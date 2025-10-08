Filtran el elevado sueldo que tendrá Pepa Bueno en TVE

Pepa Bueno ha vuelto a TVE y ahora se conoce un detalle importante que la habría convencido para aceptar la propuesta, el elevado sueldo que le han ofrecido. Ella liderará los informativos de la noche y estará al frente de algunas de las entrevistas más importantes, como fue el caso de la aparición del presidente Pedro Sánchez en su plató. La han criticado bastante, algo que puede volver a suceder ahora que se sabe cuánto gana a fin de mes.
A través del Portal de Transparencia, algunos telespectadores han exigido saber cuánto cobrará Pepa Bueno. Pues bien, la cifra anual asciende a 265.290 €. Resulta una auténtica barbaridad, teniendo en cuenta que le quedarían 22.169 € brutos al mes, a lo que se debe restar las retenciones que correspondan, eso sí. De todas maneras, sigue siendo una cantidad muy y muy elevada. Si hacemos caso a las calculadoras de salario neto que encontramos online, calculan que le tocaría pagar una cuota de IRPF muy alta y, por lo tanto, su sueldo neto mensual quedaría entre los 11.000 y los 13.000 €. Nada mal a sus 61 años para ir preparando la jubilación.
Además, la cadena ha considerado oportuno dar más detalles al respecto para justificarse y ha especificado el desglose de este sueldo. Según dicen, Pepa Bueno gana 14.577 € mensuales como presentadora del informativo y 7.592 € más por ser la directora. Para aquellos más entendidos, sí, aquí también se incluyen los derechos de imagen y propiedad así que no se debe sumar ningún extra.
Pepa Bueno podría cobrar más, si quisiera compaginar este trabajo con alguno otro. No obstante, una de las condiciones de este contrato tan bueno es precisamente que le requieren exclusividad y plena dedicación a este proyecto. Cobrará muchísimo, pero no puede cobrar nada más de ningún otro lado. Ella debía cobrar mucho ya en RNE, de la misma manera que el sueldo de directora de El País no debía ser poca cosa.
¿Cuánto cobran otros presentadores de TVE?
Los telespectadores agradecen saber cuánto cobran los presentadores de la pública, ya que su sueldo sale de nuestros bolsillos. ¿Y es mucho lo que han ofrecido a Pepa Bueno? Podemos compararlo con lo que se sabe que cobran otras estrellas de la cadena como son Raquel Sánchez Silva, la presentadora de Maestros de la costura. En su caso, cada programa que graba le supone una ganancia de 7.500 €, así que no está nada mal tampoco.
Lourdes Maldonado cobra 1.000 € por cada capítulo de Hablando claro, mientras que Jordi Hurtado queda bastante atrás con 700 € por grabación. En este último caso, sin embargo, la cifra sube bastante si tenemos en cuenta que graba cada día de lunes a viernes. Sea como sea, Pepa Bueno puede quedar bastante satisfecha al ver que se embolsa un sueldo elevado y que cuenta con mucho prestigio dentro de la televisión pública española.