¿Quién le diría a Alejandro Sanz que recibiría un regalo en llamas? Y no es que La Revuelta haya decidido recrear un spin-off de Casa en flames. El último programa de la semana ha recibido a un invitado que ya forma parte de la familia de La Revuelta y además, las confianzas y la buena relación entre David Broncano y Alejandro Sanz siempre dan mucho juego. La emisión de este jueves no podía dejar a nadie indiferente después de los regalos absurdos que ha recibido, un retrato incendiario en medio de un descampado y el toque que se ha llevado el presentador por hacer preguntas sexuales en el programa.

Un retrato en llamas de la cara de Alejandro Sanz

Aunque normalmente es El Hormiguero quien hace pruebas excéntricas con fuego, agua o coches destartalados, ha sido Jorge Ponce quien ha decidido que quería innovar en su lista de regalos para el artista. Había creado una figura de hielo, un seto e incluso lo había intentado con piedra, pero ¿qué podía pasar si le daban un poco de combustible? El director del programa se ha trasladado a un descampado de las afueras de la ciudad para dibujar la cara del cantante con combustible y prender fuego a su obra de arte.

🔥Es posible que estemos ante la obra magna de Jorge Ponce



Ha clavado a Alejandro Sanz. Es igual#LaRevuelta @AlejandroSanz

¿El resultado? Una especie de cara curiosa que en pocos segundos se ha convertido en una mancha de fuego que incluso ha comenzado a quemar el pantalón del cómico, con la rápida intervención de un miembro del equipo con un extintor y la reacción de Alejandro Sanz, que por unos segundos parecía realmente asustado.

Evidentemente, todo formaba parte de la misma performance para jugar con el invitado y los espectadores, pero hay que decir que esta sección artística ha sido uno de los mejores momentos de la noche.

Toque de Alejandro Sanz a David Broncano

No es la primera vez que Alejandro Sanz pasa por La Revuelta. De hecho, en su primera temporada en TVE, el artista andaluz intentó ser uno de los mediadores entre Pablo Motos y David Broncano. Tras la queja pública que hizo el equipo de La Revuelta después de que Jorge Martín no pudiera hacer su entrevista con ellos antes que El Hormiguero, provocó que saltaran algunas chispas entre ambos programas. En todo caso, Alejandro Sanz fue una de las personas que se ofreció para mediar entre ellos, pero en su visita de este jueves ha dejado claro que no salió del todo bien la reconciliación. «Creía que lo conseguiría y al final es mejor que me dedique a mis cosas. Ya podéis mataros, haced lo que queráis», exclamó riendo. Sin embargo, la buena relación entre ambos ha estado presente durante toda la entrevista, incluso con un buen toque hacia las preguntas del presentador.

Ojalá Broncano escuche a Alejandro y empiece a prepararse ALGO el programa. Pero nah olvidaos#LaRevuelta @AlejandroSanz

Hablando de posibles colaboraciones musicales, Alejandro Sanz ha explicado que «les proponen de todo» y que en nombre del algoritmo pueden recibir de todo. «Cuando cedes a estas cosas dejas de ser artista y te conviertes en presentador de La Revuelta«, bromeó. Como es costumbre, Broncano ha comenzado a hacer sus preguntas disparatadas e íntimas, como por ejemplo si había mantenido relaciones sexuales al exterior. «No digas follar que están mis hijos viendo esto», advirtió por primera vez. Pero la conversación no acabaría ahí.

«Tienes que ser coherente con la edad que tienes, no puedes estar hablando de follar de esta manera como si estuviéramos en el patio de la escuela». El artista le aconsejó que matizara el tema un poco. «Una vez preguntas y ya te responden cierra el tema, además esto sale internacionalmente después. ¿Cómo lo explicas? Hay que ser modesto, los presentadores deben estar realmente preparados…», bromeó pinchándolo una vez más. Sea como sea, las visitas de Alejandro Sanz a La Revuelta siempre dejan anécdotas muy divertidas.