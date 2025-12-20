TV3 ha despedido la segunda edición de Zenit con la mejor gala del programa. Ha habido buenas canciones, los artistas lo han dado todo y la mecánica estaba realmente bien. Sin embargo, ha quedado claro que la noche de los viernes no es para ellos… al menos, cuando esto hace que compitan directamente contra La Voz. Los dos concursos musicales tienen similitudes y el mismo target, pero las cifras de audiencia han vuelto a demostrar que hay un claro favorito en esta batalla.

Este viernes se emitía la final de ambos y el claro ganador ha sido el formato de Antena 3. Con un 12% de share, La Voz ha liderado y han dejado en evidencia el batacazo de Zenit, que se queda con un 8,6% bastante inferior. Es cierto que han sido los dos programas más vistos de la noche, pero eso no debe compensar a la cadena pública que había puesto todas sus esperanzas en el concurso de Miki Núñez. El feedback que han recibido en las redes sociales ha sido muy bueno, eso es cierto, ya que la gran final ha gustado y también la elección de su ganadora. La triunfadora ha sido la Diana Roig, como muchos deseaban. Hablemos de cómo han sido las actuaciones y cuál ha sido el orden de los clasificados.

Actuaciones conjuntas en la primera parte de la final de Zenit

Esta gala final ha tenido tres partes muy diferenciadas. En la primera, cada uno de los cuatro finalistas debía interpretar una canción conjunta con los miembros de su generación. Las puestas en escena han sido muy chulas, la elección de las canciones también y la ejecución hacía intuir que sería una noche interesante. Se han podido ver algunos de los mejores momentos de esta edición y ha terminado siendo una buena manera de empezar. La interpretación más destacada, la que ha hecho Roser de Camila de The Tyets y Estopa con su grupo.

Su flamenquito le ha ayudado a quedar en primera posición, de hecho, al menos en cuanto al público del plató que la ha votado como la mejor de las actuaciones hasta el momento. Con los 5 puntos extras de la gente de casa, sin embargo, Diana Roig ha hecho un sorpasso y ha terminado colocándose en la primera posición del ranking. El menos votado ha sido el Cris Juanico, que no ha convencido mucho con Como un burro amarrado en la puerta del baile de El Último de la Fila. Ante esto, se ha convertido en el cuarto clasificado y, por lo tanto, se le ha eliminado y no ha pasado a la siguiente fase de la noche.

La actuación de la generación Z ha gustado mucho, pero Alfred ha quedado en tercera posición | TV3

Las actuaciones en solitario hacen brillar a Diana Roig

Con los marcadores a cero otra vez para darle más emoción, los tres finalistas han interpretado una canción en solitario cada uno para demostrar que merecían llevarse el galardón. Roser ha vuelto a darlo todo, en esta ocasión con su versión más buena de It’s raining men. Ha acertado, con la elección, de la misma manera que también ha hecho mucha gracia verla subir la puntuación con el karaoke que ha hecho acompañada de Gisela, la capitana de su generación.

Alfred, por su parte, ha escogido un tema tan bonito de Michael Jackson como Don’t Stop ’til You Get Enough. No ha sido su mejor noche y eso le ha terminado perjudicando, lo que muchos pueden pensar que es injusto porque él ha sido el mejor de toda la edición y siempre ha ido por delante de los rivales. En el karaoke, lo ha hecho muy bien en el dúo con Suu mientras cantaban Shape of you de Ed Sheeran.

Alfred canta ‘Don’t Stop ’til You Get Enough’ de Michael Jackson en la final de #Zenit3Cat pic.twitter.com/lRJPLRLUS6 — eli te®®icola (@elip911) December 19, 2025

Las actuaciones en solitario decidieron quién sería el tercer clasificado | TV3

Finalmente, Diana Roig ha demostrado que puede llegar a favorecer mucho elegir una buena canción. Ella sabía que su potencia de voz podía ayudarla a ganar y ha cantado un tema complicado, pero que puede hacerte brillar como es el Hello de Adele. La actuación ha sido increíble, preciosa y con el público aplaudiendo todo el tiempo. Control vocal, buena voz y mucha emoción: «Me he emocionado mucho, me ha subido todo… es bonito», ha reconocido con un nudo en la garganta cuando ha terminado de cantar. Su proyección ha sido la mejor, en el programa, ya que ha demostrado una evolución que también le ha reconocido su capitán de equipo, Lildami, con quien ha interpretado una canción de Rigoberta Bandini en el karaoke.

En las puntuaciones del público de plató, Diana ha recibido 97 puntos, Alfred 96 y Roser ha vuelto a ser la más votada con 98 puntos. La cosa estaba realmente ajustada y los cinco puntos de la gente de casa han sido claves. En esta ocasión, también han querido premiar a Diana Roig y la han convertido en una de las dos finalistas de la edición. Alfred, que había sido primero durante todas las galas anteriores, se ha quedado a las puertas y ha sido Roser quien ha pasado al cara a cara final que lo acabaría decidiendo todo.

✨🥲 Sobre l’escenari, la @dianargus és capaç de ballar, cantar i actuar, però sobretot d’emocionar, i això últim és el que pretén fer amb la seva emotiva versió de “Hello”, d’Adele.#Zenit3Cat



▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/NcVS4J1nQR — 3Cat (@som3cat) December 19, 2025

El cara a cara final enfrenta a Roser y a Diana Roig

Ha habido, por tanto, final femenina en la segunda edición de Zenit. El público de plató tenía como preferida a Roser, mientras que los telespectadores han dejado claro que querían que ganara Diana Roig. En el cara a cara final, han competido directamente y han tenido que versionar La gent que estimo de Oques Grasses.

Roser ha sido fiel a su estilo y ha querido reconvertir este clásico en una performance de ritmos latinos. No ha convencido, ya que la gente de plató de las diferentes generaciones han terminado dando la razón a los de casa y han votado mejor a Diana Roig, que ha obtenido 92 puntos frente a los 88 de Roser.

⭐💝 S’imposarà el brilli-brilli sobre la seva rival? La Roser, la reina de la performance, aposta per una versió èpica amb ritmes llatins de “La gent que estimo”, d’Oques Grasses, per guanyar “Zenit”.#Zenit3Cat



▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/PNmYWcJdTv — 3Cat (@som3cat) December 19, 2025

⭐❤️‍🩹 El talent desbordant de la @dianargus l’ha portat al cara a cara final, i la seva colpidora interpretació de “La gent que estimo”, d’Oques Grasses, la pot convertir en la guanyadora de la nit. #Zenit3Cat



▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/wzYm5vRwXU — 3Cat (@som3cat) December 19, 2025

Quedaba saber quién se llevaba los cinco puntos extras y, efectivamente, lo ha hecho Diana por tercera vez en la misma noche. Hay que decir que la elección de la canción la favorecía claramente a ella, pero sea como sea ha sido justo que fuera esta representante de la Generación Y quien se llevara la victoria.

¿Quién ha sido la ganadora de Zenit? | TV3

TV3 despide la segunda edición de Zenit | TV3

TV3 ha despedido, de esta manera, una segunda edición que no ha tenido picos de audiencia muy altos. La mecánica ha mejorado mucho respecto al año pasado, los concursantes eran más potentes y las galas han sido más entretenidas. Que hayan sufrido este batacazo en la gran final no les habrá hecho mucha gracia, así que habrá que pensar qué hacer para mejorar de cara a una hipotética tercera entrega.