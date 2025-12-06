TV3 se prepara para la gran final de Zenit y, para ir abriendo boca, han emitido la primera de las semifinales. Con un ring y el micrófono de techo típicos de las batallas, han ofrecido los primeros cara a cara de la historia del programa. Dos artistas, una canción, dos versiones diferentes y un solo ganador. Era una apuesta arriesgada, ya que era fácil que acabara siendo repetitivo escuchar el mismo tema dos veces seguidas. Sin embargo, lo han salvado mucho gracias a la originalidad de las versiones -y que las actuaciones fueran más cortas-. Los artistas debían llevarlo a su terreno y ha hecho gracia que la gente de casa tuviera que votar a uno u otro porque eso fomentaba la rivalidad entre ellos. Además, la parte de entregar los puntos ha sido más ágil que en los anteriores programas y eso se ha agradecido.

Jim y Cris Juanico han sido los primeros en probar suerte en este tipo de actuaciones. El resultado ha sido dos versiones muy diferentes de Viure sense tu de Antonia Font. Mientras que él ha triunfado con su vena boomer en menorquín, la ganadora de Eufòria le ha dado la vuelta y ha sorprendido con una propuesta más bailable que no tenía nada que ver con la del rival. El público en plató ha preferido la versión de Jim, ya que ha obtenido seis puntos más. Ahora bien, los cinco puntos extra de los telespectadores han sido para él y se ha acabado acercando. 89 puntos para ella, 88 para él en un primer duelo muy ajustado que ha ganado la más joven.

🪩🥊Jim pone contra las cuerdas a Cris Juanico, líder de la clasificación de “Zenit” con una versión muy disco de “Viure sense tu”, de Antònia Font, con los sintetizadores como protagonistas.#Zenit3Cat



▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/fVTUvk5keJ — 3Cat (@som3cat) December 5, 2025

El mejor look de la noche, el vestido amarillo de Ramon Mirabet

Cuando llegó el turno de Ramon Mirabet contra Txell Sust, todos se quedaron muy sorprendidos. A ellos les pusieron el reto de interpretar dos versiones diferentes de Summertime sadness de Lana del Rey. El cantante quiso explotar su vena más frágil, mientras que ella lo llevó al terreno más discotequero. El look de Ramon fue todo un espectáculo con un vestido amarillo, maquillaje increíble y una puesta en escena totalmente eurovisiva que recordó mucho a la actuación de Conchita Wurst del 2014 con Rise like a Phoenix. Para el público en plató, el ganador fue él, con mucha diferencia, otorgándole 91 puntos buenísimos, a los que se suman los cinco más que se lleva gracias al reconocimiento de la gente de casa. Todo un espectáculo inesperado que gustó mucho.

🌞👗¿Puede ser más espectacular este look? @ramonmirabet_ ha venido a dejarse la piel en los cara a cara y lo ha hecho con una versión folk que ha ido in crescendo de “Summertime sadness”, de Lana Del Rey.#Zenit3Cat



▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/zRo9ELB4tA — 3Cat (@som3cat) December 5, 2025

El maquillaje y el vestido de Ramon Mirabet fue lo mejor de la noche | TV3

La puesta en escena recordó a la de Conchita Wurst en Eurovisión | TV3

La versión más original de la gala, la vena seductora de Roser

Después llegó el turno de Roser, que sedujo a los telespectadores con un registro muy sorprendente y cabaretero de Believer de Imagine Dragons. Y de ese piano-bar más tranquilo, a la estrategia totalmente diferente que siguió su contrincante. Cesc Sansalvadó interpretó el mismo tema, pero no de una manera estética sino de una mucho más movida y similar a la original. El público de las diferentes generaciones votaron a uno y a otro y hicieron ganador a Cesc con 91 votos, mientras que ella se quedaba con 89. Los cinco puntos extra de casa se los llevó él también, así que fue el triunfador con siete puntos de diferencia.

