El dilluns suposa l’inici d’una nova fornada de capítols a Com si fos ahir. Els personatges de la sèrie diària saben que el cap de setmana és només una pausa temporal per a l’arribada de les trames que han preparat els guionistes. La novena temporada continua i cada cop hi ha més girs i canvis per a aquesta colla d’amics boomers que viuen situacions d’allò més surrealistes en el seu dia a dia.
Aquesta setmana els protagonistes recuperen alguns dels fils dels capítols anteriors, com la decisió de la Naiara (Daniela Brown) de traslladar-se a la comissaria de Tàrrega perquè necessita posar terra per mig entre ella, el Ferni (Francesc Cuéllar) i el Karim (Moha Amazian). Ara bé, si hi ha algú que té el cap fet un bombo, aquest és el Quique (Biel Duran). El professor de l’institut sempre peca de ser beneit, si més no, desconeix completament que la seva xicota és embolicar-se dos cops amb l’Eugeni (Oriol Vila), el gran seductor de la vuitena temporada de Comsi. Per si encara no tingués prou problemes, ara ha descobert una informació que l’ha deixat molt tocat. És ell realment el pare de l’Adrià?
La paternitat del Quique, en dubte
Des que el Quique va entrar dins la sèrie diària de TV3, els fans han pogut veure que és una persona més aviat innocent, no té maldat i per culpa d’això ho ha passat força malament. El que menys necessitava ara era que els resultats d’unes proves posessin en dubte la seva paternitat. Després de les vacances fent el camí de Sant Jaume ha arribat amb certs problemes de pròstata, derivats d’una infecció d’orina. Tot es podria haver quedat aquí si no fos perquè l’home volia assegurar-se que tot l’aparell funcionava correctament.
Després de demanar moltes proves a l’uròleg i una anàlisi completa, ha trobat uns resultats poc agradables. El que segurament ni ell ni la Cèlia (Sara Espígul) s’esperaven era que el metge els digués que tenia uns espermatozous sense capacitat de fecundar i que, bàsicament, que era estèril. És cert que és una realitat que molts homes pateixen, però llavors per què està tan preocupat? Fa 15 anys va néixer l’Adrià, el fill que va tenir durant el matrimoni amb la Cristina (Carlota Olcina), però amb aquestes novetats que acaba de rebre, creu que la seva exdona el podria haver enganyat.
Una conversa molt incòmoda
En el capítol d’aquest dilluns 6 d’octubre, el Quique s’ha passat el cap de setmana menjant-se el cap i ara necessita més respostes. La Cèlia creu que és moment de deixar-ho estar, però ell vol tenir la certesa que l’Adrià és fill seu al 100%. Quan queda amb la Cristina per parlar-ho, la conversa acaba pujant de nivell. La seva exdona li repeteix més d’un cop que el nen que tenen en comú és seu i que va decidir fer-li bromes el primer cop perquè si s’ho hagués pres seriosament, s’hauria emprenyat molt més. Tot i que intenta fer-lo entrar en raó, recordant com els va costar ser pares i que llavors eren un matrimoni molt enamorat –cal recordar que la Cristina va posar-li les banyes amb un altre home-, el Quique continua amb la mosca rere l’orella.
La sòcia de la Barnateca s’empipa perquè veu que el Quique no se l’acaba de creure, i ara s’ha enfadat encara més que abans. No se sap si per castigar-lo o no, li demana que paguin a mitges un viatge d’estudis per enviar el seu fill a Anglaterra, però sembla que l’Adrià no està disposat a acceptar-ho.
Amb tot l’embolic que té al cap, el Quique es posa en contra i actua amb una supèrbia estranya en el seu personatge. La Cèlia tampoc pot defensar-lo davant aquest numeret que ha organitzat al Flora. Ho deixarà estar en algun moment o continuarà rumiant si la seva paternitat és real? El que és evident és que els guionistes estiraran una mica més aquesta trama els pròxims dies.