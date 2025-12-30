Miki Núñez i Laura Escanes són un any més els protagonistes de les campanades de TV3. És el tercer any consecutiu que la cadena de televisió catalana confia en aquest tàndem que porta el bon rotllo i la música a la pantalla de la tele dels catalans i catalanes cada 31 de desembre. Aquest 2025 i des de l’Avinguda Maria Cristina de Barcelona, el cantant i la influencer seran els conductors dels segons més importants de l’any, moment en què milers de famílies s’aturen davant la pantalla per intentar empassar el raïm sense ennuegar-se. Des de 3Cat estan posant a prova aquesta parella de presentadors, primer amb un test molt divertit per descobrir quant es coneixen i què saben realment l’un de l’altre, i ara amb un concurs musical.
D’aquesta disciplina en sap molt Miki Núñez. L’artista terrassenc va saltar a la fama gràcies a Operación Triunfo, i des de llavors ha passat per escenaris com Eurovisió i s’ha convertit en una de les cares habituals de TV3, com a presentadors dels talent shows Eufòria i Zenit. L’any passat va sorprendre els espectadors al costat de la Laura interpretant una cançó en directe abans de les campanades i enguany la parella ho tornarà a fe, però abans, cal veure com és el seu coneixement musical a través d’un concurs en què s’han posat ben competitius.
El concurs musical de les campanades 2026
A l’hora de competir, aquest tàndem de presentadors deixen les amistats de costat perquè volen guanyar sigui com sigui. El vídeo, publicat al perfil de YouTube de 3Cat, els ha posat a prova amb diverses preguntes de música. Com si fos una mena de prova de l’Atrapa’m si pots, la Laura i el Miki tenien un polsador que havien de tocar abans que el seu rival per poder respondre. I què han hagut de dir? La primera pregunta ha estat quants membres té el grup Oques Grasses. La banda és un dels grans reclams del 2026 després d’anunciar que faran els seus últims concerts abans de baixar dels escenaris definitivament. Els ha costat una mica, però després d’un error, el Miki ha estat capaç d’encertar la resposta: són set integrants.
També hi havia preguntes sobre lletres de cançons per esbrinar de qui és. “Nom del grup que canta ‘Si el mar és l’amor, jo soc el mar'”. Aquí la Laura no ha dubtat gens a l’hora de respondre que és el grup Ginestà.
Rosalía, Bad Gyal o Els Pets
Un dels grans noms del 2025 s’ha colat en aquest concurs on s’ha pogut sentir la tensió per guanyar. Una de les preguntes feia referència a la cançó La Perla de Rosalía, el tema de despit absolut del nou disc de la catalana. Aquí havien de continuar la cançó i la Laura a tornat a ser més ràpida que el seu company. “És una perla, nadie se fia…”, ha entonat ella. També han buscat de quin lloc de Catalunya eren els Pets -aquí el Miki s’ha confós diversos cops-, però on no hi havia cap mena de dubte era amb la següent pregunta, els dos mites que van emocionar Catalunya el 1992: Montserrat Caballé i Freddie Mercury.
Una de les preguntes ha deixat fora de joc el presentador de Zenit, perquè havien de dir qui canta la cançó que diu “Yo se papi, que tu ere’ muy chulo”. La resposta correcta l’han encertat la influencer, que era Bad Gyal. També els han fet escalfar la veu cantant una cançó de les Spice Girls, buscar el grup de música que li encanta fer calçotades, l’artista que és una “superestrella” o quin grup ha anunciat que torna amb la seva primera vocalista.
L’última pregunta tenia un protagonista clar: qui és el cantant elèctric a qui li encanta celebrar i escriure. La resposta era el mateix Miki. Sigui com sigui, el bon rotllo entre tots dos ha estat molt present durant el vídeo i sembla que els coneixements musicals no van malament. Com sorprendran l’audiència de TV3 el pròxim 31 de desembre?