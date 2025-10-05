El final del cap de setmana marca el retorn imminent a la rutina. Els personatges de Com si fos ahir han passat una setmana moguda, entre els problemes de salut, el retorn de persones del passat, cites desastroses i secrets entre les parelles que donaran molt joc en aquest primer trimestre de la novena temporada. Quines trames han preparat els guionistes i que provocaran molts maldecaps? Aquestes són les pistes sense espòilers per a una setmana en què sortiran a la llum moltes informacions crucials.
L’Ona intenta recuperar la relació amb el Francesc sigui com sigui
Aquesta novena temporada els personatges de la sèrie diària de TV3 ha rebut l’entrada de diversos fitxatges. Les seves trames van molt lligades amb els protagonistes de la colla del Reina Sibil·la i les relacions personals s’estan veient afectades per antigues històries del passat. Una d’elles és l’Ona (Carmela Poch), l’exparella del Francesc (Eduard Buch). Han passat vint-i-cinc anys des que la dona el va deixar plantat a l’altar, però allà on hi va haver foc poden quedar cendres. Ara ha tornat a la ciutat i és la professora de tenis de la Ruth (Carlota Keiko), la filla de la Neus (Mercè Martínez) i neboda del Francesc. Des que es van retrobar l’home s’ha quedat destrossat i tots els records del passat l’estan perseguint. Si més no, després d’una sopar entre els germans, la Sílvia (Montse Germán) i l’Ona, la reacció del Francesc cremant les invitacions de la boda demostren molt més que unes paraules. Aquesta setmana s’haurà de bolcar a fons amb la Sílvia, que ho està passant molt malament pels problemes de salut i les preocupacions que l’envolten. Ara bé, l’Ona no s’aturarà per aconseguir el seu objectiu. Serà capaç de destrossar una relació en un moment tan delicat?
La Naiara ha de prendre una decisió aviat
Qui torna a tenir un bon embolic és la Naiara (Daniela Brown). El retorn del Ferni (Francesc Cuéllar) ha despertat els sentiments de la seva relació durant la vuitena temporada i ara dubta si realment vol estar amb el Karim (Moha Amazian). Cal recordar que tots dos van estar junts quan la noia investigava el seu negoci de tràfic de drogues, però mesos després i allunyat d’aquest tèrbol món, sembla disposat a superar-ho per estar amb ella. La Naiara ha caigut en la temptació i en capítols anteriors va embolicar-se amb ell després de discutir amb el Karim. El seu xicot està enfadat amb el món i després de la seva proposta per reforçar la relació, encara estaran més contra les cordes. En els pròxims capítols emprendrà accions contra el Ferni per allunyar-lo definitivament de la seva parella. Ho aconseguirà?
El Quique descobrirà una informació que pot canviar la seva vida
Com dèiem, els problemes de salut són una constant en el primer trimestre de temporada. Els fans del Comsi no deixen de trobar que els personatges pateixen de valent. A més a més de la Sílvia, uns problemes de pròstata del Quique (Biel Duran) poden desemmascarar una informació que podria ser crucial per a la seva vida. Després de rebre el diagnòstic de les proves que s’ha fet per culpa d’una infecció d’orina, els resultats del test de fertilitat el tenen amb la mosca rere l’orella, preocupat per la paternitat de l’Adrià. Haurà de parlar amb la Cristina (Carlota Olcina) per aclarir tots els dubtes en una setmana que serà molt potent i reveladora. Quant secrets poden sortir a la llum després d’aquestes proves?
Els problemes de salut no s’acaben aquí perquè la Gina (Meritxell Huertas) continua lesionada. Després de rebre un tret amb una escopeta de balins ha perdut un 70% d’audició. Ha començat a investigar qui poden ser els responsables, amb l’ajuda més que interessada del Jordi (Andrés Herrera). El problema és que el Miquel (Eduard Farelo) patirà perquè el seu pacte amb l’home de no explicar la veritat surti a la llum. Si la Gina descobreix que els seus amics són els responsables de l’accident, serà capaç de denunciar-los?
L’Andreu patirà per culpa de la Rita
L’Andreu (Marc Cartes) patirà de valent per culpa de la Rita (Isabel Rocatti). Aquesta dona que ha entrat a la vida de l’infermer de manera sobtada està embolicant la troca sense parar. Després d’aconseguir que l’Andreu l’inscrivís dins l’assaig per a l’Alzheimer, ha anat descobrint informació molt potent sobre la dona. Primer va fingir que s’havia lesionat en canell i després de veure com robava per segona vegada el moneder d’una persona, va enfrontar-s’hi directament. Pensa que l’ha enganyat i que realment necessitava el paper que acredita que té Alzheimer per evitar una pena de presó en un judici que té pendent per petits furts. Ara bé, aquesta ha rebut una informació sobre una pacient que indica principis de demència. Com que l’ha fet fora de l’assaig, emprenyat amb ella per haver-lo enganyat, ara haurà d’iniciar una croada per recuperar-la. Podrà trobar-la abans no sigui massa tard? Com rebrà aquesta dona tan misteriosa la informació que li donarà l’Andreu?
L’Eva està farta de l’amor
No són bons moments per a l’Eva (Alícia González Laá). La treballadora del Gim Rabbit suma una llista de decepcions amoroses que cada temporada s’ha anat ampliant. La darrera va ser el fals metge i un pacient obsessionat amb la bona fe d’aquesta dona que sovint és massa beneita. En els anteriors capítols ha provat sort amb les aplicacions de cites, sense èxit, i amb les trobades casuals amb nois que acaben sortint malament. Va prendre la decisió de deixar les cites de manera definitiva, però l’ajuda d’un nou personatge la portaran a posar en pràctica mètodes menys convencionals. Arribarà una nova era per a l’Eva?
Una de les noves parelles de la temporada la formen la Itziar (Mar Ulldemolins) i la Foix (Nausicaa Bonnín). La xef de la Barnateca està enamoradíssima de la nova comercial, de qui encara no en sabem gaire. Han tingut algunes cites, però els problemes arriben perquè la Itziar, que és companya de pis de l’Ivan (Roger Coma), ha de mantenir les cites amb la seva xicota a casa del seu amic. Aquestes trobades tensaran la relació entre ells i totes dues noies necessitaran buscar una alternativa per estar juntes. Ara bé, aquesta setmana la Itziar descobrirà informació sobre la Foix que farà que tot canviï. Qui és aquesta noia i perquè té una aura de misteri?
L’Ivan tampoc passa pel seu millor moment. Des que va sentir la confessió de la Diana (Mercè Arànega) -que l’Ivan té una germana que es diu Nina- la seva petita reconciliació se n’ha anat en orris. En els pròxims capítols la Diana descobrirà perquè l’Ivan havia estat interessat a passar més temps amb ella i per fi descobrirem la identitat d’un nou personatge de la vida de la Diana que sacsejarà la vida d’aquesta família tan peculiar.
Aquestes no són les úniques trames que es veuran aquesta setmana a Com si fos ahir. Què passarà entre el Salva (Ernest Villegas) i l’Aina (Tai Fati)? La seva alumna predilecta del màster ha posat distància per intentar buscar l’equilibri entre feina i vida personal, però la crisi personal de l’advocat podria agreujar-se. La relació amb la Marta (Sílvia Bel) està en perill? Buscarà la manera de passar més temps amb l’Aina? Moltes preguntes encara per resoldre a la sèrie que triomfa cada migdia.