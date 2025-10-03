Ha sido un viernes intenso para los personajes de Como si fuera ayer. La pandilla del Reina Sibil·la se despide de la semana y lo hace con un capítulo final lleno de revelaciones. Quique (Biel Duran) ha recibido el resultado de las pruebas del urólogo y nadie esperaba esta bomba informativa: su esperma es muy débil y tiene todas las probabilidades de ser estéril. ¿El problema de todo esto? Que ahora no está del todo seguro si él es el padre biológico de Adrià, el hijo que tuvo hace quince años con Cristina (Carlota Olcina).

Los más jóvenes de la ficción también tienen un buen montón de problemas, como Naiara (Daniela Brown), que ha confesado que se enredó con Ferni (Francesc Cuéllar) y ahora necesita tiempo para recapacitar y decidir si quiere estar con él, con Karim (Moha Amazian) o quedarse sola una temporada. Pero si algo se puede destacar del episodio de este viernes 3 de octubre, es la despedida de un personaje muy querido por los fans de la serie de TV3.

Marcel decide su futuro: ¿elegirá Barcelona o Nápoles?

Cada temporada los fans de Como si fuera ayer han visto cómo algunos de sus personajes favoritos hacían las maletas y abandonaban la serie. Muchos de ellos seguramente porque tienen otros proyectos en marcha y otros, porque sus tramas habían llegado al final. De hecho, durante la octava temporada se vivieron varios. La despedida de Cati (Olalla Moreno), que se fue a vivir con Salvatore a Nápoles, Marc (Marco H. Medina), que dejó la ciudad por amor o Ismael (Jaume Solà), el hijo de Litus (Pepo Blasco) que decidió que era el momento de irse a dar la vuelta al mundo.

Las series de TV3 donde ha aparecido la actriz Olalla Moreno, la Cati de ‘Como si fuera ayer’ | 3Cat

Ahora hay otro joven que ha tomado una decisión muy importante. Hace unos días que Marcel (Nil Cardoner) recibió una oferta de trabajo de Salvatore. Cuando el empresario italiano formó parte de la octava temporada de Como si fuera ayer, creó una relación muy estrecha con el trabajador del gimnasio. Tanto fue así que su padre, Agustí (Marc Rodríguez), se sintió incluso dejado de lado por él. Esta semana, y de manera inesperada, el joven ha recibido la llamada de Salvatore porque quiere ofrecerle una plaza como fontanero en Nápoles. Esto supone dos cosas: dejar el trabajo en Gim Rabbit -y dejar sola a Eva (Alícia González Láa)- además de despedirse de su padre, que se quedará solo en la ciudad.

En un principio, Marcel rechazó la propuesta porque se sentía mal por Eva. La mujer está pasando por una etapa un poco triste. Hace tiempo que no tiene citas y cuando ha intentado conocer hombres a través de aplicaciones de citas ha sido un desastre. ¿El resultado? Dos citas en las que en la primera la dejaron plantada y en la segunda, se inventó una excusa para escapar. Viendo este panorama, Marcel decidió que se quedaría en la ciudad, rechazando el sueño de ver mundo. Tampoco recibió el apoyo de su padre, que se asustó al ver cómo su único hijo se iba.

La nueva cita de Eva ha sido un desastre en ‘Como si fuera ayer’ | 3Cat

Una fiesta de la pandilla para despedir a Marcel

En el capítulo de este viernes y después de una conversación muy tierna entre padre e hijo, Marcel ha tomado la decisión correcta. Ha decidido dejar Barcelona y probar suerte trabajando para Salvatore. Una despedida del personaje que también podría ser el adiós del actor en la serie. Sus amigos han organizado una fiesta en el gimnasio para celebrar la noticia y al mismo tiempo despedirse. Naiara, Patri (Lua Amat) y Toni pequeño (Oriol Cervera) han estado presentes en esta emotiva despedida que supone el adiós de Marcel, aunque no se sabe si será definitivo. Lo que sí han decidido es que Agustí será el nuevo responsable de mantenimiento del gimnasio, ocupando la posición de su hijo.

Marcel se despide de Agustí en ‘Como si fuera ayer’ | 3Cat

«Gracias a todos, pero sobre todo a las personas que me habéis dado un pequeño empujón para tomar la decisión», ha expresado Marcel en esta despedida. Eva y Naiara fueron clave para que el chico se decidiera, e incluso ha recibido un pequeño regalo antes de marcharse. Se trata de una camiseta con el logo de Marcel·lo, el nombre que le puso Salvatore cuando vivía en Barcelona. También ha habido un momento romántico entre el joven y Vane, la profesora del gimnasio con quien tuvo una relación la temporada anterior. Por culpa de las investigaciones infundadas de Isern (Arnau Berlanga) a raíz de la desaparición de una chica, la pareja terminó rompiéndose, pero parece que después del verano han superado sus problemas e incluso Vane se despidió con un beso, que lo dejó sorprendido.

Vane se despide de Marcel con un beso en ‘Como si fuera ayer’ | 3Cat

Sea como sea, todos parecen contentos por Marcel, quien se suma a la lista de personajes que han dicho adiós a la serie que lidera las sobremesas en TV3. Si lo volveremos a ver pronto o no, eso es todo un misterio, pero por suerte aún quedarán muchas tramas nuevas que han preparado los guionistas para las próximas semanas.