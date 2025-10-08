Els personatges de Com si fos ahir es troben a l’equador de la setmana i sembla que estan tots una mica esverats. El Quique (Biel Duran) fa dies que té la mosca rere l’orella sobre la paternitat de l’Adrià. Les proves de l’uròleg han dictaminat que és estèril i ara va buscant fantasmes del passat que l’ajudin a recuperar l’ego. El problema de tot plegat és que pensa que la Cristina (Carlota Olcina) l’ha pogut enganyar amb un altre home, però no té gaire sentit que es posi així després de 15 anys sense tenir cap mena de dubte, oi?
Per la seva banda, la Sílvia (Montse Germán) encara arrossega certs problemes de salut des de la primera setmana de la novena temporada. Entre el discurs humiliant d’un doctor amb poques ganes de treballar i la presència de l’exparella del Francesc (Eduarch Buch) que es passeja per la seva vida com si no l’hagués deixat plantat a l’altar fa 25 anys, cada cop n’està més tipa de suportar ximpleries. Tots dos amics han perdut els papers en el capítol d’aquest dimecres 8 d’octubre.
La paranoia del Quique travessa fronteres
Fa uns dies que el Quique intenta trobar sentit a les paraules del seu uroleg. Unes proves sobre la seva esperma especifiquen que pot ser estèril, però això tampoc vol dir que no hagi sonat la campana en algun moment i que, per tant, quan encara estava amb la Cristina, van ser pares del seu fill Adrià. En aquests casos sempre un percentatge de probabilitats, però el professor de l’institut ha decidit que era bona idea emprenyar-se amb tothom. Ha qüestionat diverses vegades la maternitat de la Cristina, acusant-la de mentir i d’haver-lo enganyat, però el seu atac desfermat ha arribat en el capítol d’aquest dimecres.
Han decidit enviar l’Adrià a Anglaterra per estudiar i reforçar l’anglès, però per al Quique hi ha alguna cosa que fa pudor de socarrim. Quan descobreix qui serà la persona que es farà càrrec del seu fill a Oxford el seu cap comença a treure fum. Es tracta del Hugh, un amic de la Cristina que va passar molt temps a Barcelona quan encara eren un matrimoni. La seva paranoia arriba a nivells impensables perquè ha recordat que l’home va estar present durant el part de l’Adrià quan ell era a un viatge de final de curs. Amb tota aquesta informació es planta a la Barnateca en un atac de fúria sense precedents.
La relació amb la Cristina penja d’un fil i amb aquesta última escena és evident que l’acabarà engegant al carrer. Davant dels clients del local, el Quique s’encara amb la seva exdona acusant-la d’enviar l’Adrià al Regne Unit perquè conegui el seu veritable pare. La Cristina, morta de vergonya i sense tolerar aquest discurs en què l’acusa d’infidel, l’acaba fent fora de la Barnateca. De veritat el Quique creu que l’ha pogut enganyar durant 15 anys? S’està comportant així perquè han rebaixat el seu ego masculí o hi ha alguna possibilitat que el nen sigui fill d’un altre home?
La Sílvia esclata contra tot i tothom
Qui també està ben nerviosa és la Sílvia. Fa dies que no es troba bé, sent que els metges no fan cas i directament li han receptat ansiolítics perquè acumula estrès i ansietat i només són “problemes de dona menopàusica”. Si ja estava preocupada perquè acumula símptomes que no són normals, només cal sumar-hi la reaparició de l’Ona (Carmela Poch), l’exparella del Francesc. Tots dos van tenir una relació molt intensa va un quart de segle, però ella, que era tenista professional, el va deixar penjat per perseguir els seus somnis. Ara ha arribat a la sèrie de TV3 com a professora de la Ruth (Carlota Keiko), la neboda del Francesc i filla de la Neus (Mercè Martínez). Des del primer moment ha demostrat que volia tornar a connectar amb l’home i la Sílvia, que no té ni temps ni ganes de suportar aquestes estratègies, ha esclatat després de veure el seu últim moviment.
Algú recorda el robatori que van patir a casa fa uns dies? Els de l’assegurança necessiten fotografies de tot allò que els hagin robat i el Francesc li ha demanat la fotografia d’una americana a l’Ona, perquè la van comprar quan estaven junts. La dona ha estat perseguint el Francesc, buscant-lo a la feina per tornar a connectar i fent servir les històries del passat per fer-lo caure. El Francesc està fet un embolic, veu que la seva xicota pateix i ell mateix té el cap com un bombo després d’aquest bombardeig de records. En aquest capítol s’ha posat en contacte amb l’home perquè necessita que l’ajudi per convèncer la Neus. La Sílvia ha arrufat el nas, veient les intencions de l’Ona, però el pitjor ha estat veure les imatges de la jaqueta que ha triat: són dues fotografies en què es veu l’Ona i el Francesc fent-se un petó.
Era evident que la Sílvia perdria els papers i li ha faltat poc per no sortir al carrer i buscar-la per tenir un parell de paraules amb ella. “Aquesta tia és una desgraciada, com em torneu a parlar d’aquesta tia us juro que…”, ha exclamat totalment fora de si abans d’agafar-se l’estómac i amb cara de dolor. Tots aquests embolics familiars no l’ajuden a recuperar-se, però realment el seu problema són només nervis?
Sigui com sigui, els espectadors han vist dos personatges molt revolucionats a l’espera de saber què més han preparat els guionistes per a ells.