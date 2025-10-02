S’acosta el cap de setmana i els personatges de Com si fos ahir es preparen per a l’últim capítol de la setmana que els espectadors habituals ja saben que sempre incorpora un gir de guió especial. Abans, però, han sortit a la llum unes informacions que podrien canviar-ho tot per un dels protagonistes. L’Andreu (Marc Cartes) ha estat un dels personatges més afectats per l’entrada dels nous fitxatges de la novena temporada. Després d’incorporar-se a l’assaig capitanejat per la Neus (Mercè Martínez) s’ha trobat amb una pacient molt misteriosa que ha jugat amb la seva bona fe. En el capítol d’aquest dijous 2 d’octubre, l’infermer de la sèrie diària de TV3 ha descobert una informació que podria sacsejar la investigació de la seva nova companya de feina.
L’Andreu posa les cartes damunt la taula pel cas de la Rita
Per posar una mica d’ordre, cal tornar al moment en què l’Andreu va conèixer aquesta dona tan sospitosa. La Rita (Isabel Rocatti) va sentir la conversa sobre la investigació sobre l’Alzheimer que estava fent la Neus. Ella va acostar-se a l’Andreu per saber en què consistia i per explicar-li que feia temps que tenia alguns problemes de memòria. Ell, pensant que es tractava d’una dona gran que podia ser candidata a l’estudi, va ajudar-la diversos dies amb els seus problemes. Ara bé, els guionistes del Comsi saben que un personatge així ha de tenir secrets o punts d’acció per mantenir els fans ben enganxats a la pantalla. La primera activitat estranya va ser quan la Rita va fingir que s’havia fet mal al canell i en el moment en què va veure que l’Andreu se n’anava preocupat a casa, va treure’s l’embenat com si aquí no hagués passat res.
Dos robatoris posen en alerta l’infermer
Les sospites de l’Andreu van anar creixent a mesura que passava més temps amb la Rita. Després d’inscriure-la a l’assaig fent trampes i sense consultar-ho amb la Neus, la Rita va mostrar les primeres pistes de la seva realitat: té problemes econòmics i volia formar part de l’estudi per rebre un informe i demanar ajudes socials per pagar el lloguer. El problema és que la seva manera d’aconseguir diners havia estat robar, primer a una dona d’un supermercat i després a la mateixa Laura (Ester V.), la psicòloga de l’assaig i companya de l’Andreu.
Davant aquests furts, l’Andreu va parlar amb el Salva (Ernest Villegas) per saber si la dona tenia antecedents judicials i va tocar la tecla correcta: la Rita estava pendent d’una data de judici per un historial de petits robatoris i furts. Amb tota aquesta informació, va decidir que era el moment d’actuar. Aquesta setmana ha quedat amb ella per demanar-li explicacions dels últims dos robatoris i la dona, com ja havia fet anteriorment, va posar-se a plorar com si no se’n recordés del que havia passat. Estava actuant o realment té problemes de demència?
El moment de la veritat arriba
En el capítol de dijous, l’Andreu ha decidit enfrontar-se directament amb la Rita i deixar les coses molt clares. Vol saber per què necessita realment la documentació que acredita que forma part de l’assaig de la Neus. És difícil veure l’Andreu enfadat, però en aquest cas ha decidit mostrar la seva cara. Creu que la Rita vol el paper perquè com està pendent de judici, un diagnòstic d’Alzheimer podria rebaixar la pena. I com ha reaccionat ella? S’ha posat a plorar, demanant disculpes i explicant que si rep una multa no podrà pagar-ho. L’infermer s’ha mostrat impassible, elevant el to molt enfadat perquè no suporta que l’enganyin. La seva preocupació més gran és que no la denunciï, i l’Andreu, un atac de fúria desmesurat ha perdut els papers contra ella. El més xocant de tot plegat? Que l’ha fet fora de l’assaig, però una informació que rebrà de la Neus podria canviar-ho tot de nou.
Els resultats de les proves de la Rita
Després de fer-la fora de l’assaig, l’Andreu comenta amb la Cristina (Carlota Olcina) i la Patri (Lua Amat) el que ha passat amb la Rita. Elles senten pena per la dona, però clar, aparentment s’ha fet passar per malalta per resoldre els seus problemes personals i a més a més ha robat per aconseguir diners. En un moment de consciència intranquil·la, l’Andreu ha estat a punt de confessar-li a la Neus el que havia passat, que havia traït la seva confiança introduint una pacient a la investigació que no està malalta.
En el moment precís, la Laura els ha explicat que una pacient s’havia donat de baixa de l’estudi, però el més curiós de tot plegat és que els resultats de les seves analítiques mostren que té principis de demència. Entre els primers i els segons resultats de les proves hi ha un canvi molt destacat i segons la Neus, és la pacient perfecta per a l’estudi. Realment no estava actuant i la Rita té Alzheimer?
En un moment de desesperació, l’Andreu intenta posar-se en contacte amb ella per intentar recuperar-la per a l’assaig, sense cap resposta. Li deixa un missatge de veu perquè ha de comunicar-li la notícia sigui com sigui. Com s’ho prendrà la dona? Hi serà a temps d’arreglar-ho? Moltes preguntes encara sense resposta per a un final de setmana que evidentment serà molt intens.