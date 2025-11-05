Vintage se ha ganado un espacio dentro del corazón de los telespectadores de TV3, especialmente aquellos más boomers que han reído y se han dejado hacer un poco de terapia televisiva. El éxito que ha conseguido ha sido abrumador, una ficción dirigida especialmente al público adulto que ha sido líder cada lunes y que ha alcanzado cifras muy buenas incluso con competencia feroz enfrente. Esta semana, Abel Folk y Lluís Villanueva se han despedido de la audiencia con los dos capítulos finales de la temporada que han registrado unos números excelentes: un 14,8% y un 17,4% de share respectivamente.

También en las redes sociales han recibido un buen feedback, ya que la inmensa mayoría de los tuits que se han escrito tienen como objetivo elogiar la idea de esta serie. La han aplaudido porque consideran que es «emotiva», «auténtica» y con «mucho talento local». La gente ha reído, ha llorado y ha pedido una tercera temporada que les muestre cómo continúa la historia de Rita y Paco. Los actores y actrices que han participado deben estar muy agradecidos, claro está, y se han prestado a dar su opinión en un vídeo que ha publicado la cadena en su perfil de Instagram. Aquí, los protagonistas han confesado qué se llevan de unos personajes a los que han querido mucho y que les han acompañado estos últimos meses.

Los protagonistas de Vintage aplauden todo lo que han aprendido de sus personajes

Silvia Abril ha dicho que de Rita se queda con su «libertad»: «Yo quiero ser igual de libre que Rita, a su edad«. ¿Y Abel Folk? Él aplaude que la serie le haya hecho ver que está rodeado de hombres con problemas para adaptarse a la nueva realidad: «Paco me ha hecho descubrir que estoy rodeado de Pacos porque hay mucha gente que me pregunta si me he inspirado en su padre, en su amigo, en su hermano… Yo tengo Pacos a mi alrededor y he descubierto que también tengo una parte de Paco que, a veces, debemos ir tapando. Paco, estate quieto«.

Lluís Villanueva, que interpreta a Genís, considera que este personaje ha sido muy bueno para él: «Yo me llevo su capacidad de lucha e intentar adaptarse a las cosas porque es importante hacerlo… pero es difícil«. ¿Y Diana Gómez? La actriz, que en esta serie de 3Cat se pone en la piel de Xusa, se queda con su capacidad de hablar «de tú a tú» con esta generación de boomers: «Porque muchas veces nos hacemos pequeñas delante de ellos y no, les podemos decir las cosas a la cara y explicarles las cosas tal como son y tal como las creemos«, dice. Carme Pla, por su parte, considera que, de la temporada que ha tenido su personaje, se quedaría con «la resiliencia», «la capacidad de seguir adelante, de renovarse, de no conformarse y de luchar por lo que quiere».

¿Con qué se queda Silvia Abril de su personaje en Vintage? | Instagram

Abel Folk aplaude todo lo que le ha hecho aprender el personaje de Paco | Instagram

Unas declaraciones que aprovechan para pedir a los telespectadores que se enganchen a la segunda temporada de la serie, si aún no lo han hecho. Ahora, todos los capítulos de esta segunda temporada ya están disponibles a través de la plataforma 3Cat.