🥁🪑@cescsansalvado se lo juega todo a una sola carta: tocar “Believer”, de Imagine Dragons, en directo con elementos cotidianos del comedor de su casa. #Zenit3Cat



▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/xJwwpCe1ud — 3Cat (@som3cat) December 5, 2025

🔥💯¡Atención al duelo de líderes! Roser se enfrenta al líder de la Generación Y y lo hace cantando jazz por primera vez en “Zenit” con una versión muy sensual y elegante de “Believer”, de Imagine Dragons.#Zenit3Cat



▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/Y7ezC0CoC3 — 3Cat (@som3cat) December 5, 2025

La versión que hizo Roser de Believer fue la más original de la noche | TV3

La concursante más joven se enfrentó a la más mayor en la siguiente batalla. ¿El temazo que debían defender Carla Frigo y Lucrecia? Un clásico como es Pots comptar amb mi, la versión en catalán del clásico de La Oreja de Van Gogh. Carla lo hizo como una balada para llorar, más íntima y tierna. Se la sintió un poco ahogada, por eso. ¿Y la cantante de Los Lunnies? Una versión en bachata que nadie habría relacionado con esta canción de LODVG. La boomer ganó por dos puntos en los puntos del público, mientras que los cinco puntos de casa fueron enviados para Carla. Es por eso que ella quedó con 88 puntos y los 85 para Lucrecia.

💫🪇@lucreciaagua ha venido a ganar y lo demuestra llevándose el duelo a su terreno: la bachata. Así quedó su versión de “Pots comptar amb mi”, de La Oreja de Van Gogh, en catalán.#Zenit3Cat



▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/ESGgd23XC2 — 3Cat (@som3cat) December 5, 2025

Diana Roig y Sicus Carbonell, por su parte, querían remontar y han hecho suya Alenar de Maria del Mar Bonet. No es una canción fácil porque debes darle mucho sentimiento, lo que ella hizo con un toque más terrenal, con coreografía, sin zapatos y mucha pasión. Él, mientras tanto, la convirtió a la rumba catalana como muchos podían sospechar. Diana logró una puntuación total de 97, la más alta de la noche, después de los 92 puntos del público en plató y los 5 extras que le enviaron desde casa.

👾🎙️Diana Roig saca su parte más competitiva en “Zenit” y sorprende a su contrincante con una versión muy actual de “Alenar”, de Maria del Mar Bonet.#Zenit3Cat



▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/optXyARh8e — 3Cat (@som3cat) December 5, 2025

Alfred García gana su batalla y continúa líder de la clasificación

El duelo final lo protagonizaron Alfred García y Agustín Ramírez, que hicieron suyo el No dudaría de Antonio Flores. Mientras que el mayor ofreció una actuación similar a la original, el exconcursante de Operación Triunfo se inspiró en los grupos de pop madrileños de moda para cambiar el tema y hacerlo de una manera muy diferente a la de su compañero. A los espectadores en plató les convenció más el canto de Alfred, de la misma manera que también lo votaron bien la gente de casa que le hacen tener una puntuación de 93 puntos para él.

🎸💥Alfred Garcia no se deja intimidar por su contrincante y contraataca con una versión muy rockera de “No dudaría”, de Antonio Flores, que no ha dejado a nadie indiferente.#Zenit3Cat



▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/9bdpqGfpK4 — 3Cat (@som3cat) December 5, 2025

Alfred García continúa primero en la clasificación | TV3

Después de este primer cara a cara, el ranking ha sufrido modificaciones. En la generación Z, Alfred se dispara y parece difícil que lo igualen. En la generación Y, hay un empate con Ramon Mirabet y Cesc Sansalvadó. En la generación X, Roser gana con bastante ventaja. Y en los boomers lidera Cris Juanico con mucha diferencia de los otros, así que sería difícil que hubiera una gran sorpresa. Todavía queda otra semifinal, por eso, así que hay margen. La gala la han despedido por la puerta grande con Miki Núñez haciendo el único karaoke de la noche, una manera original que deja con ganas de más.