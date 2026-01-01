Laura Escanes i Miki Núñez han estat els encarregats de donar la benvinguda al 2026 des de TV3 en una retransmissió de les campanades que ha agradat i molt. Elegant, tendra i amb complicitat. Aquesta era la tercera vegada que es posaven al capdavant d’aquest últim programa de l’any i ho han fet molt i molt bé.
L’espectacle ha començat amb la parella televisiva de moda amb un micròfon a la mà per interpretar L’últim petó i el primer, un single del cantant de Terrassa que han convertit en duet com ja fessin l’any passat amb bastant d’èxit. Ella no es dedica a la música, sinó a les xarxes socials, així que veure-la atrevir-se a cantar davant de 10.000 persones -i tantes altres darrere de la televisió- sempre és curiós.
Així han anat vestits Laura Escanes i Miki Núñez per a les campanades del 2026
Aquesta és una nit d’aquelles que donen peu a mudar-te i vestir bé, encara més si ets l’encarregat de presentar una retransmissió tan seguida com aquesta. Totes les mirades podien estar posades en la nova pedrochada, però també generava interès saber com anirien vestits els nostres presentadors catalans. El Miki ha optat per un vestit fet a mida, i artesanalment, que han confeccionat des de la sastreria Òscar Sala. Amb una americana creuada, negra, de vellut i amb una solapa ampla de seda; aquest era un outfit clarament inspirat en els anys 40: “Semblo el Humphrey Bogart del Vallès bo”, ha arribat a dir.
I què dir del vestit de la Laura Escanes. Elegantíssima i molt afavorida, la influencer ha tornat a confiar en Yolancris per dissenyar un model en vermell que aplaudeix la silueta femenina dels anys 50 amb cotilla, volum, transparències i unes flors als malucs. “Si tu ets el Humphrey Bogart, jo soc l’Ava Gardner“, l’hem sentit dir a ella poc després. A través de les xarxes socials, el feedback cap a aquesta tria estilística ha estat molt positiu. Tothom coincideix a assenyalar que han estat els presentadors més guapos i elegants de totes les cadenes, encara que també s’han pogut llegir crítiques al fred que devia estar passant la Laura Escanes perquè li haurien d’haver posat un xal o jaqueteta per sobre.
“La més bonica de totes, elegant i sense ensenyar res“, “Els millors vestits“, “Sou màgics“, “A casa ens ha encantat“, “Són moníssims i ho fan genial“, “Elegantíssima la Laura, no tenim res a envejar a cap altre cadena“, “Quines campanades tan perfectes“, “Molt potent i visual, però a la Laura li falta un xal o alguna cosa calenta glamurosa perquè fa patir” i “Barcelona passant la mà per la cara a Madrid un cop més” són alguns dels comentaris que s’hi poden llegir.
Tots dos han confessat quins són els seus desitjos per a aquest any nou. Mentre que el cantant espera que guanyem tots en humanitat i que recuperem l’empatia, la Laura ha reivindicat que es tornin a posar de moda els drets humans. A ella se li ha complert el que va deixar anar l’any passat, ja que ha funcionat allò que va dir que volia trobar l’amor. Ara, ha dit entre riures que vol posar-se “encara més forta”.
Les úniques crítiques que han rebut ha estat per un dels últims moments de la retransmissió, quan han brindat amb cervesa -per un acord publicitari- i no amb cava. Molts no han entès que s’hagi pres aquesta decisió i han posat el crit al cel per aquest “insult” a una terra de caves tan espectacular com la nostra. Sigui com sigui, una anècdota que no ha esquitxat la retransmissió final, la que pot donar peu a TV3 per tornar a escollir-los com els presentadors de les següents campanades. Si acabaran sent un clàssic com ja passa a altres cadenes, ho dirà el pas del temps.