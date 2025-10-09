El pasado julio de 2024, TV3 estrenaba la serie Vintage, una serie llena de humor, reflexiones y dos hombres alrededor de los 60 que enfrentan las modernidades del mundo actual. Protagonizada por Abel Folk y Lluís Villanueva en los papeles de Paco y Genís, regresan a la televisión pública catalana con una segunda temporada cargada de humor y un fichaje que dará mucho juego. Las relaciones sexoafectivas, los cambios generacionales, el trabajo o las situaciones cotidianas del día a día forman parte de este producto que llega a TV3 el próximo 13 de octubre.

¿Cómo será la segunda temporada?

Paco y Genís seguirán acompañados por Pie (Carme Pla) y Xusa (Diana Gómez), y añadirán al reparto a una de las actrices y cómicas catalanas más reconocidas de la televisión. Sílvia Abril interpretará el papel de Rita, una mujer que dará mucho juego y que promete emociones fuertes, sobre todo para uno de sus protagonistas.

Llega a 3Cat la segunda temporada de la serie ‘Vintage’ | 3Cat

¿Pero cómo será la segunda temporada de Vintage? Los protagonistas seguirán enfrentando sus dilemas personales pero con una mirada generacional ampliada. Por un lado, el negocio de importación de licor de Paco y Xusa va muy bien y, por lo tanto, han decidido que es un buen momento para abrir fronteras y ampliar las importaciones. Sin embargo, esto no le gusta nada a Paco, que tendrá que trabajar en un coworking de la empresa de Xusa, un espacio lleno de jóvenes muy modernos con ideas que aparentemente parecen muy diferentes de las que tienen los protagonistas. ¿Cómo se las arreglarán para entenderse con ellos? Aquí, sin embargo, Paco encontrará a una mujer que le ayudará a superar este cambio y con quien conectará desde el primer instante. A través de los ocho episodios de la temporada se podrá ver cómo evoluciona la relación y atención, porque se esperan momentos muy divertidos.

Sílvia Abril se suma al equipo de ‘Vintage’ en el papel de Rita | 3Cat

Por su parte, Genís y Pie han decidido establecer una serie de límites, no convivir porque es insostenible, pero quedan para practicar sexo y pasarlo bien sin compromiso. Ahora bien, un accidente los llevará a compartir techo de nuevo, además de encontrarse con los cambios de su hijo, a quien bien no reconocerán. ¿Es el chico quien ha cambiado o son ellos que ahora lo ven de otra manera?

¿Cómo será la segunda temporada de ‘Vintage’ para Genís? | 3Cat

Los datos de audiencia de la primera temporada

La primera temporada de Vintage recibió una muy buena acogida por parte de los espectadores de TV3. La primera emisión registró un 18,4% de share y 609.000 telespectadores de audiencia acumulada, convirtiéndola en la emisión más vista del prime time a siete puntos de la siguiente opción. También hubo mucho seguimiento a través de la plataforma. En total, llegó durante toda la temporada a un millón de espectadores y acumuló más de 870.000 reproducciones en la plataforma 3Cat. Ahora por ahora, habrá que esperar hasta el próximo lunes 13 de octubre, momento en el que se emitirán los dos primeros episodios en TV3 a partir de las 22:05.