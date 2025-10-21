“Queremos que se nos escuche”. De esta manera tan contundente, los comités de empresa de TV3 y Catalunya Ràdio inician un comunicado en el que anuncian que han propuesto una consulta a los trabajadores de los medios audiovisuales de la CCMA sobre la gestión de las marcas que está realizando la dirección.

El objetivo sigue siendo el mismo, que se analicen y se valoren los motivos y la finalidad detrás del cambio de nombre y la creación de la marca paraguas 3CatInfo: “Los trabajadores y trabajadoras queremos tener voz y que se nos escuche”. Este es un tema importante que saben que puede tener consecuencia “de presente y de futuro”. De hecho, los comités ven “con preocupación e incomprensión” el silenciamiento que está realizando la dirección de las marcas de TV3, Catalunya Ràdio, 324 y Catalunya Informació.

Rosa Romà dona explicaciones del cambio de 3CatInfo | ACN

Los comités de empresa de TV3 y Catalunya Ràdio piden una respuesta de la dirección

Lo han expresado “varias veces” a los responsables de los medios de la casa, a quienes les han dejado claro que consideran que las nuevas marcas, 3Cat y 3CatInfo, deben crecer y existir “acompañadas” de las marcas originales de TV3 y Catalunya Ràdio. ¿Qué han pedido en la última reunión? Que apuesten por la convivencia de las marcas, manteniendo activas las anteriores, para poder “distinguir el origen” del contenido y “sumar valor” a las nuevas.

Desde la dirección les han asegurado que reflexionarán sobre su propuesta, pero mientras tanto los comités han optado por convocar una asamblea informativa en la que valorarán, conjuntamente, dónde se encuentran. Además, concretarán los aspectos de la consulta que llevarán a cabo en caso de que la dirección no atienda su oferta. La última reunión tuvo lugar el martes pasado, así que previsiblemente, aún les darán unos días de margen antes de emprender la siguiente acción.