Los espectadores de Com si fos ahir saben que los viernes son un día destacado. No solo porque termina la semana y llega el fin de semana de descanso, sino que el capítulo de la serie diaria de TV3 que se emitirá incorpora un giro de guión explosivo. Los amigos del grupo continúan sufriendo sus dilemas personales, como los ataques de celos, una paternidad en duda, la supuesta muerte de una mujer histriónica o las aventuras de un abogado que se está extralimitando demasiado. En el capítulo de este viernes 10 de octubre, Itziar (Mar Ulldemolins) hará un descubrimiento sobre su novia que seguramente no espera.

¿Qué se sabe de Foix hasta ahora?

Esta temporada los fans de la serie diaria de TV3 han visto cómo los guionistas han incorporado un montón de personajes nuevos que por ahora están dando mucho juego. Una de ellas es Foix (Nausicaa Bonnín), una chica aparentemente normal, muy divertida e ingeniosa que ha cautivado el corazón de la chef de la Barnateca. Su historia de amor surgió de un momento a otro, al menos, Itziar vive en una película romántica de la cual está a punto de descolgarse repentinamente. Foix es una de las nuevas comerciales que se encarga de abastecer el local con jugos. La relación ha ido muy rápido a pesar de que todavía no se conocen muchos datos sobre esta nueva incorporación de la ficción catalana.

La Nausicaa Bonnín interpreta el personaje de Foix en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Siempre que se ven es en casa de Itziar, bueno, en el piso que comparte con Ivan (Roger Coma), y esto ha hecho sospechar a los fans de Comsi. ¿Por qué no quiere que conozca más cosas de su vida? ¿Qué oculta esta chica con ojos de cachorro? Una de las excusas que le dio a Itziar es que compartía piso con cuatro personas y que se sentía un poco avergonzada de invitarla. ¿El problema de todo esto? Al final de un capítulo esta semana se ha visto a Foix entrar en un piso de lo más moderno, bonito y viviendo sola, justo después de decirle a su novia que estaba muy ocupada y que no podía quedar para verla.

Foix tiene un piso propio en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Itziar descubre información muy personal de Foix

Itziar, sin embargo, ajena a esta doble vida de Foix, está cada vez más enamorada de su novia. En el capítulo de este viernes se ha enterado de que Foix ha sufrido un accidente de coche y como novia preocupada ha decidido preparar una buena cantidad de platos y comida para que ella no tenga que sufrir. Como no sabe dónde vive, la recoge del hospital y la lleva al piso de Ivan para cuidarla un rato. Incluso le propone vivir juntas porque siente que no pueden seguir invadiendo el espacio de su amigo y Foix, como siempre, da largas y no termina de aceptarlo.

Itziar cuida de Foix después de su accidente en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Más tarde, Itziar se encuentra en la Barnateca con Cristina (Carlota Olcina) y le pide que busque la dirección del piso de Foix porque le ha preparado una sorpresa: una selección de platos de la chef y otras comidas especiales para que no tenga que cocinar porque está sola y lesionada. Con toda la ilusión del mundo y cargada como una mula se presenta en casa de Foix, pero cuando se abre la puerta no encuentra compañeros de piso extraños ni tampoco a su pareja.

Itziar se encuentra a una niña pequeña en casa de Foix | 3Cat

Hay una niña pequeña que la mira con los ojos muy abiertos. Cuando Itziar pregunta por Foix, las palabras de la niña la dejan de piedra. Llama a su madre y de repente aparece otra mujer en la escena. La niña pequeña, sin embargo, se refería a Foix, su otra madre.

¿Quién es la mujer que vive en casa de Foix en ‘Com si fos ahir’? | 3Cat

¿Una doble vida?

Foix se acerca a la puerta sin saber que allí la espera Itziar con una cara de sorpresa que no puede ocultar. Si todas las piezas del rompecabezas encajan, no hacen falta palabras para explicar lo que está pasando: Foix ha ocultado una buena parte de su historia. Vive con otra mujer y tiene una hija. ¿Tiene una doble vida? ¿Quién es esta niña? ¿Cuánto tiempo lleva Itziar siendo el segundo plato?

Por ahora hay muchas preguntas, pero la primera reacción de la chef es dar media vuelta y salir corriendo de allí sin intercambiar palabra con Foix. Habrá que esperar al episodio del lunes para conocer la justificación de este nuevo personaje que resulta que ocultaba más cosas de lo que parecía.