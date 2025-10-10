La primera temporada de La Revuelta puso sobre la mesa un conflicto arrastrado desde que el programa se emitía en Movistar+ como La Resistencia. David Broncano y su equipo denunciaron públicamente una situación que les había pasado más de una vez en lo que respecta a los invitados. El detonante fue la visita de Jorge Martín, piloto de MotoGP, que debía pasar por el programa de La 1 antes de El Hormiguero. Un giro de última hora los dejó sin invitado, destapando una dinámica entre ambos programas que provocó mucho revuelo y cierto recelo entre los presentadores.

Desde entonces no es la primera vez que antes de un programa tienen que buscar invitados de última hora, quizás porque tienen otras entrevistas cerradas o por algún inconveniente del día a día. Sea como sea, para cerrar la semana, David Broncano ha hecho realidad el sueño de un hombre que formó parte del público al principio de temporada. Les pareció tan interesante que incluso le ofrecieron un lugar en primera fila dentro de una bañera, que es el espacio que designan para la persona del público que es más divertida o trae una historia interesante.

Un invitado de última hora

El hombre se llama Custodio Pérez y es escritor. De hecho, en su primera aparición en La Revuelta, llevó su primera novela como regalo para David Broncano, a quien hizo prometer que si en algún momento se quedaban sin invitado, lo podían llevar a él. Dicho y hecho. En el programa de este jueves 9 de octubre, han apostado por este personaje anónimo que se ha convertido en el protagonista de un programa en prime time por un día.

Custodio Pérez, muy emocionado después de ser invitado de última hora a ‘La Revuelta’ | RTVE

Solo poner un pie en el escenario, el escritor amateur no pudo evitar las lágrimas de emoción por poder hablar de su historia y su amor por los libros a través de la televisión pública española. El camino para llegar al programa fue una odisea. Tras recibir una llamada de última hora a las 12:00 de la mañana, Custodio viajó desde Jaén hasta Madrid para presentar su trilogía de libros de novela negra ambientada en Andalucía. Aunque solo llevaba los tres primeros, el escritor está a punto de publicar la quinta novela, a pesar de que ha admitido que ya tiene nueve escritas, pero necesita ingresos para poder publicarlas.

Custodio se ha hecho 5 horas de coche para venir desde Jaén y salvarnos el culo. El mejor.



Vino de público hace 3 semanas, acabó en la piscina de bolas y le regaló un libro que había escrito. Broncano dijo que se viniera de entrevistado si nos fallaba un invitado y nada, aquí… pic.twitter.com/OLPJCXr9lS — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 9, 2025

¿Cómo comenzó a escribir?

Su amor por los libros comenzó hace poco más de un año. En ese momento trabajaba en el campo y aprovechaba las noches para escribir las novelas en el móvil. De hecho, llegó a escribir el primer libro completo con el teléfono. Más tarde, dejó el trabajo en los olivos para dedicarse a cuidar de su suegra y su sobrina. Como homenaje, uno de los primeros relatos que escribió fue De la vara al lápiz. La lectura para Custodio fue una manera de escapar de la realidad cuando era pequeño, una especie de refugio porque sufría bullying. «Soñaba que me vengaría de todos, pero no lo hice», ha declarado.

Aun así, su amor por la lectura no se ha acabado y a pesar de que sabe que no «vivirá» de escribir, espera que la gente quiera leer sus historias. Historias que ponen sobre la mesa temas actuales, como su próximo libro, Susurros en un mar de plásticos, que habla de la situación de los inmigrantes.

Lalachus se enfada con David Broncano

Más allá de la oportunidad que ha recibido este escritor andaluz, David Broncano ha sufrido una pequeña reprimenda por parte de Lalachus. La colaboradora estrella de la primera temporada ha vuelto a La Revuelta un poco enfadada. Meses antes se había propuesto Lalachus como posible candidata para el Benidorm Fest, la preselección española para Eurovisión, y ahora que han salido a la luz los artistas seleccionados, la comunicadora se ha quedado fuera. «Te lo dije desde la temporada pasada, David, que me quería presentar al Benidorm Fest este año», ha expresado enfadada. El presentador, intentando justificarse, se ha visto interrumpido por Lalachus. «¿Qué me dijiste qué? ¿Cuándo me lo has dicho? ¿Por qué no me has enviado una alarma para que enviara una canción al concurso? Ya se ha pasado el plazo. Esto es en enero. Se pasó la semana pasada y ya no podemos enviar ninguna canción. Os habéis perdido una superestrella», ha exclamado falsamente indignada antes de organizar una canción de quejas contra Broncano con la melodía de Superstar de Aitana.

Espero que el Benidorm Fest tenga a bien pararlo todo e incluir a Lala



Sin Lala no hay Benidorm Fest y sin Benidorm Fest no hay Lala #LaRevuelta pic.twitter.com/G3lPWsw9Du — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 9, 2025

Una escena surrealista y sin sentido por parte de la colaboradora que ha vuelto a La Revuelta con ganas de armar jaleo un rato.