Los amigos de Com si fos ahir han comenzado la semana con tramas intensas. Aunque el fin de semana les ayude a digerir toda la intensidad de capítulos anteriores, los guionistas no quieren bajar el tono en esta nueva tanda de episodios. Los problemas del grupo continúan, especialmente en la consultoría, porque después de terminar el trabajo del concurso público, uno de los nuevos fichajes de la novena temporada descubrirá una información que podría arruinar su amistad con uno de los miembros fundacionales de la serie de TV3.

Miquel oculta información para poder ganar

Los personajes de la serie que lidera las tardes continúan sus aventuras, pero la intensidad de los últimos días empieza a hacerse evidente en las relaciones de los protagonistas. En la consultoría, dos amigos podrían romper tras las revelaciones que han salido a la luz. Empar (Rosa Boladeras) se ha incorporado a la ficción catalana este mes de septiembre para intentar ayudar a Miquel (Eduard Farelo) con un nuevo proyecto de la consultoría. Quieren ganar un concurso público y para hacerlo necesitaban una ayuda extra y una persona que entienda de estos temas. Empar es una profesional y amiga de Miquel que se ha sumado al equipo -también aprovechando que Víctor (Pep Ambròs) ya no está-. Parecía que todo iba perfecto, a pesar de que el volumen de trabajo se ha triplicado y Cèlia (Sara Espígul) y Noe (Elena Gadel) se han visto obligadas a advertir a Miquel que necesitaba pensar un poco y salir del bucle del trabajo.

Miquel intentará ganar sea como sea en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

La semana anterior, Miquel dio por finalizado el proyecto y decidió celebrarlo con una salida del equipo al bar Flora. Su optimismo y dar por hecho que ya habían ganado hizo sospechar a Empar, que no entendía por qué Miquel creía que ganarían el concurso público. En un momento de euforia, él decidió confesar que tenía un amigo dentro del grupo que evalúa las propuestas. Esta información dejó a Empar incómoda con su amigo, sumando otro conflicto con Miquel que se añade al drama por la lesión de Gina.

La lesión de Gina y un concurso fraudulento

Parece que Empar es una mujer muy legal y no entiende cómo Miquel puede actuar sin remordimientos. Por un lado, cree que es cómplice del accidente de Gina, al menos, ella vio cómo Jordi (Andrés Herrera) y Miquel disparaban la escopeta de balines que terminó afectando la oreja de Gina. Ella no entiende por qué no han sido sinceros y siente que si la mujer empieza a investigar al responsable, ella podría verse salpicada.

Empar sufre por culpa de las mentiras de Miquel en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Para sumar aún más tensión entre ambos amigos, el hecho de saber que su participación en el concurso público podría ser fraudulenta por una serie de intereses entre Miquel y su contacto, la ha hecho explotar. En el capítulo de este lunes 29 de septiembre, la relación entre Empar y Miquel se ha resentido aún más y la nueva trabajadora de la consultoría tomará una decisión que no les gustará nada.

Empar quiere abandonar el negocio

Que Miquel quiere ganar sea como sea es una realidad. Todo el esfuerzo y las exigencias de los últimos días tienen una justificación, pero ¿todo vale para superar a los rivales? Empar no lo tiene nada claro e incluso se impone duramente contra su amigo. Hoy los fans del Comsi han descubierto por qué despidieron a Empar de su última empresa. La mujer trabajaba en una multinacional en Valencia y cuando decidió denunciar públicamente algunos contratos y acciones fraudulentas, la despidieron. ¿Será capaz de explicar lo que ha pasado con Miquel? Por ahora, su decisión es buscar más ofertas de trabajo. De hecho, le comunica a Miquel que ha enviado su currículum a otra empresa que busca un perfil como el suyo.

Empar recibe un mensaje en el que rechazan su solicitud de trabajo | 3Cat.

El golpe lo recibe por la noche cuando sale a cenar con las chicas del grupo. Eva (Alícia González Láa) -que últimamente se siente muy sola- y Noe la invitan al Flora para tomar una copa y charlar. Primero se niega porque no quiere coincidir con Gina, pero cuando revisa el buzón del correo y ve que la han rechazado para el nuevo trabajo, decide que es un buen momento para fraternizar con las otras mujeres.

Noe sospecha viendo la actitud de Miquel y Empar en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

La tensión del capítulo llega cuando Miquel baja un segundo al Flora e intenta hablar con Empar. Ella confiesa que no la han aceptado en el nuevo trabajo y aunque Miquel puede respirar tranquilo, no son conscientes de que Noe los observa de manera sospechosa. Hay algo que se le escapa y conociendo su personaje, es evidente que no lo dejará estar. ¿Cómo reaccionará cuando descubra la serie de mentiras que acumula su marido desde que comenzó la temporada? ¿Llegan tiempos de crisis a Cal Cuevas?