Bibiana Ballbè ha tornat a TV3 per la porta gran, amb un talk show a la nit que volien molts presentadors del país. Ara bé, l’estrena ha deixat una xifra d’audiència molt més baixa de l’esperat… i això que partia amb l’avantatge de tenir un munt de teleespectadors enganxats a la televisió gràcies a l’emissió del Piromusical de la Mercè. De fet, aquest espectacle de música i petards havia congregat més de mig milió de persones, un 30,1% de share brutal que els de Bestial no han sabut aprofitar.
És cert que van començar tard i que hi havia molta competència a les altres cadenes, ja que a la mateixa hora TVE emetia una pel·lícula tan potent com Oppenheimer (que va aconseguir un 11,2%). Sigui com sigui, perdre 400.000 teleespectadors és una derrota considerable. I el pitjor de tot plegat? Que més enllà d’aquesta xifra dolenta, també ha rebut crítiques molt dures cap al contingut d’aquest programa.
Crítiques ferotges cap al primer programa de Bestial a TV3
No ha estat un cap de setmana molt bo per a TV3, tenint en compte que només ha funcionat una de les tres estrenes d’aquesta setmana. Però, com dèiem, les xifres d’audiència no és l’únic feedback dolent que han tingut. També a X (l’antic Twitter), els han posat verds perquè no ha agradat gens el nou programa de la Bibiana Ballbè. L’opinió majoritària ha estat molt crítica, fins al punt que es poden llegir missatges molt cruels cap a la presentadora i el contingut que s’hi ha pogut veure: “Això de Bestial és probablement el pitjor que he vist a la tele“, han arribat a dir alguns.
Arturo Valls, Miranda Makaroff, Samantha Hudson i Alexandra Pino han estat els primers convidats d’aquesta estrena. No han agradat les preguntes sense profunditat, superficials i sense interès que els ha fet, com tampoc veure-hi escenes surrealistes. Que Bibiana cridés, els riures exagerats i els cops de peu al català han estat alguns dels principals hàndicaps que han trobat a l’emissió. S’han escrit comentaris molt ferotges, la veritat: “Quin programa tan superficial, insuls i insípid. Pur safareig amb personatges anodins, quina decepció“, “Inaguantable” i “Un horror i un insult“.
“Programa mediocre de riures constants sense cap mena de gràcia per part dels convidats. Interès 0, cultura 0 i entreteniment 0. És un xurro enorme que mai m’hauria imaginat veure a TV3″ o “El programa d’ara mateix és potser el que més barbarismes i animalades acumula a cada frase. Quin despropòsit” són només alguns dels missatges que han escrit.
Quin programa tan superficial, insuls i insípid. Pur safareig amb personatges anodins! Quina decepció. Esperava més astúcia i molt més talent de la Bibiana Ballbé.#Bestial3cat— Sever Salvador i Padrosa (@SeverSalvador) September 28, 2025
#bestial3cat inaguantable. Que yo veo Tv3 para aprender catalán! 🤮🤮 que para mierdas ya tenemos telecinco. Qué nivel tan bajo— peral 🏳️🌈 (@peralramon326) September 28, 2025
He aguantat 10 minuts. Una presentadora que crida i riu sense solta ni volta. Destrossa del català per part de tots. I encara no sé de què va. Un horror. Un insult. #Bestial3Cat @som3cat pic.twitter.com/gS1dyw2BCw— Imma Amadeo (@immaamadeog) September 28, 2025
Això del #Bestial3Cat podria ser una de les pitjor coses que he vist mai a la tele. Enhorabona a la persona que ha enganyat a tothom i s’ha emportat els diners per fer-lo, els meus respectes🤝— Manel (@manel10valle) September 28, 2025
Aquesta presentadora no sap presentar ni entrevistar, intensa i cansina, programa mediocre, de riures constants sense cap mena de gràcia per part dels convidats. Interès 0, cultura 0, entreteniment 0, és un xurru enorme que mai m’hauria imaginat veure a TV3 #bestial3cat— Lluc Tros Esbós (@padro30749) September 28, 2025
Això de #Bestial3Cat sí que és servei públic. Apagar la televisió i anar a dormir d’hora, per començar la setmana amb energia.— Aniol Bosch Collell (@toyswine) September 28, 2025
De veritat que mai havia vist un programa de televisió tan lamentable. No tinc paraules per definir #Bestial3cat en una televisió pública.— Carles Carvajal (@carlescarvajal) September 28, 2025
De la quantitat de vegades que a TV3 han apallissat el diccionari, el programa d’ara mateix és potser el que més barbarismes i animalades acumula a cada frase. Quin despropòsit #Bestial3Cat— McCagonlow (@McCagonlow) September 28, 2025
Queda clar que hauran de canviar i millorar molts aspectes de Bestial si realment volen aconseguir més audiència o, si més no, deixar de rebre tanta fúria a través de les xarxes socials. El temps dirà si acaba convencent una mica més o si aquesta estrena acaba estampant-se i marxant de la graella d’aquí a poques setmanes.