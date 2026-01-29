Alejandro Sanz ha presentado, esta semana, el documental que han preparado sobre su vida. Convertido en uno de los cantantes españoles más exitosos e internacionales desde hace unas cuantas décadas, la legión de fans que ha congregado está entusiasmada con este ejercicio de transparencia que permitirá conocer su faceta más personal. En Cuando nadie me ve, el artista se sincera sobre los mejores y peores momentos de una vida que ha intentado mantener alejada de las revistas del corazón al máximo posible. No siempre lo ha conseguido, pero ahora rompe del todo con el hermetismo que mantenía.

El fragmento más impactante que se ha filtrado, hasta ahora, trata sobre los malos momentos que vivió durante su matrimonio con Jaydy Michel. La actriz mexicana, con quien salió durante ocho años y con quien tuvo a su hija Manuela, protagoniza uno de los episodios más crudos de su trayectoria.

Alejandro Sanz ha reconocido públicamente que ha caído “en todas las tentaciones” y que ha atravesado una depresión profunda. La fama le ha traído también cosas negativas, como a tantos otros cantantes famosos: “Nadie te dice que, cuando sueñas, hay un deber y que habrá cosas que tendrás que sacrificar”. Por ejemplo, en este documental recuerda el mal momento que sufrió después de la boda con Jaydy Michel cuando él se encontraba en el pico más alto de su carrera.

Las revistas hablaban de Alejandro Sanz y Jaydy Mitchel prácticamente cada semana | ¡Hola!

Alejandro Sanz se sincera como nunca lo había hecho en su documental | Europa Press

Alejandro Sanz da detalles de la desesperación que sentía por culpa de los paparazzi

El interés mediático hacia él era muy exagerado, hasta el punto de que llega a describirlo directamente como “desproporcionado”. Los paparazzi lo perseguían en todo momento y esta expectación le provocó mucha angustia: “He vivido muchos momentos maravillosos, pero cuando volvimos de la boda en Bali experimenté una revolución que fue una auténtica locura”. “Los paparazzi son acosadores profesionales que se dedican a eso, que se saltaban semáforos y subían a escaleras para hacernos fotos dentro de casa. Nos han amenazado y también insultado, yo no daba crédito a lo que eran capaces de hacer”, afirma.

Aquella persecución le afectó muchísimo, por lo que explica ahora, y deja claro que cree que debería estar “prohibido” y que debería considerarse “ilegal”: “Fue muy duro. Se me caían trozos de cabello y me salían calvas por el estrés que me provocaban”. Alejandro Sanz recuerda ese momento de fama exagerada como una situación totalmente “fuera de control”.

Alejandro Sanz se abre en canal en el documental sobre su vida | Europa Press

Él estaba “sobrepasado” y ahora confiesa que llegó a preguntarse, en su “desesperación”, cómo podía liquidar a esos fotógrafos: “Contraté a dos chicos vestidos de pollos y los envié detrás de esos paparazzi. Los perseguían a él y a su mujer todos los días, hasta que se dieron cuenta y funcionó porque la mujer le dijo a uno de ellos que tenía que elegir entre el pollo o ella”.

Un Alejandro Sanz que se muestra muy vulnerable en este documental, en el cual incide mucho en los problemas de salud mental que ha arrastrado en estos años de carrera. Por ejemplo, hay un momento en el que dice que la línea entre estar bien y mal ha sido siempre «muy fina», en su caso. De hecho, sus fans podrán escucharlo reconocer que escribe mejor cuando tiene «heridas«, que ha terminado entendiendo que no sabe «nada» del amor o que nunca ha sabido compaginar el trabajo con la paternidad: «Los años de tus hijos son un tiempo que no recuperas«, lamenta. Toda una serie de confesiones que pueden hacer triunfar este proyecto del artista.