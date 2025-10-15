La anécdota viral de Candela Peña y la menopausia: “Ropa interior pegada”

Candela Peña ha protagonizado un alegato en La Revuelta que se ha viralizado en las últimas horas. La actriz catalana ha confesado que ha entrado de lleno en la menopausia y es ahora cuando se ha dado cuenta de que se trata de una etapa de la mujer muy poco visibilizada: «Ya he dejado atrás la etapa de la fertilidad, ahora estoy en tratamiento hormonal porque estoy en plan climaterio».

En esta intervención en TVE, asegura que muchas mujeres le piden que divulgue públicamente sobre este momento vital. ¿El problema? Que no quiere ser la portavoz de la menopausia y, por tanto, le ha exigido que entreviste a alguna experta sobre el tema: «No me puedes hacer esto porque yo quiero hacerme la joven y que me den papeles«. De hecho, asegura que una mujer le recomendó en el supermercado que coma arándanos porque son buenos «para esto mío».

El tabú de la menopausia



Visibilizándola es como se evita la vergüenza y la estigmatización. #LaRevuelta pic.twitter.com/jKrmc6IxQt — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 14, 2025

La anécdota más loca de Candela Peña, con una dermatóloga con sofocos

¿La anécdota más loca? De cuando acudió a la dermatóloga hace unos días: «Delante de mí, estaba sentada la señora rubia, guapa, de buen cuerpo… y, de repente, comienza a sudar muchísimo. No era normal, sudaba que goteaba el sudor y parecían las cataratas del Niágara«. La actriz vio que la doctora, que tenía edad de menopausia, se levantaba, se ponía de pie y se desabrochaba la bata: «Me llegó a decir que tenía las bragas y el sujetador pegados al cuerpo. Se estaba licuando viva«.

Y esta es solo una mujer con menopausia de las que han hablado con ella: «Todas las mujeres que me piden que hable en antena de sequedad vaginal, las que no pueden salir a la calle… porque puedes llegar a tener millones de síntomas. David, tienes que invitar a un experto sobre el tema que hable de todo esto«, ha reclamado.

¿Qué ha dicho Candela Peña sobre la menopausia? | TVE

Candela Peña hace un alegato a favor de la menopausia | TVE

Además, la actriz ha aprovechado este gran escaparate público para hacer un llamamiento. Es consciente de que muchísima gente ve La Revuelta cada noche y, por eso, les ha pedido que se ofrezcan como voluntarios para hacer compañía a las personas mayores que están solas. Una Candela Peña que no ha dudado en hacer una petición tras otra.