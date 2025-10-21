El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Els comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio preparen una consulta
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
21/10/2025 09:51

Volem que se’ns escolti”. D’aquesta manera tan contundent, els comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio inicien un comunicat en què anuncien que han proposat una consulta als treballadors dels mitjans audiovisuals de la CCMA sobre la gestió de les marques que està fent la direcció.

L’objectiu continua sent el mateix, que s’analitzi i es valorin els motius i la finalitat darrere del canvi de nom i la creació de la marca paraigua 3CatInfo: “Els treballadors i treballadores volem tenir veu i que se’ns escolti”. Aquest és un tema important que saben que pot tenir conseqüència “de present i de futur”. De fet, els comitès veuen “amb preocupació i incomprensió” el silenciament que està fent la direcció de les marques de TV3, Catalunya Ràdio, 324 i Catalunya Informació.

Rosa Romà dona explicacions del canvi de 3CatInfo - ACN
Els comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio demanen una resposta de direcció

Ho han expressat “diverses vegades” als responsables dels mitjans de la casa, als qui els han deixat clar que consideren que les noves marques, 3Cat i 3CatInfo, han de créixer i existir “acompanyades” de les marques originals de TV3 i Catalunya Ràdio. Què han demanat en l’última reunió? Que apostin per la convivència de les marques, tot mantenint actives les anteriors, per poder “distingir l’origen” del contingut i “sumar valor” a les noves.

Des de la direcció els han assegurat que rumiaran sobre la seva proposta, però mentrestant els comitès han optat per convocar una assemblea informativa en la qual valoraran, conjuntament, on es troben. A més a més, concretaran els aspectes de la consulta que duran a terme en cas que la direcció no atengui la seva oferta. L’última reunió va tenir lloc dimarts passat, així que previsiblement, encara els donaran uns dies de marge abans d’emprendre la següent acció.

