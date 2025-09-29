Bibiana Ballbè ha vuelto a TV3 por la puerta grande, con un talk show nocturno que muchos presentadores del país deseaban. Sin embargo, el estreno ha dejado una cifra de audiencia mucho más baja de lo esperado… y eso que partía con la ventaja de tener a muchos televidentes enganchados a la televisión gracias a la emisión del Piromusical de la Mercè. De hecho, este espectáculo de música y fuegos artificiales había congregado a más de medio millón de personas, un 30,1% de share brutal que los de Bestial no supieron aprovechar.

Es cierto que empezaron tarde y había mucha competencia en otros canales, ya que a la misma hora TVE emitía una película tan potente como Oppenheimer (que logró un 11,2%). Sea como sea, perder 400.000 televidentes es una derrota considerable. ¿Y lo peor de todo? Que más allá de esta mala cifra, también ha recibido críticas muy duras hacia el contenido de este programa.

Núria Marín ha sido la presentadora del Piromusical | 3Cat

El estreno del programa de Bibiana Ballbè no ha tenido buena audiencia | TV3

Críticas feroces hacia el primer programa de Bestial en TV3

No ha sido un fin de semana muy bueno para TV3, teniendo en cuenta que solo ha funcionado uno de los tres estrenos de esta semana. Pero, como decíamos, las cifras de audiencia no son el único feedback negativo que han recibido. También en X (el antiguo Twitter), los han criticado severamente porque no ha gustado nada el nuevo programa de Bibiana Ballbè. La opinión mayoritaria ha sido muy crítica, hasta el punto de que se pueden leer mensajes muy crueles hacia la presentadora y el contenido que se ha podido ver: «Esto de Bestial es probablemente lo peor que he visto en la tele«, han llegado a decir algunos.

Arturo Valls, Miranda Makaroff, Samantha Hudson y Alexandra Pino han sido los primeros invitados de este estreno. No han gustado las preguntas sin profundidad, superficiales y sin interés que les ha hecho, ni tampoco ver escenas surrealistas. Que Bibiana gritara, las risas exageradas y los golpes al catalán han sido algunos de los principales inconvenientes que han encontrado en la emisión. Se han escrito comentarios muy feroces, la verdad: «Qué programa tan superficial, insulso e insípido. Puro cotilleo con personajes anodinos, qué decepción«, «Insoportable» y «Un horror y un insulto«.

«Programa mediocre de risas constantes sin ninguna gracia por parte de los invitados. Interés 0, cultura 0 y entretenimiento 0. Es un churro enorme que nunca habría imaginado ver en TV3″ o «El programa de ahora mismo es quizás el que más barbarismos y tonterías acumula en cada frase. Qué despropósito» son solo algunos de los mensajes que han escrito.

Quin programa tan superficial, insuls i insípid. Pur safareig amb personatges anodins! Quina decepció. Esperava més astúcia i molt més talent de la Bibiana Ballbé.#Bestial3cat — Sever Salvador i Padrosa (@SeverSalvador) September 28, 2025

#bestial3cat inaguantable. Que yo veo Tv3 para aprender catalán! 🤮🤮 que para mierdas ya tenemos telecinco. Qué nivel tan bajo — peral 🏳️‍🌈 (@peralramon326) September 28, 2025

He aguantat 10 minuts. Una presentadora que crida i riu sense solta ni volta. Destrossa del català per part de tots. I encara no sé de què va. Un horror. Un insult. #Bestial3Cat @som3cat pic.twitter.com/gS1dyw2BCw — Imma Amadeo (@immaamadeog) September 28, 2025

Això del #Bestial3Cat podria ser una de les pitjor coses que he vist mai a la tele. Enhorabona a la persona que ha enganyat a tothom i s’ha emportat els diners per fer-lo, els meus respectes🤝 — Manel (@manel10valle) September 28, 2025

Aquesta presentadora no sap presentar ni entrevistar, intensa i cansina, programa mediocre, de riures constants sense cap mena de gràcia per part dels convidats. Interès 0, cultura 0, entreteniment 0, és un xurru enorme que mai m’hauria imaginat veure a TV3 #bestial3cat — Lluc Tros Esbós (@padro30749) September 28, 2025

Això de #Bestial3Cat sí que és servei públic. Apagar la televisió i anar a dormir d’hora, per començar la setmana amb energia. — Aniol Bosch Collell (@toyswine) September 28, 2025

De veritat que mai havia vist un programa de televisió tan lamentable. No tinc paraules per definir #Bestial3cat en una televisió pública. — Carles Carvajal (@carlescarvajal) September 28, 2025

De la quantitat de vegades que a TV3 han apallissat el diccionari, el programa d’ara mateix és potser el que més barbarismes i animalades acumula a cada frase. Quin despropòsit #Bestial3Cat — McCagonlow  (@McCagonlow) September 28, 2025

Estos han sido los invitados del primer programa de Bestial | TV3

Está claro que tendrán que cambiar y mejorar muchos aspectos de Bestial si realmente quieren conseguir más audiencia o, al menos, dejar de recibir tanta furia a través de las redes sociales. El tiempo dirá si termina convenciendo un poco más o si este estreno termina estrellándose y abandonando la parrilla dentro de pocas semanas.