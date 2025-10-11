El archivo de TV3 es inmenso. Desde que se creó la televisión pública catalana hace 40 años, los espectadores han podido disfrutar de propuestas muy diversas en cuanto a entretenimiento. Los culebrones y las series de sobremesa son una de las marcas identitarias de la casa, al menos, hay un buen historial de estos contenidos que se pueden ver a través de la plataforma 3Cat. Actualmente y desde hace nueve temporadas hay un grupo que acompaña a la audiencia de lunes a viernes después del TN mediodía. Los amigos de Com si fos ahir son los protagonistas de historias de la vida cotidiana de un grupo de boomers y sus familias. Enredos amorosos, secretos, rupturas, problemas de salud, celos y las situaciones más mundanas abordan cada día a estos personajes que ya forman parte de la vida de los espectadores.

Esta temporada, sin embargo, se han incorporado muchas caras nuevas que están dispuestas a complicar las tramas que han preparado los guionistas. Uno de ellos ha demostrado esta semana que sus intenciones son más bien oscuras después de unos capítulos en los que su trama no avanzaba mucho. Hablamos de Foix, interpretada por Nausicaa Bonnín. ¿Qué papeles ha tenido antes en TV3?

La Foix de ‘Com si fos ahir’

La nueva comercial de la Barnateca ha comenzado una relación sentimental con Itziar (Mar Ulldemolins) después de deslumbrarse con los platos que prepara la chef más famosa de la ficción. En los últimos episodios, sin embargo, su actitud ha hecho saltar las alarmas: hace días que su novia quiere salir del piso de Iván (Roger Coma) y cuando intenta conocer algo más de la vida privada de Foix, ella se cierra en banda. Lo primero que han descubierto los fans es que ha mentido, no comparte un piso destartalado con cuatro personas, sino que tiene una buena vivienda moderna para ella sola y que además no se la ve nada preocupada por tener a la cocinera detrás suyo como un cachorrito. ¿Qué más esconde Foix y cuándo descubriremos su verdadera cara?

La Sandra de ‘El cor de la ciutat’

Hay que viajar unos años atrás para encontrar uno de los papeles que ha hecho Nausicaa Bonnín en TV3. La actriz barcelonesa es hija del director de teatro y actor Hermann Bonnín y de la dramaturga francesa Sabine Dufrenoy. Ha participado en diversas producciones de teatro como Nausica, El jardí abandonat o La dama de les camèlies, entre otras. En TV3 y antes de Com si fos ahir los espectadores la han visto bajo el papel de Sandra Benjumea en El cor de la ciutat.

Su papel fue más bien truculento porque interpretaba a una joven estudiante de Bachillerato famosa por la carrera futbolística de su hermano. Los conflictos familiares la llevaron a comportarse de manera incorrecta con una compañera de clase a la que hacía bullying. La expulsaron del instituto, luego se escapó de un Centro de Menores e incluso llegó a salir de Cataluña para vivir en secreto en otra ciudad. Su papel se extendió hasta el año 2009, momento en el que termina la serie.

Nausicaa Bonnín feia el paper de Sandra a ‘El cor de la ciutat’ | 3Cat

L’Andrea en ‘La fossa’

Nausicaa ha trabajado en proyectos y géneros diversos. Uno de ellos fue la miniserie La fossa, en la que interpretaba el papel de Andrea Carmona, una sargento de los Mossos d’Esquadra que se desplazó hasta un pueblo del Penedès para investigar un asesinato. Un joven llamado David estaba trabajando en secreto en la exhumación de una fosa común de la Guardia Civil cuando de repente fue asesinado. Andrea es quien se hace cargo del caso, que irá destapando toda una cadena de secretos y crímenes del pasado.

La Nausicaa feia el paper protagonista d’Andrea a la minisèrie ‘La fossa’ | 3Cat

Su papel en la serie ‘Cites’

También ha tenido un papel en la serie Cites de TV3. Interpretaba el papel de Sofia Guerrero, una chica de 29 años con un trabajo de comadrona que buscaba rehacer su vida. Su etapa en la serie estaba estrechamente vinculada con Paula, interpretada por Laia Costa. La pareja se conoció en la primera temporada, en una cita organizada en una discoteca.

La Nausicaa feia el paper de Sofia Guerrero a la sèrie ‘Cites’ | 3Cat

Su relación estuvo llena de altibajos, buscándose durante los años y convirtiéndose en una de las parejas más aclamadas por la audiencia. En la tercera temporada de Cites Barcelona se reencontraron, siete años más tarde y con una nueva oportunidad para estar juntas ahora que por fin estaban solteras en el mismo momento vital.

Por ahora, los fans de Com si fos ahir pueden verla implicada en una trama que es evidente que dará mucho juego. Itziar está muy por ella y ya se sabe que la chef por amor puede cometer locuras. Ahora bien, ¿qué hará si resulta que esta mujer con mirada de ángel resulta que podría ser un lobo con piel de cordero? Habrá que estar muy atentos a los capítulos que llegan las próximas semanas.