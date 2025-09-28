El fin de semana se acaba y eso es un indicador directo de que comienza la vuelta a la rutina. Aunque los lunes puedan dar un poco de pereza, los fans de Com si fos ahir saben que habrá nuevas tramas para los personajes del grupo que triunfa cada mediodía. ¿Cómo resolverán las tramas de la semana anterior? ¿Entrarán nuevos personajes? Estas son las pistas sin spoilers para una semana marcada por los problemas de salud, los secretos y las mentiras de un personaje enrevesado.

El secreto de Neus podría estropear una relación

Los guionistas de la serie diaria de TV3 decidieron el pasado viernes 26 de septiembre que era el momento perfecto para hacer estallar una bomba familiar. Neus (Mercè Martínez) ha estado muchos días intentando evitar que su hermano Francesc (Eduard Buch) y Ona, la mujer que lo dejó plantado en el altar, se reencontraran. Era un secreto demasiado jugoso que en Comsi no podía guardarse más. Ahora que Francesc lo ha descubierto, ¿podrá hacer su vida como si nada hubiera pasado?

L’Ona es la profesora de tenis de la Ruth y la expareja de Francesc en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Esta semana tendrá que hacer malabares para mantenerse alejado, pero reencontrarse después de 25 años podría despertar sentimientos del pasado. ¿Estará en peligro la relación con Sílvia (Montse Germán)? Cabe recordar que la mujer continúa con problemas de salud después de que un médico infravalorara sus síntomas y diera por hecho que los problemas de una mujer en sus 50 solo pueden ser por la menopausia.

La Sílvia ha sufrido un susto de salud en el primer capítulo de la temporada de ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Problemas de salud a raudales

El cambio de estación es un momento clave en el calendario de los hospitales y centros de salud. Las personas más vulnerables comienzan las campañas de vacunación y hay más opciones de coger un buen resfriado. Sin embargo, el grupo del Reina Sibil·la bien podría ocupar una consulta entera con sus problemas. Por un lado, está Sílvia, que desde que comenzó la novena temporada de la serie ha ido encadenando problemas. Otra mujer del grupo afectada por un disparate de Jordi (Andrés Herrera) y Miquel (Eduard Farelo) es Gina (Meritxell Huertas). Después de una salida por la montaña con los amigos, recibió un disparo de balines en el oído que la ha terminado dejando sin un 70% de audición. Miquel se siente muy responsable, pero es incapaz de alzar la voz y confesar que tiene algo que ver. Por su parte, Jordi se interesará en la cruzada por atrapar a los responsables, pero parece que lo hará más por controlar si los problemas le salpican.

El Jordi buscará a los responsables del accidente de Gina en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

El CAP del Comsi no cierra las puertas porque Quique (Biel Duran) también ha vuelto un poco perjudicado del Camino de Santiago. Ha pasado las vacaciones fuera haciendo deporte, pero al regreso nota unas molestias. Aunque podrían ser inofensivas, los resultados que recibirá esta semana lo dejarán boquiabierto. Esto podrá afectar su trabajo como director del instituto tras la lucha que ha soportado para deshacerse de Bolaños (Dafnis Balduf).

El Quique también sufrirá un susto de salud en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

La nueva amistad de Naiara y Ferni pone una relación al límite

Hablando de problemas de salud también hay que recalcar los motivos por los cuales ha regresado Ferni (Francesc Cuéllar) a Barcelona. El chico que complicó la vida de Naiara (Daniela Brown) tras implicarla en su negocio de tráfico de drogas ha vuelto a la ciudad para hacer limpieza y empezar de nuevo. Su regreso tiene un motivo muy claro, estar cerca de su madre que está enferma. Ha aprovechado para arreglar los problemas con Naiara, pero estar tan cerca de él la está confundiendo y afectando su relación con Karim (Moha Amazian). En algún momento deberá confesar que se han estado viendo en secreto, pero ¿cómo se lo tomará su novio?

El Ferni ha vuelto a ‘Com si fos ahir’ para recuperar la relación con Naiara | 3Cat

Andreu ata cabos tras la actitud sospechosa de Rita

Hace días que los espectadores de Com si fos ahir son conscientes de que Rita (Isabel Rocatti) oculta información. Esta mujer tan extraña que ha estado persiguiendo a Andreu (Marc Cartes) para conseguir formar parte del ensayo sobre el Alzheimer se ha inventado todo tipo de excusas para tapar sus travesuras. El enfermero es un poco ingenuo y aún no ha atado cabos sobre por qué se comporta de esta manera. En los próximos episodios, Andreu sospecha que Rita no es una persona de confianza y descubrirá una noticia bomba. ¿Será el fin de esta relación de amistad llena de mentiras?

La Rita intenta ganarse la confianza de Andreu en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Las mentiras también son una de las especialidades de Diana (Mercè Arànega). La madrastra de Ivan (Roger Coma) ha llegado a la serie de TV3 por la puerta grande. La protagonista del capítulo final de la octava temporada hace y deshace a su antojo y Ivan se ha dado cuenta pronto de que continúa comportándose igual que cuando él era pequeño. El problema es que el descubrimiento que ha hecho de la documentación con su testamento le ha generado un malestar que no puede evitar. Cree que la mujer se está muriendo y para cumplir sus deseos comenzará a hacer locuras. Itziar (Mar Ulldemolins) no lo tendrá tan claro y estará bien atenta para advertir a su amigo en caso de que se adentre en un problema mayor.

Ivan cree que Diana se está muriendo en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Los personajes jóvenes también tendrán un papel clave esta semana. Por un lado, Aina (Tai Fati), la alumna predilecta de Salva (Ernest Villegas) cada vez pasará más tiempo con el abogado y la relación profesional podría cruzar límites peligrosos. ¿Cómo se lo tomará Marta (Sílvia Bel)? Por otro lado, Marcel (Nil Cardoner) tomará una decisión sobre su futuro en el Gim Rabbit después de recibir una oferta para trabajar en Nápoles con Salvatore. Todo esto y mucho más, esta semana de lunes a viernes en Com si fos ahir.