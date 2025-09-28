El cap de setmana s’acaba i això és un indicador directe que comença la tornada a la rutina. Tot i que els dilluns puguin fer una mica de mandra, els fans de Com si fos ahir saben que hi haurà noves trames pels personatges de la colla que triomfa cada migdia. Com resoldran les trames de la setmana anterior? Entraran nous personatges? Aquestes són les pistes sense espòilers per a una setmana marcada pels problemes de salut, els secrets i les mentides d’un personatge enrevessat.
El secret de la Neus podria espatllar una relació
Els guionistes de la sèrie diària de TV3 van decidir el passat divendres 26 de setembre que era el moment perfecte per fer esclatar una bomba familiar. La Neus (Mercè Martínez) ha estat molts dies intentant evitar que el seu germà Francesc (Eduard Buch) i l’Ona, la dona que el va deixar plantat a l’altar, es retrobessin. Era un secret massa sucós que al Comsi no podia guardar-se més. Ara que el Francesc ho ha descobert, podrà fer la seva vida com si res hagués passat?
Aquesta setmana haurà de fer mans i mànigues per mantenir-se allunyat, però retrobar-se després de 25 anys podria despertar sentiments del passat. Estarà en perill la relació amb la Sílvia (Montse Germán)? Cal recordar que la dona continua amb problemes de salut després que un metge infravalorés els seus símptomes i donés per fet que els problemes d’una dona en els seus 50 només poder ser per la menopausa.
Problemes de salut a dojo
El canvi d’estació és un moment clau en el calendari dels hospitals i centres de salut. Les persones més vulnerables comencen les campanyes de vacunació i hi ha més opcions d’agafar un bon refredat. Ara bé, la colla del Reina Sibil·la ben bé que podria ocupar una consulta sencera amb els seus problemes. D’una banda, està la Sílvia, que des que va començar la novena temporada de la sèrie ha anat encadenant problemes. Una altra dona de la colla afectada per un disbarat del Jordi (Andrés Herrera) i el Miquel (Eduard Farelo) és la Gina (Meritxell Huertas). Després d’una sortida per la muntanya amb els amics, va rebre un tret de balins a l’oïda que l’ha acabat deixant sense un 70% d’audició. El Miquel se sent molt responsable, però és incapaç d’alçar la veu i confessar que hi té alguna cosa a veure. Per la seva banda, el Jordi s’interessarà en la croada per enxampar els responsables, però sembla que ho farà més per controlar si els problemes l’esquitxen.
El CAP del Comsi no tanca les portes perquè el Quique (Biel Duran) també ha tornat una mica fotut del Camí de Sant Jaume. Ha passat les vacances fora fent esport, però a la tornada es nota unes molèsties. Tot i que podrien ser inofensives, els resultats que rebrà aquesta setmana el deixaran bocabadat. Això podrà afectar la seva feina com a director de l’institut després de la lluita que ha suportat per desfer-se del Bolaños (Dafnis Balduf).
La nova amistat de la Naiara i el Ferni posa una relació al límit
Parlant de problemes de salut també cal recalcar els motius pels quals ha tornat el Ferni (Francesc Cuéllar) a Barcelona. El noi que va embolicar la vida de la Naiara (Daniela Brown) després d’implicar-la en el seu negoci de tràfic de drogues ha tornat a la ciutat per fer neteja i començar de nou. El seu retorn té un motiu molt clar, estar a prop de la seva mare que està malalta. Ha aprofitat per arreglar els problemes amb la Naiara, però estar tan a prop d’ell l’està confonent i afectant la seva relació amb el Karim (Moha Amazian). En algun moment haurà de confessar que s’han estat veient en secret, però com s’ho prendrà el seu xicot?
L’Andreu lliga caps després de l’actitud sospitosa de la Rita
Fa dies que els espectadors de Com si fos ahir són conscients que la Rita (Isabel Rocatti) amaga informació. Aquesta dona tan estranya que ha estat empaitant l’Andreu (Marc Cartes) per aconseguir formar part de l’assaig sobre l’Alzheimer s’ha inventat tota mena d’excuses per tapar les seves trapelleries. L’infermer és una mica beneit i encara no ha lligat caps sobre per què es comporta d’aquesta manera. En els pròxims episodis, l’Andreu s’ensuma que la Rita no és una persona de confiança i descobrirà una notícia bomba. Serà el final d’aquesta relació d’amistat plena de mentides?
Les mentides també són una de les especialitats de la Diana (Mercè Arànega). La madrastra de l’Ivan (Roger Coma) ha arribat a la sèrie de TV3 per la porta gran. La protagonista del capítol final de la vuitena temporada fa i desfà com vol i l’Ivan s’ha adonat aviat que continua comportant-se igual que quan ell era petit. El problema és que la descoberta que ha fet de la documentació amb el seu testament li ha generat un malestar que no pot evitar. Creu que la dona s’està morint i per complir els seus desitjos començarà a fer coses boges. La Itziar (Mar Ulldemolins) no hi tindrà tan clar i estarà ben atenta per advertir el seu amic en cas que s’endinsi en un problema més gros.
Els personatges joves també tindran un paper clau aquesta setmana. D’una banda, l’Aina (Tai Fati), l’alumna predilecta del Salva (Ernest Villegas) cada cop passarà més temps amb l’advocat i la relació professional podria travessar límits perillosos. Com s’ho prendrà la Marta (Sílvia Bel)? D’altra banda, el Marcel (Nil Cardoner) prendrà una decisió sobre el seu futur al Gim Rabbit després de rebre una oferta per treballar a Nàpols amb el Salvatore. Tot això i molt més, aquesta setmana de dilluns a divendres a Com si fos ahir.