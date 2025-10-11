L’arxiu de TV3 és immens. Des que es va crear la televisió pública catalana fa 40 anys, els espectadors han pogut gaudir de propostes molt diverses pel que fa a l’entreteniment. Els culebrons i les sèries de sobretaula són una de les marques identitàries de la casa, si més no, hi ha un bon historial d’aquests continguts que es poden veure a través de la plataforma 3Cat. Actualment i des de fa nou temporades hi ha una colla que acompanya l’audiència de dilluns a divendres després del TN migdia. Els amics de Com si fos ahir són els protagonistes d’històries de la vida quotidiana d’un grup de boomers i les seves famílies. Embolics amorosos, secrets, ruptures, problemes de salut, gelosia i les situacions més mundanes aborden cada dia aquests personatges que ja formen part de la vida dels espectadors.
Aquesta temporada, però, s’han incorporat moltes cares noves que estan disposades a embolicar les trames que han preparat els guionistes. Un d’ells ha demostrat aquesta setmana que les seves intencions són més aviat fosques després d’uns capítols en què la seva trama no avançava gaire. Parlem de la Foix, interpretada per la Nausicaa Bonnín. Quins papers ha tingut abans a TV3?
La Foix de ‘Com si fos ahir’
La nova comercial de la Barnateca ha començat una relació sentimental amb la Itziar (Mar Ulldemolins) després d’enlluernar-se amb els plats que prepara la xef més famosa de la ficció. En els últims episodis, però, la seva actitud ha fet saltar les alarmes: fa dies que la seva xicota vol sortir del pis de l’Ivan (Roger Coma) i quan intenta conèixer alguna cosa més de la vida privada de la Foix, ella s’hi tanca en banda. El primer que han descobert els fans és que ha mentit, no comparteix un pis tronat amb quatre persones, sinó que té un bon habitatge modern per a ella sola i que a més a més no se la veu gens preocupada per tenir la cuinera darrere seu com un gosset. Què més amaga la Foix i quan descobrirem la seva cara de veritat?
La Sandra de ‘El cor de la ciutat’
Cal viatjar uns anys enrere per trobar un dels papers que ha fet la Nausicaa Bonnín a TV3. L’actriu barcelonina és filla del director de teatre i actor Hermann Bonnín i la dramaturga francesa Sabine Dufrenoy. Ha participat en diverses produccions de teatre com Nausica, El jardí abandonat o La dama de les camèlies, entre d’altres. A TV3 i abans del Comsi els espectadors l’han vist sota el paper de Sandra Benjumea a El cor de la ciutat.
El seu paper va ser més aviat truculent perquè interpretava una jove estudiant de Batxillerat famosa per la carrera futbolista del seu germà. Els conflictes familiars van portar-la a comportar-se de manera incorrecta amb una companya de classe a qui feia bullying. Van expulsar-la de l’institut, després es va escapar d’un Centre de Menors i fins i tot va arribar a sortir de Catalunya per viure en secret a una altra ciutat. El seu paper es va estirar fins a l’any 2009, moment en què s’acaba la sèrie.
L’Andrea a ‘La fossa’
La Nausicaa ha treballat en projectes i gèneres diversos. Un d’ells va ser la minisèrie La fossa, en què interpretava el paper d’Andrea Carmona, una sergenta dels Mossos d’Esquadra que es va desplaçar fins a un poble del Penedès per investigar un assassinat. Un jove anomenat David estava treballant en secret en l’exhumació d’una fossa comuna de la Guàrdia Civil quan de sobte va ser assassinat. L’Andrea és qui es fa càrrec del cas, que anirà destapant tota una cadena de secrets i crims del passat.
El seu paper a la sèrie ‘Cites’
També ha tingut un paper a la sèrie Cites de TV3. Feia el paper de Sofia Guerrero, una noia de 29 anys amb una feina de llevadora que buscava refer la seva vida. La seva etapa a la sèrie estava estretament vinculada amb la Paula, interpretada per la Laia Costa. La parella es va conèixer a la primera temporada, en una cita organitzada a una discoteca.
La seva relació va estar plena d’alts i baixos, buscant-se durant els anys i convertint-se en una de les parelles més aclamades per l’audiència. En la tercera temporada de Cites Barcelona van retrobar-se, set anys més tard i amb una nova oportunitat per estar juntes ara que per fi estaven solteres en el mateix moment vital.
Ara per ara, els fans de Com si fos ahir poden veure-la implicada en una trama que és evident que donarà molt joc. La Itziar n’està molt per ella i ja se sap que la xef per amor pot cometre bogeries. Ara bé, què farà si resulta que aquesta dona amb mirada d’àngel resulta que podria ser un llop amb pell d’ovella? Caldrà estar ben atents als capítols que arriben les pròximes setmanes.