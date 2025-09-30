Continua l’acció a Com si fos ahir. La colla de la sèrie diària de TV3 ha començat la novena temporada de manera accidentada. Se suposa que després de l’estiu havien d’arribar amb les piles carregades i superant tots els problemes de la darrera temporada, arran d’un final de trimestre que va ser rocambolesc. Aquest grup de boomers ha patit alguns accidents que estan preocupant els fans de la ficció catalana. Seran coincidències o realment hi ha un problema gros que esclatarà aviat?
Problemes de salut que amenacen la tranquil·litat de la colla
A Com si fos ahir les trames mai surten per casualitat. Sempre hi ha un element, sigui un secret o una pista que donarà molt joc uns dies després. En el cas dels protagonistes d’aquesta sèrie, la salut s’ha convertit en un problema repetitiu en aquest primer mes de capítols. La primera que ha fet saltar les alarmes ha estat la Sílvia (Montse Germán). En el primer capítol de la temporada va desmaiar-se davant de tots els seus amics. Després d’això els problemes s’han agreujat, amb mals de cap continuats, marejos, problemes d’estómac i dolor quan vol mantenir relacions.
Intentant buscar ajuda, va trobar-se amb un metge incapaç de veure més enllà d’un pronòstic fàcil. La Sílvia passa dels 50 i aquest doctor creu que qualsevol problema que pugui tenir estarà relacionat amb la menopausa. El metge va tractar-la com si fos una nena petita, menystenint-la i fent-la sentir que estava exagerant o que només era estrès. La seva solució? Enviar-la a casa amb una capsa d’ansiolítics i una visita programa pel mes vinent.
Les amigues de la colla van mantenir una conversa molt divertida entre elles sobre aquest moment vital que afecta les dones quan deixen de tenir menstruació i es troben amb els símptomes més habituals com fogots o els canvis d’humor. L’Eva (Alícia González Láa) va començar a explicar els seus problemes derivats de la menopausa.
La Marta (Sílvia Bel), per exemple, va contactar amb un ginecòleg i va demanar totes les opcions de tractament. En el cas de la Gina (Meritxell Huertas) encara no la té, però sempre va bé compartir aquestes inquietuds amb les amigues. Sigui com sigui, és evident que els problemes de salut de la Sílvia poden anar molt més enllà, però quan podrem conèixer un diagnòstic clar?
El Quique ha tornat de les vacances amb problemes
Però la Sílvia no és l’única que està tocada. Després de ben bé un mes d’emissions, el Quique (Biel Duran) ha tornat a la sèrie diària amb certs problemes. Ha estat fent el Camí de Sant Jaume i després d’aquesta aventura sembla que té alguns problemes de pròstata. El seu fill, l’Adrià, intenta que no sigui tossut i ho parli amb els metges. El professor de l’institut hi dona voltes, sembla una mica hipocondríac, però després de parlar-ho amb la Cèlia (Sara Espígul) acaba entrant en raó i passa pel metge. Allà rep un primer diagnòstic d’infecció d’orina, una malaltia molt normal que amb tractament es pot curar.
Ara bé, el Quique no acaba d’estar segur i ha demanat fer-se totes les proves disponibles que hi hagi al centre per quedar-se tranquil. Aquest seguiment mèdic, però, impossibilita que pugui mantenir relacions sexuals uns dies, però en el capítol d’aquest dimarts 30 de setembre, la seva xicota no li ha posat gens fàcil. Ha estat jugant amb ell bona part de la nit després d’un sopar a casa de la Noe (Elena Gadel) i el Miquel (Eduard Farelo), però estaran tan contents quan rebin els resultats de les proves? És evident que hi haurà alguna sorpresa que els deixarà bocabadats.
La Gina encara està lesionada
No sembla una temporada fàcil per als amics de Com si fos ahir. Per acabar d’arrodonir-ho tot una mica més, una altra dona de la colla també ha acabat ferida, i no pas per culpa seva. En una sortida a la muntanya amb tots els amics, el Jordi (Andrés Herrera) i el Miquel van posar-se a jugar amb una escopeta de balins.
El resultat de tot plegat? Una de les bales va acabar dins el timpà de la Gina, que ha perdut un 70% d’audició. Ella no sap qui són els responsables, però aquesta setmana començarà les seves investigacions particulars amb l’ajuda d’un dels implicats en aquest cas. Podria ser pitjor la situació? Caldrà seguir atentament com avancen aquestes trames.