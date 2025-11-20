La Revuelta es un programa abierto que no tiene ninguna vergüenza a la hora de hablar de todos los temas posibles. De hecho, las preguntas clásicas que se hacen al final de las entrevistas buscan conocer los detalles más jugosos de la vida sexual y el patrimonio de los famosos. No sorprende, por tanto, que la entrevista con Cayetana Guillén Cuervo, que ha promocionado su pódcast No te lo cayes, se haya convertido en una clase de juguetes eróticos y confesiones sexuales.

Cayetana Guillén Cuervo comparte un arsenal de juguetes sexuales

La actriz ha llegado a La Revuelta con una caja llena de juguetes sexuales que ha dejado muy sorprendido a David Broncano. Cayetana es la conductora de un pódcast llamado No te lo cayes, un espacio donde se habla del sexo y la sexualidad sin tabúes ni prejuicios. Allí se sinceró sobre los abusos sexuales que sufrió cuando tenía 6 años y esto, después de trabajarlo mucho con la psicóloga y liberarse, ha permitido que pueda vivir la sexualidad de manera diferente. «Es bueno explicar las cosas, todo el mundo está medio roto y hay que ser amable con los demás, cada uno tiene sus guerras», apuntó la intérprete. Dicho esto, la clase sobre juguetes sexuales comenzó. Cayetana entregó una caja llena de objetos, tanto para genitales femeninos como masculinos.

«Este es mi favorito», indicó la actriz después de que el presentador tomara de la caja un vibrador para la vagina que incorpora un simulador de sexo oral. «Es como si te comiera un pato», bromeó Broncano.

Cayetana Guillén Cuervo porta joguines sexuals a ‘La Revuelta’ | RTVE

L’actriu ensenya totes les joguines que ha portat a ‘La Revuelta’ | RTVE

El arsenal de juguetes no se ha acabado. «Esto tiene 32 funciones y es para pene y vulva», explicó Cayetana. Entre todas sus propuestas también hablaron de vibradores con un mando a distancia. «Invitas a tu novia a cenar y ves cómo su pierna comienza a moverse», indicó comenzando a reír. «Mola hablar de estas cosas sin tabúes ni prejuicios porque forman parte de la vida. Esto es maravilloso», expresó.

David Broncano tampoco ha evitado abrirse en canal sobre el tema. Aunque él nunca responde la pregunta sobre relaciones sexuales, ha confesado que él también había tenido varios juguetes sexuales entre los cuales había un vibrador que se podía «controlar por Internet». «Mi pareja del momento lo podía llevar a Polonia y le daba un toque. Gracias a Internet se podía hacer», confesó.

Clase de sexualidad

El pódcast de Cayetana ha traído perfiles famosos como Pablo Alborán o Ester Expósito para hablar abiertamente de la vida, el sexo y las relaciones personales. Durante la entrevista en La Revuelta la presentadora de TVE se ha convertido en sexóloga por un día, donde ha hablado en detalle de todas las partes de la vulva, con un peluche incluido como ejemplo.

Cayetana Guillén Cuervo porta un coixí en forma de vulva a ‘La Revuelta’ | RTVE

«Todas somos clitorianas, no existe el orgasmo vaginal porque no tiene terminaciones nerviosas», explicó, además de admitir que está aprendiendo mucho sobre el tema y que muchas veces «el orgasmo no siempre es la finalidad». En conjunto, una entrevista de lo más abierta, sin tabúes y divertida en un mes en el que los temas sexuales han estado muy presentes, sobre todo con las respuestas de Rosalía y Paula Vázquez, que han admitido que ambas «practican un celibato voluntario» y han hablado detalladamente de su sexualidad.