La novena temporada de Com si fos ahir prometia emocions fortes, si més no, el gran nombre de fitxatges s’havia de justificar a través de trames inquietants i potents. El misteri de la identitat de la Diana (Mercè Arànega) va mantenir els fans de la sèrie diària molt atents cada tarda. El capítol final que va tancar la vuitena temporada, amb la mort més original orquestrada per la pròpia Diana -un fals funeral en què es va retrobar amb l’Ivan (Roger Coma)- vaticinava que vindrien moments destacats.
El seu és un d’aquells personatges histriònics, amb caràcter de diva i secrets que poden donar molt joc. I ho estan fent. Des que l’Ivan va descobrir un document en què la seva madastra el designava com a la persona que havia de fer complir les seves últimes voluntats, l’home s’ha bolcat completament a fer realitat els seus somnis i trapelleries, pensant que s’està a punt de morir. El que no s’espera és que la Diana encara amaga informació que podria trencar la seva petita reconciliació.
Més mentides i secrets entre la Diana i l’Ivan
La Diana va aterrar amb força a la sèrie que lidera els migdies a TV3. La seva entrada estava vinculada amb l’Ivan, perquè ella havia estat parella del seu pare fa uns anys, exercint com a madrastra del personatge. El seu fals funeral era la seva carta de presentació per recuperar la relació amb ell, però no va ser la millor idea, això és evident. Després de l’estiu i amb ganes de girar full, l’Ivan va decidir que potser tancar el capítol l’ajudaria a superar el trauma, però la Diana no s’ha donat per vençuda. Insistent, tossuda i fins i tot amb un punt manipulador, s’ha fet amiga de la Sílvia (Montse Germán) i la Itziar (Mar Ulldemolins) perquè l’ajudin a convèncer l’Ivan.
El moment clau d’aquests últims capítols ha estat la revelació que han vist a través d’una documentació amb el testament de la Diana. La dona ho ha deixat tot arreglat pel dia de la seva mort -aquest cop la de veritat- i sembla que l’Ivan tindrà una responsabilitat molt gran. Com creu que la seva madrastra s’està morint, pensa que ha de fer coses boges amb ella perquè no es quedi amb algun somni sense realitzar abans de morir.
En el capítol d’aquest dimecres 1 d’octubre, i sota l’avís de la Itziar perquè no faci cap ximpleria-, ha decidit acompanyar la Diana a fer una bogeria. La dona treballava en una gestoria on tenia un cap força bavós que feia comentaris fora de lloc. I què ha pensat per venjar-se? Vol passejar-s’hi despullada anys després de deixar aquesta feina. L’Ivan creu que l’ha d’acompanyar, però abans vol posar damunt la taula la seva nova amistat. Què hi vol treure de tot plegat? La Diana serà capaç de confessar que té la mort a tocar? El pobre no sap el que li espera…
Una confessió inesperada que deixa l’Ivan fora de joc
Després de fer la seva aparició nudista, toca deixar les bogeries de costat i posar-se seriosos. No poden comportar-se com nens petits i l’Ivan necessita entendre per què la Diana ha tornat a la seva vida d’aquesta manera tan sobtada. Ell pensa que la seva madrastra té un peu a l’altra banda i que per fi li explicarà que ha tornat per recuperar el temps perdut dels últims anys. L’Ivan està molt nerviós, però la confessió que rebrà ara tornarà a tensar la seva relació.
Algú se’n recorda del primer sopar de l’Ivan i la Diana al Flora? La dona va enviar-li un missatge de veu a una tal Nina, de qui no se’n va donar més informació. Ara les peces del puzle encaixen. Sense titubejar, la Diana li explica a l’Ivan que té una germana i es diu Nina.
Amb la bomba encara flotant entre tots dos, l’Ivan l’engega a pastar fang i la fa fora de casa, perquè “ja n’està fart”. D’on ha sortit aquesta noia i quan la podrem conèixer? Era evident que la Diana no seria una incorporació senzilla i els seus secrets estan provocant tota mena de terratrèmols emocionals. Sigui com sigui, caldrà estar ben atents per descobrir la identitat d’aquesta germana misteriosa.