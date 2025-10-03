Ha estat un divendres intens per als personatges de Com si fos ahir. La colla del Reina Sibil·la s’acomiada de la setmana i ho fa amb un capítol final ple de revelacions. El Quique (Biel Duran) ha rebut el resultat de les proves de l’uròleg i ningú s’esperava aquesta bomba informativa: la seva esperma és molt dèbil i té tots els números per ser estèril. El problema de tot plegat? Que ara no està del tot segur si ell és el pare biològic de l’Adrià, el fill que va tenir fa quinze anys amb la Cristina (Carlota Olcina).
Els més joves de la ficció també tenen un bon grapat de problemes, com la Naiara (Daniela Brown), que ha confessat que es va embolicar amb el Ferni (Francesc Cuéllar) i ara necessita temps per recapacitar i decidir si vol estar amb ell, amb el Karim (Moha Amazian) o quedar-se sola una temporada. Però si alguna cosa es pot destacar de l’episodi d’aquest divendres 3 d’octubre, això és l’adeu d’un personatge molt estimat pels fans de la sèrie de TV3.
El Marcel decideix el seu futur: triarà Barcelona o Nàpols?
Cada temporada els fans del Comsi han vist com alguns dels seus personatges preferits feien les maletes i abandonaven la sèrie. Molts d’ells segurament perquè tenen altres projectes entre mans i d’altres, perquè les seves trames havien arribat al final. De fet, durant la vuitena temporada se’n van viure uns quants. L’adeu de la Cati (Olalla Moreno), que se’n va anar a viure amb el Salvatore a Nàpols, el Marc (Marco H. Medina), que va deixar la ciutat per amor o l’Ismael (Jaume Solà), el fill del Litus (Pepo Blasco) que va decidir que era el moment d’anar-se’n a fer la volta al món.
Ara hi ha un altre jove que ha pres una decisió molt important. Fa uns dies que el Marcel (Nil Cardoner) va rebre una oferta de feina del Salvatore. Quan l’empresari italià va formar part de la vuitena temporada de Com si fos ahir, va crear una relació molt estreta amb el treballador del gimnàs. Tant va ser així que el seu pare, l’Agustí (Marc Rodríguez), va sentir-se fins i tot deixat de costat per ell. Aquesta setmana, i de manera inesperada, el jove ha rebut la trucada del Salvatore perquè vol oferir-li una plaça com a lampista a Nàpols. Això suposa dues coses: deixar la feina al Gim Rabbit -i deixar sola l’Eva (Alícia González Láa)- a més a més d’acomiadar-se del seu pare, que es quedarà tot sol a la ciutat.
En un principi, el Marcel va rebutjar la proposta perquè se sentia malament per l’Eva. La dona està passant per una etapa una mica trista. Fa temps que no té cites i quan ha intentat conèixer homes a través d’aplicacions de cites ha estat un desastre. El resultat? Dues cites en què a la primera van deixar-la plantada i la segona, va inventar-se una excusa per escapar. Veient aquest panorama, el Marcel va decidir que es quedaria a la ciutat, rebutjant el somni de veure món. Tampoc va rebre el suport del seu pare, que es va espantar veient com el seu únic fill se n’anava.
Una festa de la colla per acomiadar el Marcel
En el capítol d’aquest divendres i després d’una conversa molt tendra entre pare i fill, el Marcel ha pres la decisió correcta. Ha decidit deixar Barcelona i provar sort treballant per al Salvatore. Un comiat del personatge que també podria ser l’adeu de l’actor a la sèrie. Els seus amics han organitzat una festa al gimnàs per celebrar la notícia i alhora acomiadar-se. La Naiara, la Patri (Lua Amat) i el Toni petit (Oriol Cervera) han estat presents en aquest emotiu adeu que suposa el comiat del Marcel, tot i que no se sap si serà definitiu. El que si han decidit és que l’Agustí serà el nou responsable de manteniment del gimnàs, ocupant la posició del seu fill.
“Gràcies a tots, però sobretot a les persones que m’heu donat una petita empenta per prendre la decisió”, ha expressat el Marcel en aquest comiat. L’Eva i la Naiara van ser clau perquè el noi es decidís, i fins i tot ha rebut un petit regal abans de marxar. Es tracta d’una samarreta amb el logo de Marcel·lo, el nom que va posar-li el Salvatore quan vivia a Barcelona. També hi ha hagut un moment romàntic entre el jove i la Vane, la professora del gimnàs amb qui va tenir una relació la temporada anterior. Per culpa de les investigacions infundades de l’Isern (Arnau Berlanga) arran de la desaparició d’una noia, la parella es va acabar trencant, però sembla que després de l’estiu han superat els seus problemes i fins i tot la Vane s’ha acomiadat amb un petó, que l’ha deixat tot parat.
Sigui com sigui, tothom sembla content pel Marcel, que se suma a la llista de personatges que han dit adeu a la sèrie que lidera els migdies a TV3. Si el tornarem a veure aviat o no, això és tot un misteri, però per sort encara quedaran moltes trames noves que han preparat els guionistes per a les pròximes setmanes.