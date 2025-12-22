Después de meses de rumores, Alejandro Sanz y Candela Márquez han roto su relación, según ha publicado la revista HOLA este lunes 22 de diciembre. La pareja formada por el cantante de Corazón partío y la actriz valenciana habrían puesto punto final a su historia de amor después de un año y unos pocos meses de relación. Era el pasado mes de noviembre de 2024 cuando salió a la luz la nueva relación del cantante tras separarse de Rachel Valdés. Una historia de amor con una joven de casi veinte años menos que él y que ha conseguido hacerse un nombre dentro del panorama interpretativo de Latinoamérica, donde ha triunfado con varios proyectos como actriz y personaje televisivo.

¿Qué se sabe de la ruptura de la pareja?

Si hacemos caso a las informaciones publicadas por la citada revista, la ruptura sería «muy reciente» que ha ocurrido en los «últimos días», teniendo en cuenta que la pareja habría celebrado juntos el 57 cumpleaños del cantante. También explican que «no habría terceras personas implicadas» y que están «locos el uno por el otro, pero que son dos caracteres muy pasionales». Todo hace pensar que la chispa aún está presente y que en caso de que se confirme la ruptura, podría haber opciones de reconciliación entre ambos. De hecho, explican que no ha sido la primera vez que han decidido separar sus caminos y que a pesar de las crisis recurrentes, siempre han terminado volviendo a la relación. «En este momento se han dicho adiós», informan.

¿Qué detalles han salido a la luz sobre la supuesta ruptura entre Alejandro Sanz y Candela Márquez? | Europa Press

¿Qué detalles han salido a la luz?

Tras esta separación de la pareja, la actriz se ha ido a Valencia para pasar estos días de Navidad con su familia. A través de un vídeo en directo en las redes sociales, la actriz ha expresado sus planes. Unas palabras que han hecho saltar todas las alarmas: «Estoy emocionadísima con las fiestas de Navidad al pensar que, después de tantísimos años, lo pasaré con mi familia. Porque no debemos olvidar que ellos lo son todo, más que el trabajo, las amistades, las parejas, porque la familia siempre estará aquí», recoge la citada revista. Por esta declaración parece que Alejandro Sanz no entraría en sus planes. La pareja hizo pública la relación semanas después de que los paparazzis los captaran en una fiesta y posteriormente compartiendo unos besos que no dejaban ninguna duda al respecto. Sea como sea, habrá que estar muy atentos para saber si se trata de una serie de coincidencias o si realmente la pareja ha puesto punto final a su historia de amor de manera definitiva.