Lolita Flores forma parte de una de las familias de artistas españoles más famosos. Hija de la gran Lola Flores y una de las caras habituales de la televisión como miembro del jurado de Tu cara me suena. Este martes 18 de noviembre ha pasado por La Revuelta y sus respuestas no han dejado a nadie indiferente. Con el estilo que la caracteriza y sin pelos en la lengua, Lolita se ha sincerado como nunca a través de las preguntas clásicas del programa, donde ha defendido abiertamente la masturbación en mujeres mayores y se ha quejado de las inspecciones de Hacienda que sufrió hace unos años.

Lolita Flores se sincera sobre su situación económica

La Revuelta, que este miércoles ha sufrido un cambio en la parrilla de RTVE por la emisión del partido de fútbol de la Selección Española, y ha comenzado más tarde de lo habitual, ha recibido la visita de la actriz, que promociona su gira de teatro con la obra Poncia. En todo caso, buena parte de la atención se la ha llevado el final de la entrevista, en el que ha respondido a las preguntas clásicas. Se trata de dos cuestiones que David Broncano hace a cada invitado desde que el programa era La Resistencia: las relaciones sexuales en los últimos 30 días y el dinero que tienen los famosos en el banco. En el caso de Lolita, ha hablado de la situación económica y ha cargado públicamente contra las inspecciones de Hacienda que ha sufrido. «Seré muy rápida, el patrimonio lo tenía Cristóbal Montoro y se lo llevó. Me hizo dos inspecciones y tuve que vender mi casa. Me lo hizo a mí y a muchos compañeros de la profesión, fue como una caza de brujas. Espero que este señor lo pague de alguna manera, pero no me devolverá los dos millones de euros que me quitó», ha explicado.

Lolita ha calificado estas inspecciones a artistas como una «caza de brujas» y ha hablado del asesoramiento económico que recibieron entonces y que resulta que no era del todo correcto. «Había muchos asesores que decían que se podía hacer y mucha gente lo hizo», ha criticado. «El señor Montoro se llenó bien los bolsillos. Está imputado porque buena parte de ese dinero que se llevó lo desvió para otras cosas. Mis dos millones de euros deben estar en algún lugar, pero yo de verdad que no los tengo», ha sentenciado, antes de admitir, como ya había hecho en una entrevista con una revista, que vive «de alquiler» y de su trabajo. «El patrimonio maravilloso que tengo es mi familia y el público que llena los teatros», ha confesado la artista.

Lolita Flores defiende la masturbación en mujeres mayores

La segunda pregunta clásica busca saber los detalles más íntimos de los invitados en cuanto a su vida sexual. En el caso de Lolita, explica que la cifra ha cambiado completamente desde su última visita, cuando era aún La Resistencia, y ha indicado que como sexo, «es un cero», pero ha defendido abiertamente la masturbación. «Masturbación, ¿por qué no? Las señoras de mi edad estamos vivas aunque tengamos 67 años», ha expresado.

«Tenemos la experiencia que muchas de 30 años no tienen. Apúntame treinta puntos en masturbación. Parece que sea un pecado masturbarse, además, es salud», ha sentenciado antes de recibir los aplausos del público. La actriz ha admitido que en su primera visita tenía algún amigo especial, pero ahora que está soltera, no necesita nada más porque sabe pasárselo bien por sí sola.