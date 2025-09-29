Missing 'path' query parameter
El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Dures crítiques i una audiència discreta en el retorn de Bibiana Ballbè a TV3
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
29/09/2025 10:07

Bibiana Ballbè ha tornat a TV3 per la porta gran, amb un talk show a la nit que volien molts presentadors del país. Ara bé, l’estrena ha deixat una xifra d’audiència molt més baixa de l’esperat… i això que partia amb l’avantatge de tenir un munt de teleespectadors enganxats a la televisió gràcies a l’emissió del Piromusical de la Mercè. De fet, aquest espectacle de música i petards havia congregat més de mig milió de persones, un 30,1% de share brutal que els de Bestial no han sabut aprofitar.

Et pot interessar

És cert que van començar tard i que hi havia molta competència a les altres cadenes, ja que a la mateixa hora TVE emetia una pel·lícula tan potent com Oppenheimer (que va aconseguir un 11,2%). Sigui com sigui, perdre 400.000 teleespectadors és una derrota considerable. I el pitjor de tot plegat? Que més enllà d’aquesta xifra dolenta, també ha rebut crítiques molt dures cap al contingut d’aquest programa.

Núria Marín ha estat la presentadora del Piromusical - 3Cat
Núria Marín ha estat la presentadora del Piromusical | 3Cat
L'estrena del programa de Bibiana Ballbè no ha fet bona audiència - TV3
L’estrena del programa de Bibiana Ballbè no ha fet bona audiència | TV3

Crítiques ferotges cap al primer programa de Bestial a TV3

No ha estat un cap de setmana molt bo per a TV3, tenint en compte que només ha funcionat una de les tres estrenes d’aquesta setmana. Però, com dèiem, les xifres d’audiència no és l’únic feedback dolent que han tingut. També a X (l’antic Twitter), els han posat verds perquè no ha agradat gens el nou programa de la Bibiana Ballbè. L’opinió majoritària ha estat molt crítica, fins al punt que es poden llegir missatges molt cruels cap a la presentadora i el contingut que s’hi ha pogut veure: “Això de Bestial és probablement el pitjor que he vist a la tele“, han arribat a dir alguns.

Arturo Valls, Miranda Makaroff, Samantha Hudson i Alexandra Pino han estat els primers convidats d’aquesta estrena. No han agradat les preguntes sense profunditat, superficials i sense interès que els ha fet, com tampoc veure-hi escenes surrealistes. Que Bibiana cridés, els riures exagerats i els cops de peu al català han estat alguns dels principals hàndicaps que han trobat a l’emissió. S’han escrit comentaris molt ferotges, la veritat: “Quin programa tan superficial, insuls i insípid. Pur safareig amb personatges anodins, quina decepció“, “Inaguantable” i “Un horror i un insult“.

“Programa mediocre de riures constants sense cap mena de gràcia per part dels convidats. Interès 0, cultura 0 i entreteniment 0. És un xurro enorme que mai m’hauria imaginat veure a TV3″ o “El programa d’ara mateix és potser el que més barbarismes i animalades acumula a cada frase. Quin despropòsit” són només alguns dels missatges que han escrit.

Aquests han estat els convidats del primer programa de Bestial - TV3
Aquests han estat els convidats del primer programa de Bestial | TV3

Queda clar que hauran de canviar i millorar molts aspectes de Bestial si realment volen aconseguir més audiència o, si més no, deixar de rebre tanta fúria a través de les xarxes socials. El temps dirà si acaba convencent una mica més o si aquesta estrena acaba estampant-se i marxant de la graella d’aquí a poques setmanes.

TV3

Més notícies
Notícia: Jair Domínguez i Bibiana Ballbè queden absolts pel cas del &#8216;Bestiari il·lustrat&#8217;
Comparteix
El guionista i la presentadora del programa del Canal33 van declarar el 2013 per un suposat delicte contra la Corona, per simular disparar al Joan Carles I
Notícia: Quin balanç fa 3Cat de la primera setmana dels nous informatius?
Comparteix
Rosa Romà treu pit dels 2,8 milions d’espectadors que han seguit els ‘TN’ ‘Matins’ i ‘Més nit’
Notícia: Així serà &#8216;Eufòria Dance Kids&#8217;, el nou &#8216;talent show&#8217; que arriba a 3Cat
Comparteix
Els més petits de la casa seran els protagonistes d'aquesta nova versió del concurs musical
Notícia: 3Cat fa cas a l’audiència i canvia el grafisme dels mapes d’El temps
Comparteix
El ‘TN Vespre’ ha presentat els nous mapes, molt més entenedors i adaptats al que demanaven els teleespectadors

Comparteix

Icona de pantalla completa
Missing 'path' query parameter