empresa de TV3 i Catalunya Ràdio han fet queixes públiques per tot plegat, i remarquen que cada vegada més els catalanoparlants s’identifiquen “menys” amb aquesta televisió perquè, segons subratllen, “les cadenes estatals ja ofereixen a bastament els continguts que fan referència a tot Espanya”. “Lamentem el propòsit desnacionalitzador a què porta aquest embolic de canvis”, sentencien.
La “censura” a TV3
D’altra banda, l’entitat independentista critica la “censura” que ha patit el documental “molt rigorós”, Alerta inundable, i critiquen les “ingerències polítiques” per evitar-ne l’emissió, i assenyalen, sense donar noms, que hi ha “alguns càrrecs vinculats als partits considerats independentistes o sobiranistes encapçalant la cacera”. Una actitud que, segons l’entitat, “xoca frontalment amb la regeneració democràtica necessària per avançar cap a una nova República catalana”.
En aquest sentit, i fent-se ressò de les denúncies dels mateixos professionals, l’ANC carrega contra “les ingerències” al Sense Ficció i al 30 minuts, sobretot “quan està en joc algun departament del Govern o institució rellevant”. “No es respira un clima de llibertat professional”, lamenten des de l’entitat independentista, que deixa clar que TV3 “no ha de ser una televisió al servei de la promoció del govern de torn, sinó del país”.
Crítiques als partits independentistes per participar de la “deriva espanyolista”
Per a l’entitat liderada per Llach, aquesta política “desnacionalitzadora” està impulsada per “la majoria espanyolista del Parlament, vinculada al 155”, però veu “incomprensible” que partits considerats independentistes o sobiranistes “participin d’aquestes polítiques, en comptes d’actuar conjuntament per frenar la deriva espanyolista i recuperar una majoria independentista que, amb les desafeccions que provoquen, cada cop esdevé més llunyana”. L’ANC reclama una televisió pública que sigui “independent del poder polític i econòmic, que fomenti el pensament crític, reflecteixi la diversitat del país i contribueixi a la cohesió social i nacional”.
“Garantir-ne la transparència, la professionalitat i la independència és una condició indispensable per avançar cap a una democràcia madura i una República catalana amb institucions fortes i amb les quals es pugui confiar”, adverteixen. Per tot això, reclamen alliberar TV3 de “pressions polítiques, econòmiques o partidistes”, i que garanteixi la presència de “totes les sensibilitats democràtiques i nacionals del país”. Finalment, demanen que TV3 “mantingui i reforci el seu paper com a eina de normalització lingüística i cultural, donant prioritat al català i a la producció audiovisual pròpia i de qualitat, alhora que hi hagi una reciprocitat entre totes les televisions en llengua catalana”.