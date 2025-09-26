Quin balanç fa 3Cat de la primera setmana dels nous informatius?

3CatInfo va arribar a la graella fa una setmana i, en aquests primers dies, ja s’ha consolidat com una opció d’èxit. Les crítiques que han rebut pels nous grafismes queden en segon pla si ens fixem en les xifres, ja que han assolit els 2,8 milions de teleespectadors amb els TN, Matins i Més nit. Gairebé 1 milió de dispositius han accedit als continguts digitals de la casa, pel que diuen, i en pocs dies s’han fet més d’1,5 milions de reproduccions de vídeo i àudio. De fet, han augmentat un 30% les reproduccions diàries de vídeos informatius.
El 36,3% de la població ha seguit continguts informatius de 3CatInfo a la televisió i això s’ha vist reflectit en un augment de l’audiència als TN, ja que s’han registrat 2,5 milions d’espectadors en total. Els canals 24 hores també han tingut un creixement exponencial: l’oferta televisiva de 3CatInfo ha sumat un 11% extra en dispositius únics respecte a la mitjana diària del 2025 i l’emissora de ràdio ha fet un 17% més. I l’app? També aquí tenen bones notícies, ja que ha crescut de forma destacada amb un 23% més de dispositius diaris.
Rosa Romà, defensa l’estrena de la nova oferta informativa
La presidenta de la CCMA, Rosa Romà, ha comparegut aquest matí i ha defensat l’estrena d’aquesta nova oferta informativa. Davant de les acusacions rebudes pel Comitè d’Empresa, es defensa i assegura que és mentida que s’estigui matant TV3 i Catalunya Ràdio: “Aquestes són marques que volem seguir mantenint, 3Cat conviurà perfectament amb TV3 i Catalunya Ràdio”. Durant la sessió de control de la CCMA al Parlament, Romà ha dit que la marca 3Cat ha substituït la de la CCMA i que va més enllà dels canals de distribució tradicionals.
A més a més, ha assegurat que la nova oferta informativa “ha superat les auditories d’accessibilitat” d’una empresa externa i de la mateixa Generalitat. Igualment, ha reconegut que segurament poden “millorar” i que estan disposats a treballar per fer “més accessible la informació”.
Aquest mateix dijous, de fet, la secció d’El Temps del TN Vespre va mostrar una modificació en el grafisme dels mapes. Aquesta havia estat una de les crítiques generalitzades i han fet cas al feedback de l’audiència. El director de TV3, Sigfrid Gras, indica que les correccions que s’han fet han arribat perquè “els mapes del temps no havien tingut l’èxit esperat”. Ara, estan “molt contents” perquè troben que els informatius nous han estat “molt ben rebuts”.
Encara no queda clar com es farà aquest híbrid del format televisiu i radiofònic, un tema sobre el que no es volen precipitar: “No volem fer res que perjudiqui la qualitat informativa. Treballarem amb els empleats i valorarem si això s’implementa o no. Les redaccions d’informatius de la ràdio i la televisió es coordinaran millor per sumar esforços”, ha avançat.