Miki Núñez y Laura Escanes son un año más los protagonistas de las campanadas de TV3. Es el tercer año consecutivo que el canal de televisión catalán confía en este tándem que lleva el buen rollo y la música a la pantalla de la tele de los catalanes y catalanas cada 31 de diciembre. Este 2025 y desde la Avenida Maria Cristina de Barcelona, el cantante y la influencer serán los conductores de los segundos más importantes del año, momento en el que miles de familias se detienen frente a la pantalla para intentar comer las uvas sin atragantarse. Desde 3Cat están poniendo a prueba a esta pareja de presentadores, primero con un test muy divertido para descubrir cuánto se conocen y qué saben realmente el uno del otro, y ahora con un concurso musical.

De esta disciplina sabe mucho Miki Núñez. El artista de Terrassa saltó a la fama gracias a Operación Triunfo, y desde entonces ha pasado por escenarios como Eurovisión y se ha convertido en una de las caras habituales de TV3, como presentador de los talent shows Eufòria y Zenit. El año pasado sorprendió a los espectadores junto a Laura interpretando una canción en directo antes de las campanadas y este año la pareja lo volverá a hacer, pero antes, hay que ver cómo es su conocimiento musical a través de un concurso en el que se han puesto muy competitivos.

Laura Escanes se somete al concurso musical de 3Cat con Miki Núñez | 3Cat

El concurso musical de las campanadas 2026

Al momento de competir, este tándem de presentadores deja las amistades de lado porque quieren ganar sea como sea. El video, publicado en el perfil de YouTube de 3Cat, los ha puesto a prueba con varias preguntas de música. Como si fuera una especie de prueba de Atrapa’m si pots, Laura y Miki tenían un pulsador que debían tocar antes que su rival para poder responder. ¿Y qué han tenido que decir? La primera pregunta fue cuántos miembros tiene el grupo Oques Grasses. La banda es uno de los grandes reclamos de 2026 después de anunciar que harán sus últimos conciertos antes de bajar de los escenarios definitivamente. Les costó un poco, pero después de un error, Miki fue capaz de acertar la respuesta: son siete integrantes.

También había preguntas sobre letras de canciones para averiguar de quién es. «Nombre del grupo que canta ‘Si el mar és l’amor, jo soc el mar'». Aquí Laura no dudó en absoluto al responder que es el grupo Ginestà.

Rosalía, Bad Gyal o Els Pets

Uno de los grandes nombres de 2025 se coló en este concurso donde se pudo sentir la tensión por ganar. Una de las preguntas hacía referencia a la canción La Perla de Rosalía, el tema de despecho absoluto del nuevo disco de la catalana. Aquí debían continuar la canción y Laura volvió a ser más rápida que su compañero. «És una perla, nadie se fia…», entonó ella. También buscaron de qué lugar de Cataluña eran los Pets -aquí Miki se confundió varias veces-, pero donde no había ninguna duda era con la siguiente pregunta, los dos mitos que emocionaron a Cataluña en 1992: Montserrat Caballé y Freddie Mercury.

Miki Núñez se somete al concurso musical de 3Cat contra Laura Escanes | 3Cat.

Una de las preguntas dejó fuera de juego al presentador de Zenit, porque tenían que decir quién canta la canción que dice «Yo se papi, que tu ere’ muy chulo». La respuesta correcta la acertó la influencer, que era Bad Gyal. También les hicieron calentar la voz cantando una canción de las Spice Girls, buscar el grupo de música al que le encanta hacer calçotadas, el artista que es una «superestrella» o qué grupo ha anunciado que regresa con su primera vocalista.

La última pregunta tenía un protagonista claro: ¿quién es el cantante eléctrico a quien le encanta celebrar y escribir. La respuesta era el mismo Miki. Sea como sea, el buen rollo entre ambos ha estado muy presente durante el vídeo y parece que los conocimientos musicales no van mal. ¿Cómo sorprenderán a la audiencia de TV3 el próximo 31 de diciembre?