Lolita Flores forma part d’una de les famílies d’artistes espanyols més famosos. Filla de la gran Lola Flores i una de les cares habituals de la televisió com a membre del jurat de Tu cara me suena. Aquest dimarts 18 de novembre ha passat per La Revuelta i les seves respostes no han deixat ningú indiferent. Amb l’estil que la caracteritza i sense pèls a la llengua, Lolita s’ha sincerat com mai a través de les preguntes clàssiques del programa, on ha defensat obertament la masturbació en dones grans i s’ha queixat de les inspeccions d’Hisenda que va patir fa uns anys.
Lolita Flores se sincera sobre la seva situació econòmica
La Revuelta, que aquest dimecres ha patit un canvi a la graella de RTVE per l’emissió del partit de futbol de la Selecció Espanyola, i ha començat més tard de l’habitual, ha rebut la visita de l’actriu, que promociona la seva gira de teatre amb l’obra Poncia. En tot cas, bona part de l’atenció se l’ha endut el final de l’entrevista, en què ha donat resposta a les preguntes clàssiques. Es tracta de dues qüestions que David Broncano fa a cada convidat des que el programa era La Resistencia: les relacions sexuals en els últims 30 dies i els diners que tenen els famosos al banc. En el cas de Lolita, ha parlat de la situació econòmica i ha carregat públicament contra les inspeccions d’Hisenda que ha patit. “Seré molt ràpida, el patrimoni el tenia Cristóbal Montoro i se’l va endur. Va fer-me dues inspeccions i vaig haver de vendre casa meva. M’ho va fer a mi i a molts companys de la professió, va ser com una caça de bruixes. Espero que aquest senyor ho pagui d’alguna manera, però no em retornarà els dos milions d’euros que em va treure”, ha explicat.
Lolita ha titllat aquestes inspeccions a artistes com una “caça de bruixes” i ha parlat de l’assessorament econòmic que van rebre llavors i que resulta que no era del tot correcte. “Hi havia molts assessors que deien que es podia fer i molta gent ho va fer”, ha criticat. “El senyor Montoro va omplir-se bé les butxaques. Està imputat perquè bona part d’aquests diners que es va emportar els va desviar per a altres coses. Els meus dos milions d’euros deuen estar en algun lloc, però jo de debò que no els tinc”, ha sentenciat, abans d’admetre, com ja havia fet en una entrevista amb una revista, que viu “de lloguer” i de la seva feina. “El patrimoni meravellós que tinc és la meva família i el públic que m’omple els teatres”, ha confessat l’artista.
Lolita Flores defensa la masturbació en dones grans
La segona pregunta clàssica busca saber els detalls més íntims dels convidats pel que fa a la seva vida sexual. En el cas de Lolita, explica que la xifra ha canviat completament des de la seva darrera visita, quan era encara La Resistencia, i ha indicat que com a sexe, “és un zero”, però ha defensat obertament la masturbació. “Masturbació, per què no? Les senyores de la meva edat estem vives tot i que tinguem 67 anys”, ha expressat.
“Tenim l’experiència que moltes de 30 anys no tenen. Apunta’m trenta punts en masturbació. Sembla que sigui un pecat masturbar-se, a més a més, és salut”, ha sentenciat abans de rebre els aplaudiments del públic. L’actriu ha admès que en la seva primera visita tenia algun amic especial, però ara que està soltera, no necessita res més perquè sap passar-s’ho bé tota sola.