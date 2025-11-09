Rosa Romà, la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), ha negat que hi hagi un procés de castellanització de TV3 i redueix aquestes crítiques a “anècdotes“. En una entrevista aquest dissabte al programa ‘Col·lapse’, presentat per Jordi Gonález, apunta que cal deixar els continguts de la televisió pública “fora de batalles polítiques”. En aquesta xerrada, Romà també ha defensat els continguts que s’estan impulsant a les xarxes i les plataformes per impulsar la presència del català en aquests entorns.
En les últimes setmanes, TV3, Catalunya Ràdio i l’univers 3Cat s’han situat al centre del debat pels canvis recents en els informatius o el perill de “desaparició” de marques històriques. En aquesta entrevista a ‘Col·lapse’, Romà ha defensat la seva feina al capdavant d’aquests canvis i ha assegurat que no s’està donant un procés de castellanització a TV3. “Els professionals de la casa venen a fer continguts en llengua catalana. Es poden donar anècdotes quan es fan entrevistes al carrer i algú no parla català, però són només anècdotes“, ha subratllat. En aquest sentit, ha defensat que s’estan fent “més continguts en català que mai” i ha apuntat que el compromís de la CCMA amb la llengua és “inqüestionable”.
Pel que fa a l’impuls del català a través del contingut audiovisual, Romà ha defensat la creació de 3Cat i com a “paraigües” que acull totes les marques, però també com a mitjà per crear en català més enllà de la ràdio i la televisió lineal. “A les xarxes socials i les plataformes són entorns on competim d’una manera brutal amb apostes internacionals, necessitem marques fortes que ens ajudin a tenir més presència en l’entorn digital”, ha explicat.
Precisament els canvis de marca han estat molt qüestionats en les últimes setmanes. La pressió dels comitès d’empresa, entre d’altres, va fer possible arribar a un acord amb la direcció de la CCMA per “flexibilitzar la presència de les marques” en aspectes com mantenir la firma a l’hora de tancar les peces, tant de TV3 com de Catalunya Ràdio. Pel que fa als canvis, Romà ha defensat que es troben en un “projecte viu i en transformació” i amb el temps s’espera “encaixar com conviuen les marques”.
Les marques de TV3 i Catalunya Ràdio
Pel que fa a com coexisteixen aquestes marques a 3Cat, Romà ha evitat aclarir si es fusionaran les redaccions de TV3 i Catalunya Ràdio en un futur. En aquest sentit, la presidenta de la CCMA només ha destacat que “ens reorganitzarem tal com podem per seguir creixent en impacte i rellevància social”.
Romà també ha destacat l’efecte que les retallades de pressupostos destinats als mitjans públics, i com aquests continuen sent els mateixos que des del 2010 quan els “reptes audiovisuals” i de presència del català en aquests entorns són cada vegada més grans.
En aquesta entrevista, González també li ha preguntat sobre com de polititzada veu la seva posició al capdavant de la CCMA. Una qüestió que Romà ha tancat assegurant que no considera que la seva feina sigui política i destacant que ella és “una professional independent”. “A mi ningú m’ha preguntat mai què voto ni tampoc penso respondre-ho mai”, ha afegit.
La Marató de 2025 sobre el càncer
Per últim, González també ha posat el focus en La Marató de 3Cat, que enguany se centrarà en el càncer. En la presentació que va tenir lloc sobre el programa, que tindrà lloc el 14 de desembre, Romà ha confessat que va emocionar-se, per les implicacions personals que aquesta Marató té per ella, ja que la seva filla petita ha estat diagnosticada amb leucèmia. En aquest sentit, han destacat la importància de la solidaritat que sorgeix a través d’aquest projecte i d’aportar a la recerca d’aquestes malalties.