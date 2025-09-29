Els amics de Com si fos ahir han començat la setmana amb trames intenses. Tot i que el cap de setmana els ajudi a pair tota la intensitat de capítols anteriors, els guionistes no volen rebaixar el to en aquesta nova fornada d’episodis. Els problemes de la colla continuen, sobretot a la consultoria, perquè després d’acabar la feina del concurs públic, un dels nous fitxatges de la novena temporada descobrirà una informació que podria fer malbé la seva amistat amb un dels membres fundacionals de la sèrie de TV3.
El Miquel oculta informació per poder guanyar
Els personatges de la sèrie que lidera els migdies continuen les seves aventures, però la intensitat dels darrers dies comença a fer-se palès en les relacions dels protagonistes. A la consultoria, dos amics podrien partir peres després de les revelacions que han sortit a la llum. L’Empar (Rosa Boladeras) s’ha incorporat a la ficció catalana aquest mes de setembre per intentar ajudar el Miquel (Eduard Farelo) amb un nou projecte de la consultoria. Volen guanyar un concurs públic i per fer-ho necessitaven una ajuda extra i una persona que entengui d’aquests temes. L’Empar és una professional i amiga del Miquel que s’ha sumat a l’equip -també aprofitant que el Víctor (Pep Ambròs) ja no hi és-. Semblava que tot anava perfecte, malgrat que el volum de la feina s’ha triplicat i la Cèlia (Sara Espígul) i la Noe (Elena Gadel) s’han vist obligades a advertir el Miquel que necessitava pensar una mica i sortir del bucle de la feina.
La setmana anterior, el Miquel va donar per finalitzat el projecte i va decidir celebrar-ho amb una sortida de l’equip al bar Flora. El seu optimisme i donar per fet que ja havien guanyat va fer sospitar l’Empar, que no entenia per què el Miquel creia que guanyarien el concurs públic. En un moment d’eufòria, ell va decidir confessar que tenia un amic dins el grup que avalua les propostes. Aquesta informació ha deixat l’Empar incòmoda amb el seu amic, sumant un altre conflicte amb el Miquel que s’afegeix al drama per la lesió de la Gina.
La lesió de la Gina i un concurs fraudulent
Sembla que l’Empar és una dona molt legal i no entén com el Miquel pot actuar sense remordiments. D’una banda, creu que és còmplice de l’accident de la Gina, si més no, ella va veure com el Jordi (Andrés Herrera) i el Miquel disparaven l’escopeta de balins que va acabar afectant l’orella de la Gina. Ella no entén per què no han estat sincers i sent que si la dona comença a investigar el responsable, ella podria sortir esquitxada.
Per sumar encara més tensió entre tots dos amics, el fet de saber que la seva participació en el concurs públic podria ser fraudulenta per un seguit d’interessos entre el Miquel i el seu contacte, l’han fet esclatar. En el capítol d’aquest dilluns 29 de setembre, la relació entre l’Empar i el Miquel s’ha ressentit encara més i la nova treballadora de la consultoria prendrà una decisió que no els agradarà pas.
L’Empar vol abandonar el negoci
Que el Miquel vol guanyar sigui com sigui és una realitat. Tot l’esforç i les exigències dels últims dies tenen una justificació, però tot s’hi val per superar els rivals? L’Empar no ho té gens clar i fins i tot s’imposa durament contra el seu amic. Avui els fans del Comsi han descobert per què van fer fora l’Empar de la seva última empresa. La dona treballava en una multinacional a València i quan va decidir denunciar públicament alguns contractes i accions fraudulentes, la van acomiadar. Serà capaç d’explicar el que ha passat amb el Miquel? Ara per ara, la seva decisió és buscar més ofertes de feina. De fet, li comunica al Miquel que ha enviat el seu currículum a una altra empresa que busca un perfil com el seu.
El cop se l’endú al vespre quan surt a sopar amb les noies de la colla. L’Eva (Alícia González Láa) -que últimament se sent molt sola- i la Noe la conviden al Flora per prendre alguna copa i xerrar. Primer s’hi nega perquè no vol coincidir amb la Gina, però quan revisa la bustia del correu i veu que l’han rebutjat per a la nova feina, decideix que és un bon moment per fraternitzar amb les altres dones.
La tensió del capítol arriba quan el Miquel baixa un segon al Flora i intenta parlar amb l’Empar. Ella confessa que no l’han agafat a la nova feina i malgrat que el Miquel pot respirar tranquil, no són conscients que la Noe se’ls mira de manera sospitosa. Hi ha alguna cosa que se li escapa i coneixent el seu personatge, és evident que no ho deixarà estar. Com reaccionarà quan descobreixi el seguit de mentides que acumula el seu marit des que va començar la temporada? Arriben temps de crisi a Cal Cuevas?