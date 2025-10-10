La primera temporada de La Revuelta va posar damunt la taula un conflicte arrossegat des que el programa s’emetia a Movistar+ com a La Resistencia. David Broncano i el seu equip van denunciar públicament una situació que els havia passat més d’un cop pel que fa als convidats. El detonant va ser la visita de Jorge Martín, pilot de MotoGP, que havia de passar pel programa de La 1 abans de El Hormiguero. Un gir d’última hora els va deixar sense convidat, destapant una dinàmica entre tots dos programes que va provocar molt rebombori i cert recel entre els presentadors.
Des de llavors no és el primer cop que abans d’un programa han de buscar convidats d’última hora, potser perquè tenen altres entrevistes tancades o per algun inconvenient del dia a dia. Sigui com sigui, per tancar la setmana, David Broncano ha fet realitat el somni d’un home que va formar part del públic a principi de temporada. Els va semblar tan interessant que fins i tot van oferir-li un lloc a primera fila dins una banyera, que és l’espai que designen per a la persona del públic que és més divertida o porta una història interessant.
Un convidat d’última hora
L’home es diu Custodio Pérez i és escriptor. De fet, en la seva primera aparició a La Revuelta, va portar la seva primera novel·la com a regal per a David Broncano, a qui va fer prometre que si en algun moment els queia un convidat, el podien portar a ell. Dit i fet. En el programa d’aquest dijous 9 d’octubre, han apostat per aquest personatge anònim que s’ha convertit en el protagonista d’un programa en prime time per un dia.
Només posar un peu a l’escenari, l’escriptor amateur no ha pogut evitar les llàgrimes d’emoció per poder parlar de la seva història i el seu amor pels llibres a través de la televisió pública espanyola. El camí per arribar al programa va ser una odissea. Després de rebre una trucada d’última hora a les 12:00 del matí, Custodio va viatjar des de Jaén fins a Madrid per presentar la seva trilogia de llibres de novel·la negra ambientada a Andalusia. Tot i que només en portava els tres primers, l’escriptor està a punt de publicar la cinquena novel·la, malgrat que ha admès que ja en té nou escrits, però calen ingressos per poder publicar-los.
Custodio se ha hecho 5 horas de coche para venir desde Jaén y salvarnos el culo. El mejor.— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 9, 2025
Vino de público hace 3 semanas, acabó en la piscina de bolas y le regaló un libro que había escrito. Broncano dijo que se viniera de entrevistado si nos fallaba un invitado y nada, aquí… pic.twitter.com/OLPJCXr9lS
Com va començar a escriure?
El seu amor pels llibres va començar fa poc més d’un any. En aquell moment treballava al camp i aprofitava les nits per escriure les novel·les al mòbil. De fet, va arribar a escriure el primer llibre complet amb el telèfon. Més tard, va deixar la feina a les oliveres per dedicar-se a cuidar la seva sogra i la seva neboda. Com a homenatge, un dels primers relats que va escriure va ser De la vara al lapiz. La lectura per a Custodio va ser una manera d’escapar de la realitat quan era petit, una mena de refugi perquè patia bullying. “Somniava que em venjaria de tothom, però no ho vaig fer”, ha declarat.
Tot i això, el seu amor per la lectura no s’ha acabat i malgrat que sap que no “viurà” d’escriure, espera que la gent vulgui llegir les seves històries. Històries que posen damunt la taula temes actuals, com el seu pròxim llibre, Susurros en un mar de plásticos, que parla de la situació dels immigrants.
Lalachus s’emprenya amb David Broncano
Més enllà de l’oportunitat que ha rebut aquest escriptor andalús, David Broncano ha patit una petita esbroncada per part de Lalachus. La col·laboradora estrella de la primera temporada ha tornat a La Revuelta una mica empipada. Mesos abans s’havia proposat Lalachus com a possible candidata per al Benidorm Fest, la preselecció espanyola per a Eurovisió, i ara que han sortit a la llum els artistes seleccionats, la comunicadora s’ha quedat fora. “T’he dit des de la temporada passada, David, que em volia presentar al Benidorm Fest enguany”, ha expressat enfadada. El presentador, intentant justificar-se, s’ha vist interromput per Lalachus. “Què em vas dir què? Quan m’ho has dit? Per què no m’has enviat una alarma perquè enviés una cançó al concurs? Ja s’ha passat el termini. Això és al gener. Es va passar la setmana passada i ja no podem enviar cap cançó. Us heu perdut una superestrella“, ha exclamat falsament indignada abans d’organitzar una cançó de queixes contra Broncano amb la melodia de Superstar d’Aitana.
Espero que el Benidorm Fest tenga a bien pararlo todo e incluir a Lala— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 9, 2025
Sin Lala no hay Benidorm Fest y sin Benidorm Fest no hay Lala #LaRevuelta pic.twitter.com/G3lPWsw9Du
Una escena surrealista i sense sentit per part de la col·laboradora que ha tornat a La Revuelta amb ganes d’embolicar la troca una estona.