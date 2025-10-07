La semana continúa en la serie diaria de TV3. Los fans de Com si fos ahir tienen muchas tramas abiertas sobre la mesa en un inicio de temporada que ha sido bastante accidentado. La pandilla del Reina Sibil·la está rodeada de problemas de salud, personajes del pasado que han vuelto con mucha fuerza, misterios sobre una paternidad y secretos entre amigos que están a punto de estallar. Sea como sea, hay una mujer que se ha propuesto cambiar su suerte en lo que respecta al amor.

Eva busca soluciones para los problemas amorosos

Eva (Alícia González Laá) es uno de los personajes más queridos de la pandilla del Comsi. Es una mujer amable, risueña, a menudo ingenua y demasiado blanda con los demás, lo que ha provocado que tenga más de un problema, especialmente con las parejas. La trabajadora del Gim Rabbit acumula el peor historial de todos los personajes y se pueden contar anécdotas de todo tipo. Hace unas temporadas salió con el primo «facha» de Gina (Meritxell Huertas), que se llenaba la boca de discursos y comentarios racistas y homófobos. Durante la octava temporada también sufrió por culpa de un par de hombres. El primero era Rodri (Ivan Benet) que resultó ser un falso médico. Se creyó tanto su papel que incluso estuvo a punto de dejar a Eva sin dedo durante una de sus falsas operaciones.

L’Eva i el Rodri, una de les parelles més tòxiques de la història de ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Cuando rompió con él y pensaba que por fin estaría tranquila, apareció otro hombre para complicar su vida aún más. Lluís era uno de los pacientes que había sufrido una negligencia de Rodri y por culpa de una operación perdió la movilidad de un brazo. Eva, sintiéndose culpable, se hizo amiga suya para ayudarle con algunas tareas básicas y él lo malinterpretó todo, pensando que Eva todavía quería algo más que amistad. Aunque no estamos acostumbrados a verla desatada, terminó echándolo cuando el hombre, para ganarse su perdón, le compró un coche.

El Lluís li fa un petó a l’Eva | 3Cat

Esta novena temporada ha iniciado una nueva etapa de citas a través de aplicaciones que han sido un desastre total. Ha tenido dos citas, la primera con un hombre que la dejó plantada en el Flora cuando ella le dijo que no quería irse con él a la cama. El segundo, un hombre pedante y obsesionado con las algas a quien Eva despachó rápidamente. Ahora, sin embargo, parece dispuesta a ampliar horizontes y dejarse llevar por otras prácticas.

¿Se atreverá con prácticas más liberales?

En el capítulo de este martes 7 de octubre, Agustí (Marc Rodríguez) ha decidido recomendarle una osteópata que conoce para que le ayude con los problemas de espalda. Eva no quiere contactar con su osteópata habitual porque ha intentado ligar con ella y se encuentra en una etapa de «cero hombres». Cuando conoce a Susi, la conocida del fontanero del gimnasio, encuentra que la mujer es ciertamente peculiar. Cree que está pasando por una etapa de estrés y la preocupación de sentirse sola todo el tiempo tampoco ayuda. ¿Y qué remedio le ofrece? Que se abra a prácticas más liberales. Lo que debía ser una especie de consulta médica se convierte en un debate abierto sobre prácticas sexuales como los tríos y sus variantes. Aunque Eva no se siente muy cómoda, en el fondo podría ser una opción para romper barreras y dejarse llevar.

L’Eva demana consell a l’Agustí a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Más tarde habla del tema con Agustí y él acaba confesando que alguna vez, cuando su esposa Maria Pilar aún vivía, habían pasado por algunos clubes donde habían podido abrirse y probar prácticas como el intercambio de parejas para intentar reforzar su relación. En su caso puede decir que fue todo un acierto porque les funcionó, ¿pero Eva será capaz de perder la vergüenza?

Gina abre su arsenal de juguetes

Los guionistas de la serie diaria han decidido jugar y abrir debates entre sus protagonistas. Temas que quizás se podrían considerar tabú y que en Com si fos ahir siempre tienen espacio. Al final del episodio Eva ha quedado con Gina (Meritxell Huertas) para saber cómo se encontraba de la lesión del oído que aún arrastra. De un momento a otro, ambas han puesto sobre la mesa el tema del sexo, también porque Gina siempre ha compartido con las amigas de la pandilla que es una persona bastante abierta y atrevida.

La Gina anima l’Eva perquè experimenti a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Para intentar animar a Eva a que experimente, ha llevado su caja de juguetes sexuales y otros utensilios que podrían ayudarla a abrirse más y experimentar con hombres, mujeres o lo que le apetezca. ¿Quizás es el momento perfecto para que Eva se lance a la piscina sin pensarlo? Habrá que estar muy atentos a esta mujer con ganas de superar retos esta temporada.