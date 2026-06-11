TV3 ha preparado un especial informativo muy completo para mostrar a los telespectadores todos los detalles, y desde todos los escenarios, de la bendición de la Torre de Jesús que ha realizado el papa León XIV en la Sagrada Familia. La cobertura mediática ha sido masiva con una retransmisión de un montón de horas para seguir minuto a minuto todo lo que iba pasando. La audiencia ha podido ver la homilía completa desde dentro de la basílica, así como también han podido disfrutar desde el sofá del espectáculo de luces y fuegos artificiales que habían preparado para el fin de fiesta. La realización ha sido una delicia, las cosas como son, y eso se ha visto reflejado en una audiencia muy buena que los ha hecho líderes a lo largo de toda la tarde.

En la plataforma 3Cat y el resto del entorno digital, el especial de TV3 se coloca como la segunda emisión más vista de la temporada con más de 75.600 dispositivos únicos. En redes, los contenidos sobre la inauguración de la torre de Jesús y la visita del papa León XIV superan los 2 millones de reproducciones.

La homilía del papa León XIV ha tenido muy buena audiencia en TV3

El programa especial, que ha comenzado con Toni Cruanyes, Xavier Grasset y Núria Moliner al frente, ha obtenido un buen 15,3% de share para ir abriendo boca. La primera parte del especial sobre el sueño de Gaudí ha gustado, pero lo ha hecho más cuando han conectado con el recorrido del santo padre y toda la ceremonia dentro de la Sagrada Familia. En ese momento, la cuota de pantalla se disparó hasta el 22,4% y una media de 328.000 telespectadores. Y no fue el techo, claro, ya que esa cifra aún tenía que seguir escalando.

Cuando llegó la celebración final, donde Barcelona se coronó con un espectáculo majestuoso, los telespectadores catalanes sintonizaron la televisión en masa. Todos querían ver qué habían preparado, teniendo en cuenta que el share fue espectacular. La retransmisión de TV3 obtuvo el 26,2% de la audiencia, que no era poca porque el número de telespectadores era superior al habitual. ¿La prueba? Que en ese momento, superaron el medio millón de personas de media con 545.000 personas detrás de la pantalla.

Toni Cruanyes ha liderado la retransmisión de la tarde | TV3

¿Qué audiencia ha obtenido TVE con su retransmisión?

La otra cadena que ha ofrecido, en directo, todo lo que pasaba en la Sagrada Familia ha sido TVE. La cadena pública española ha preparado una emisión que comenzó a las 18 horas y que no terminó hasta las 23 horas, cinco horas sin descanso que han alcanzado una media del 12,9% bastante buena. En las redes sociales, la pareja formada por Pepa Bueno y Gemma Nierga ha recibido muchísimos aplausos por su trabajo.

Resulta curioso que la eucaristía por Antoni Gaudí en la Sagrada Familia también se siguió por La 2 Cat con buenos números, teniendo en cuenta la competencia, con un 5,1% de media que no acostumbramos a ver en la versión catalana del canal.

Pepa Bueno y Gemma Nierga han recibido muchos aplausos por su trabajo en el especial de TVE

Las cadenas que no hacen caso al papa se hunden

Telecinco no retransmitió el recorrido del papa por la calle Rosselló ni la eucaristía y, como era de esperar, eso hizo que se hundieran en Cataluña. El diario de Jorge se queda en un pobre 3,2% y el Allá tú, con un 2,3% aún peor. Ni los informativos alegran la noche a la cadena porque solo congregaron el 3,7% del número de telespectadores de ayer que era mucho superior al de un día habitual.

Antena 3 aún se salvó gracias a Pasapalabra, la única opción laica de la noche que aún hizo algo con el 11,4% del share. Por la noche, en pleno espectáculo de luces en la fachada de la basílica, El Hormiguero congregó al 6,9% que prefería escuchar qué tenía que decir Malú.