El concurso musical intergeneracional de TV3 ofrecerá, esta noche, otra gala temática. El equipo de Zenit ha preparado unas actuaciones que quieren hacer bailar a los telespectadores de casa, una audiencia que confía en mejorar respecto a la semana pasada cuando experimentaron una caída importante. «Preparaos el brilli brilli y los zapatos de plataforma porque os hemos preparado una gala temática espectacular«, nos avisa Miki Núñez.

De momento, ya se sabe cuál es la lista de canciones que han estado preparando los concursantes y cuáles son los duetos con los que los mezclarán. En esta ocasión, los cantantes que interpretarán temas juntos serán los siguientes. Roser y Carla Frigo harán mover el esqueleto con Jump de Blackpink. Agustín Ramírez y Cesc Sansalvadó tienen el reto de hacer el Va con va de Paula Koops y Marmi.

Alfred García formará tándem con Sicus Carbonell cuando suba al escenario para hacer su versión de Chan Chan de Buena Vista Social Club. Y, finalmente, el cuarto dueto de la noche lo formarán Lucrecia y Diana Roig cuando canten Solucions i no problemes de Figa Flawas.

Alfred García i Sicus Carbonell cantaran junts Chan Chan | TV3

¿Qué actuaciones solistas escucharemos en la gala de Zenit de esta noche?

Todo esto en cuanto a los últimos duetos de Zenit, pero ¿qué actuaciones solistas escucharemos en la gala de esta noche? Jim, la ganadora de Eufòria, interpretará un tema tan y tan conocido como el Aseregé de Svetlana. Txell Sust, por su parte, también tiene un tema icónico con Celebration de Kool and The Gag. ¿Y Ramon Mirabet? En el programa de hoy, tendrá que interpretar una canción que no deja de sonar en TikTok, el Espresso de Sabrina Carpenter. Y buenas noticias para los fans de Doctor Prats porque han seleccionado el Tu fas para Cris Juanico.

El programa comenzará, como siempre, un poco después de las diez de la noche. Con el objetivo de reunir a toda la familia en el sofá, Zenit vuelve a confiar en las galas temáticas para intentar recuperar un poco la buena cuota de pantalla con la que comenzó esta segunda temporada.