Se acerca el fin de semana y los personajes de Com si fos ahir se preparan para el último capítulo de la semana que los espectadores habituales ya saben que siempre incorpora un giro de guion especial. Sin embargo, antes han salido a la luz unas informaciones que podrían cambiarlo todo para uno de los protagonistas. Andreu (Marc Cartes) ha sido uno de los personajes más afectados por la entrada de los nuevos fichajes de la novena temporada. Tras incorporarse al ensayo liderado por Neus (Mercè Martínez) se ha encontrado con una paciente muy misteriosa que ha jugado con su buena fe. En el capítulo de este jueves 2 de octubre, el enfermero de la serie diaria de TV3 ha descubierto una información que podría sacudir la investigación de su nueva compañera de trabajo.

Andreu pone las cartas sobre la mesa en el caso de Rita

Para poner un poco de orden, es necesario volver al momento en que Andreu conoció a esta mujer tan sospechosa. Rita (Isabel Rocatti) escuchó la conversación sobre la investigación sobre el Alzheimer que estaba haciendo Neus. Ella se acercó a Andreu para saber en qué consistía y para explicarle que hacía tiempo que tenía algunos problemas de memoria. Él, pensando que se trataba de una mujer mayor que podía ser candidata al estudio, la ayudó varios días con sus problemas. Ahora bien, los guionistas de Comsi saben que un personaje así debe tener secretos o puntos de acción para mantener a los fans bien enganchados a la pantalla. La primera actividad extraña fue cuando Rita fingió que se había hecho daño en la muñeca y en el momento en que vio que Andreu se iba preocupado a casa, se quitó el vendaje como si allí no hubiese pasado nada.

Rita se quita el vendaje falso de la mano en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Dos robos ponen en alerta al enfermero

Las sospechas de Andreu fueron creciendo a medida que pasaba más tiempo con Rita. Tras inscribirla en el ensayo haciendo trampas y sin consultarlo con Neus, Rita mostró las primeras pistas de su realidad: tiene problemas económicos y quería formar parte del estudio para recibir un informe y solicitar ayudas sociales para pagar el alquiler. El problema es que su manera de conseguir dinero había sido robar, primero a una mujer en un supermercado y luego a la misma Laura (Ester V.), la psicóloga del ensayo y compañera de Andreu.

Ante estos hurtos, Andreu habló con Salva (Ernest Villegas) para saber si la mujer tenía antecedentes judiciales y tocó la tecla correcta: Rita estaba pendiente de una fecha de juicio por un historial de pequeños robos y hurtos. Con toda esta información, decidió que era el momento de actuar. Esta semana se ha reunido con ella para pedirle explicaciones de los últimos dos robos y la mujer, como ya había hecho anteriormente, se puso a llorar como si no recordase lo que había pasado. ¿Estaba actuando o realmente tiene problemas de demencia?

El momento de la verdad llega

En el capítulo del jueves, Andreu ha decidido enfrentarse directamente con Rita y dejar las cosas muy claras. Quiere saber por qué necesita realmente la documentación que acredita que forma parte del ensayo de Neus. Es difícil ver a Andreu enfadado, pero en este caso ha decidido mostrar su cara. Cree que Rita quiere el papel porque, como está pendiente de juicio, un diagnóstico de Alzheimer podría reducir la pena. ¿Y cómo ha reaccionado ella? Se ha puesto a llorar, pidiendo disculpas y explicando que si recibe una multa no podrá pagarla. El enfermero se ha mostrado impasible, elevando el tono muy enfadado porque no soporta que le engañen. Su mayor preocupación es que no la denuncie, y Andreu, en un ataque de furia desmesurada, ha perdido los papeles contra ella. ¿Lo más impactante de todo? Que la ha expulsado del ensayo, pero una información que recibirá de Neus podría cambiarlo todo nuevamente.

Andreu pierde los papeles contra Rita en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Los resultados de las pruebas de Rita

Después de expulsarla del ensayo, Andreu comenta con Cristina (Carlota Olcina) y Patri (Lua Amat) lo que ha pasado con Rita. Ellas sienten pena por la mujer, pero claro, aparentemente se ha hecho pasar por enferma para resolver sus problemas personales y además ha robado para conseguir dinero. En un momento de conciencia intranquila, Andreu ha estado a punto de confesarle a Neus lo que había pasado, que había traicionado su confianza introduciendo a una paciente en la investigación que no está enferma.

Los informes de Rita indican que tiene principios de demencia | 3Cat

En el momento preciso, Laura les ha explicado que una paciente se había dado de baja del estudio, pero lo más curioso de todo es que los resultados de sus análisis muestran que tiene principios de demencia. Entre los primeros y los segundos resultados de las pruebas hay un cambio muy destacado y según Neus, es la paciente perfecta para el estudio. ¿Realmente no estaba actuando y Rita tiene Alzheimer?

Andreu ha descubierto información sobre Rita que podría cambiarlo todo en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

En un momento de desesperación, Andreu intenta ponerse en contacto con ella para intentar recuperarla para el ensayo, sin ninguna respuesta. Le deja un mensaje de voz porque debe comunicarle la noticia sea como sea. ¿Cómo se lo tomará la mujer? ¿Llegará a tiempo de arreglarlo? Muchas preguntas aún sin respuesta para un final de semana que evidentemente será muy intenso.