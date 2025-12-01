Buenas noticias para TV3, que ha tenido un muy buen mes de noviembre a pesar de algunos sustos como la fuerte caída de Zenit de este pasado viernes. Fueron semanas cargadas de novedades gracias al estreno de Joc de cartes y Crims, especialmente, que han vuelto a demostrar que son apuestas más que seguras. Y, el resultado, es muy positivo porque el promedio ha sido un 14,3% de cuota y una diferencia más amplia respecto a los competidores del prime time.

En esta franja de la noche, han obtenido un 15,9% de promedio que está muy bien. Los programas que les han permitido alcanzar estas buenas cifras son, sobre todo, los nuevos capítulos de Vintage, la competición de Joc de cartes -con el 19,1% de promedio, el doble crimen de Bellvitge que han analizado en Crims con el 21,2% de share, el Polònia y su excelente 19,2% o las entrevistas del nuevo Col·lapse con Jordi González.

En total, ostentan este primer lugar de la clasificación por 16º mes consecutivo y aumentan la distancia con la segunda opción, que ocupa TVE, a más de seis puntos. Por ejemplo, aplauden que Col·lapse fuese líder el 15 de noviembre con su máximo histórico del 18,5% -a más de 10 puntos de la competencia-.

¿Y durante el día? Pues la cadena pública puede sacar pecho de que también ha presumido las horas diurnas por 49º mes consecutivo con muchos televidentes para Matins o el Tot es mou que ha tenido el mejor mes del año.

TV3, líderes también en noviembre

Los informativos de 3CatInfo hacen aún más audiencia que el mes pasado

Si hablamos de televidentes totales, el titular es aún más llamativo porque TV3 ha superado los 4 millones de espectadores de audiencia acumulada y ha liderado todos los días del mes. El ecosistema informativo del 3CatInfo puede estar recibiendo muchas críticas desde dentro, pero funciona porque su cobertura ha sido aún mejor que la del mes pasado. El TN migdia y el TN comarques han mejorado la audiencia con el 27,3% y el 23,1% de promedio.

El fútbol siempre triunfa y, este noviembre, no ha sido una excepción. Destacan el partido del Chelsea-Barça de la Champions femenina con un 24% de cuota o el amistoso que enfrentó a Cataluña y Palestina, que alcanzó un 14,6%. Y la cultura también ha gustado, sobre todo el 30 minuts y el Sense ficció que han registrado cifras de éxito. El controvertido documental de Alerta inundable obtuvo un 16,3% de cuota y el Sixena, pintures sentenciades anotó la cuota más alta de la temporada con un 16,8%.

Crims arrasó con la segunda parte del doble crimen de Bellvitge | TV3

¿Y en la plataforma? También pueden presumir de las cifras que están obteniendo gracias al 3Cat, que hace crecer aún más el número de televidentes de Crims y Joc de cartes. Dos productos que se han emitido íntegramente a través de la plataforma como son la sitcom de La casa nostra y la nueva temporada de La Travessa han tenido un éxito abrumador. En conjunto, han superado los 21,7 millones de reproducciones que es una auténtica locura. Un buen mes para el grupo, que intentará olvidar los dolores de cabeza que los persiguen con estas cifras.