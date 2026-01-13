Eufòria escalfa motors per a la seva quarta edició que arribarà el pròxim divendres 23 de gener. Ha estat una espera molt llarga per als fans del concurs musical que aviat podran tornar a sentir les veus dels artistes que intentaran guanyar el premi. En tot cas i quan encara queden uns dies per saber qui són els concursants, 3Cat ha revelat les cares que formaran part de la taula del jurat, amb un munt de novetats.
Enguany, la cadena pública catalana aposta de nou per Alfred García. L’exconcursant d’Operación Triunfo 2017 que va participar a Eurovisió amb Amaia ha demostrat ser una peça clau dins els programes musicals de la casa i després d’una primera edició dins el jurat, en aquesta quarta temporada del talent musical serà el veterà del jurat.
L’any 2024 l’Alfred s’estrenava en un programa de la televisió pública per primera vegada i veient els bons resultats, també ha triomfat aquest 2025 com a un dels participants de la generació Z a Zenit. D’aquí a uns pocs dies es veurà les cares de nou amb el Miki Núñez però des de l’altra banda de la taula, per poder puntuar les actuacions dels joves artistes.
Les novetats del jurat d’Eufòria
L’Alfred ha guanyat molt premis i la seva música ha estat molt ben valorada, considerat com un dels noms actuals de la música catalana amb una carrera prometedora al davant. Les cançons que ell mateix ha produït agraden molt, entre les quals destaca Els teus ulls, un single en català que ha estat dels més radiats els darrers anys. Com dèiem, però, el jove del Prat de Llobregat enguany serà el veterà de la taula del jurat perquè hi haurà dues novetats. Mama Dousha i la Queralt Lahoz són els dos companys que completen l’equip del jurat i que substituïxen els llocs que van ocupar durant la tercera edició Albert Sala i Carol Rovira.
Qui és qui dels membres del jurat d’Eufòria 4′
Eufòria 4 arribarà ben aviat a 3Cat i ara és el moment d’anar familiaritzant-se amb les cares del jurat que tindran una tasca complicada i molt important: puntuar les actuacions dels artistes i decidir qui podria continuar una setmana més o no. En tot cas, les dues grans novetats de l’edició són Mama Dousha i Queralt Lahoz, dues veus que completen perfils diferents i un reflex de la música actual.
Mama Dousha és un dels artistes més reconeguts de l’escena pop urbana actual. Bruno de Fabriziis, el nom sota el qual s’amaga Mama Dousha és una figura emergent d’aquest estil musical que ha convertit els seus temes Rikiti o Vitamina d’amor en un dels més sonats entre els fans del gènere urbà en català. A més a més, el seu estil fresc i carregat d’identitat l’han convertit en un nom imprescindible del panorama musical actual.
Queralt Lahoz també s’estrena aquesta temporada a Eufòria i ho fa com una de les veus més especials i singular de la música actual amb una fusió entre el flamenc, el soul, el hip-hop i els sons llatins. Tot just després de la seva gira per Llatinoamèrica, l’artista aportarà la seva mirada per detectar i trobar els millors concursants de la temporada.
Al costat d’Alfred García tanquen el jurat de la quarta edició d’Eufòria que arribarà a TV3 el pròxim 23 de gener amb la primera gala.