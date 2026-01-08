El comité de empresa de TV3 planta cara a la dirección: «Diálogo o conflicto»

El comité de empresa de TV3 ha movido ficha ahora que comienza un nuevo curso. Dos meses después de organizar una consulta entre los trabajadores de la cadena pública para saber qué pensaban de la creación de una marca paraguas -el 3CatInfo-, ahora se dirigen directamente a la presidenta de la Corporación Catalana de Medios, Rosa Romà. Y lo hacen en un comunicado muy contundente, para el cual han escogido un titular que pone en evidencia su malestar: “Rosa, para el 2026 ¿diálogo o conflicto?”.

La idea es lamentar públicamente que aún no haya dado respuesta ni les hayan explicado claramente qué estrategia de marcas pretenden implementar: “Quizás no han asimilado el resultado claro e indiscutible de la consulta”, dejan caer. Queda claro que el paso del tiempo no conseguirá que se olviden del tema, más bien todo lo contrario: “Si piensan que el tiempo agotará las energías, es que desconocen la historia de luchas compartidas de la plantilla de la CCMA”.

Desde el Comité advierten que, desde que entró la nueva dirección, ven una voluntad de “dirigir” la CCMA “como una empresa privada”. Y, de hecho, tienen claro que este conflicto por la gestión de las marcas ha sido solo “la punta del iceberg” de una gestión “personalista” y “llena de prejuicios” que les ha “obligado” a hacer denuncias públicamente y, después, a judicializar algunas de las decisiones que se toman, según ellos, de manera «unilateral».

Estas son las quejas que hace públicas el Comité de Empresa de TV3

Algunos problemas con los que se encuentran tendrían que ver con las nuevas interpretaciones que se hacen del convenio y que creen que “perjudican” directamente al trabajador. Por ejemplo, ven que hay una externalización de la producción “cada vez más evidente”. Tampoco les gustan los nuevos informativos, ya que “tensionan” los equipos y “desvirtúan” las profesiones. Otros reproches serían el uso que se hace del presupuesto de formación, según su versión “de manera arbitraria” e “ignorando” las necesidades reales del personal: “Gastan un enorme presupuesto en la formación de directivos”. “El gran problema de la dirección es la pésima gestión de las personas, aunque hacen referencia recurrentemente”, insisten con contundencia.

También han aprovechado para destacar el problema que ven en la “falta de visión” respecto a los canales infantiles y juveniles porque las audiencias están “bajo mínimos”. Más reproches, hacia la “poca transparencia” en la información para el plan de igualdad, las contrataciones faraónicas “y podríamos seguir”, advierten.

Así fue la última concentración que organizó el comité | Twitter

Desde el Comité creen que la dirección no ha parado de contratar cargos de libre designación «sin justificar” para sentirse «más protegidos». “Hemos terminado el 2025 plantando cara a esta dirección, conscientes de que la ciudadanía está de nuestro lado y comenzamos el 2026 con aún más energía. Rosa Romà debe elegir entre el diálogo y el conflicto”.