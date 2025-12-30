Una ruptura nunca es agradable, sobre todo si las cosas no han terminado muy bien entre la pareja. El pasado 22 de diciembre la revista HOLA informaba de la ruptura entre Alejandro Sanz y Candela Márquez. La actriz valenciana y el cantante habían puesto punto final a su historia de amor después de una nueva crisis que parece ser la definitiva. Una relación de un año y pocos meses que salió a la luz el pasado mes de noviembre de 2024 con una joven casi veinte años menor que él que había logrado hacerse un nombre dentro del panorama interpretativo de Latinoamérica. En todo caso, la revista hablaba de una «ruptura reciente» en la que «no habría terceras personas implicadas» y que «están locos el uno por el otro, pero que son dos caracteres muy pasionales». Ahora bien, si prestamos atención a los movimientos de los últimos días entre ambos, parece que esta pasión también los ha llevado a intercambiarse algunos dardos a través de las redes sociales.

Intercambio de indirectas a través de ‘La Perla’ de Rosalía

Este martes la revista Lecturas dedica unas páginas a esta pareja a quien los rumores de crisis los han acompañado desde que salió a la luz que estaban juntos. Parece que este 2026 lo comenzarán cada uno en su casa después de haber roto en lo que podría ser la definitiva, aunque no han escatimado ningún tipo de dardo desde que salieron las primeras publicaciones sobre su nueva crisis. Si nos fijamos en las redes sociales, la actriz valenciana ha dejado de seguir al cantante de Corazón partío.

Rumores de infidelidad después de la ruptura entre Alejandro Sanz y Candela Márquez | Lecturas

Además, hace unos días Candela Márquez compartía unas palabras a través de un vídeo en directo que hizo saltar todas las alarmas respecto a sus fiestas de Navidad sin Sanz. «Estoy emocionadísima con las fiestas de Navidad al pensar que, después de tantísimos años, lo pasaré con mi familia. Porque no debemos olvidar que ellos lo son todo, más que el trabajo, las amistades, las parejas, porque la familia siempre estará aquí«, expresó. ¿Pero dónde quedaba su novio? Tal como recoge la citada revista, las dudas de una posible infidelidad también han aparecido en esta «guerra» entre dos ex. Por un lado, Candela compartía a través de Instagram una imagen de unos ciervos -que después borraría-, indicando que podría haber unos cuernos, tal como mostró Lorena Vázquez en el programa Y ahora Sonsoles.

La indirecta de Candela Márquez que podría ir para Alejandro Sanz | Antena 3

Dardos y mensajes en las redes sociales

Rosalía también se coló en este intercambio de dardos. Ha sido uno de los nombres del 2025 gracias a la publicación de su cuarto álbum de estudio. Lux incluye uno de los temas más reivindicativos y lleno de indirectas, La Perla. Justamente ha sido este tema el que utilizó Candela, publicando un fragmento de la canción y que Alejandro también respondió a través de las redes sociales con un tuit en X (antes Twitter) que también acabó borrando. El tema de Rosalía está dedicado a esas exparejas que han sido «unas perlas», con quienes no ha terminado bien la cosa y de quien no guarda un buen recuerdo. ¿Las frases que incluye? Un buen espectáculo si se quieren dedicar algunos fragmentos para un ex. «La decepción local, rompecorazones nacional. Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidao», dice el estribillo.

Las indirectas entre Alejandro Sanz y Candela Márquez después de su crisis | Telecinco

Alejandro tampoco se quedó en silencio, respondiendo de madrugada con un mensaje en X en el que decía «Yo no soy una perla, soy un océano». Un mensaje que también acabaría borrando, pero que el programa El tiempo justo logró ver antes de que fuese borrado. Sea como sea, la nueva crisis de la pareja ha sido una sorpresa teniendo en cuenta que a mediados del mes de diciembre habían estado celebrando juntos el cumpleaños del cantante. Si aún les queda alguna oportunidad o ganas de recuperar la relación este 2026, eso todavía es un misterio.