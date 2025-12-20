TV3 ha acomiadat la segona edició de Zenit amb la millor gala del programa. Hi ha hagut bones cançons, els artistes ho han donat tot i la mecànica estava realment bé. No obstant això, ha quedat clar que la nit dels divendres no és per a ells… si més no, quan això fa que competeixin directament contra La Voz. Els dos concursos musicals tenen similituds i el mateix target, però les xifres d’audiència han tornat a demostrar que hi ha un clar preferit en aquesta batalla.
Aquest divendres s’emetia la final de tots dos i el clar guanyador ha estat el format d’Antena 3. Amb un 12% de share, La Voz ha liderat i han deixat en evidència la patacada de Zenit que es queda amb un 8,6% bastant inferior. És cert que han estat els dos programes més vistos de la nit, però això no deu compensar a la cadena pública que hi havia posat totes les seves esperances en el concurs del Miki Núñez. El feedback que han rebut a les xarxes socials ha estat molt bo, això és cert, ja que la gran final ha agradat i també l’elecció de la seva guanyadora. La triomfadora ha estat la Diana Roig, com molts desitjaven. Parlem de com han estat les actuacions i quin ha estat l’ordre dels classificats.
Actuacions conjuntes a la primera part de la final de Zenit
Aquesta gala final ha tingut tres parts molt diferenciades. A la primera, cadascun dels quatre finalistes havia d’interpretar una cançó conjunta amb els membres de la seva generació. Les posades en escena han estat molt guais, la tria de les cançons també i l’execució feia intuir que seria una nit interessant. S’han pogut veure alguns dels millors moments d’aquesta edició i ha acabat sent una bona manera de començar. La interpretació més destacada, la que ha fet la Roser de Camila de The Tyets i Estopa amb el seu grup.
El seu flamenquito l’ha ajudat a quedar en primera posició, de fet, almenys pel que fa al públic de plató que l’ha votat com la millor de les actuacions fins al moment. Amb els 5 punts extres de la gent de casa, però, la Diana Roig ha fet un sorpasso i ha acabat col·locant-se a la primera posició del rànquing. El menys votat ha estat el Cris Juanico, que no ha convençut gaire amb Como un burro amarrado en la puerta del baile d’El Último de la Fila. Davant d’això, s’ha convertit en el quart classificat i, per tant, se l’ha eliminat i no ha passat a la següent fase de la nit.
Les actuacions en solitari fan brillar la Diana Roig
Amb els marcadors a zero una altra vegada per donar-li més emoció, els tres finalistes han interpretat una cançó en solitari cadascú per demostrar que es mereixien endur-se el guardó. La Roser ha tornat a donar-ho tot, en aquesta ocasió amb la seva versió més bona d’It’s raining men. L’ha encertat, amb la tria, de la mateixa manera que també ha fet molta gràcia veure-la apujar la puntuació amb el karaoke que ha fet acompanyada de la Gisela, la capitana de la seva generació.
L’Alfred, per la seva banda, ha escollit un tema tan maco de Michael Jackson com Don’t Stop ’til You Get Enough. No ha estat la seva millor nit i això l’ha acabat perjudicant, el que molts poden pensar que és injust perquè ell ha estat el millor de tota l’edició i sempre ha anat per davant dels rivals. Al karaoke, ho ha fet molt bé en el duet amb la Suu mentre cantaven Shape of you d’Ed Sheeran.
Alfred canta ‘Don’t Stop ’til You Get Enough’ de Michael Jackson en la final de #Zenit3Cat pic.twitter.com/lRJPLRLUS6— eli te®®icola (@elip911) December 19, 2025
Finalment, la Diana Roig ha demostrat que pot arribar a afavorir molt triar una bona cançó. Ella sabia que la seva potència de veu podia ajudar-la a guanyar i ha cantat un tema complicat, però que pot fer-te brillar com és el Hello d’Adele. L’actuació ha estat increïble, preciosa i amb el públic aplaudint tota l’estona. Control vocal, bona veu i molta emoció: “M’he emocionat molt, m’ha pujat tot… és bonic”, ha reconegut amb un nus a la gola quan ha acabat de cantar. La seva projecció ha estat la millor, en el programa, ja que ha demostrat una evolució que també li ha reconegut el seu capità d’equip, el Lildami, amb qui ha interpretat una cançó de Rigoberta Bandini al karaoke.
En les puntuacions del públic de plató, la Diana ha rebut 97 punts, l’Alfred 96 i la Roser ha tornat a ser la més votada amb 98 punts. La cosa estava realment ajustada i els cinc punts de la gent de casa han estat claus. En aquesta ocasió, també han volgut premiar la Diana Roig i l’han convertit en una de les dues finalistes de l’edició. L’Alfred, que havia estat primer durant totes les gales anteriors, s’ha quedat a les portes i ha estat la Roser qui ha passat al cara a cara final que ho acabaria decidint tot.
✨🥲 Sobre l’escenari, la @dianargus és capaç de ballar, cantar i actuar, però sobretot d’emocionar, i això últim és el que pretén fer amb la seva emotiva versió de “Hello”, d’Adele.#Zenit3Cat— 3Cat (@som3cat) December 19, 2025
▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/NcVS4J1nQR
El cara a cara final enfronta la Roser i la Diana Roig
Hi ha hagut, doncs, final femenina a la segona edició de Zenit. El públic de plató tenia com a preferida la Roser, mentre que els teleespectadors han deixat clar que volien que guanyés la Diana Roig. En el cara a cara final, han competit directament i han hagut de versionar La gent que estimo d’Oques Grasses.
La Roser ha estat fidel al seu estil i ha volgut reconvertir aquest clàssic en una performance de ritmes llatins. No ha convençut, ja que la gent de plató de les diferents generacions han acabat donant la raó als de casa i han votat millor la Diana Roig que ha obtingut 92 punts davant dels 88 de la Roser.
⭐💝 S’imposarà el brilli-brilli sobre la seva rival? La Roser, la reina de la performance, aposta per una versió èpica amb ritmes llatins de “La gent que estimo”, d’Oques Grasses, per guanyar “Zenit”.#Zenit3Cat— 3Cat (@som3cat) December 19, 2025
▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/PNmYWcJdTv
⭐❤️🩹 El talent desbordant de la @dianargus l’ha portat al cara a cara final, i la seva colpidora interpretació de “La gent que estimo”, d’Oques Grasses, la pot convertir en la guanyadora de la nit. #Zenit3Cat— 3Cat (@som3cat) December 19, 2025
▶️https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/wzYm5vRwXU
Quedava saber qui s’enduia els cinc punts extres i, efectivament, ho ha fet la Diana per tercera vegada en la mateixa nit. S’ha de dir que la tria de la cançó l’afavoria clarament a ella, però sigui com sigui ha estat de justícia que fos aquesta representant de la Generació Y qui s’endugués la victòria.
TV3 ha acomiadat, d’aquesta manera, una segona edició que no ha fet pics d’audiència gaire alts. La mecànica ha millorat molt respecte a l’any passat, els concursants eren més potents i les gales han estat més entretingudes. Que s’hagin endut aquesta patacada en la gran final no els haurà fet massa gràcia, però, així que caldrà rumiar què fer per millorar de cara a una hipotètica tercera entrega.