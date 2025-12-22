Després de mesos de rumors, Alejandro Sanz i Candela Márquez han trencat la seva relació, segons ha publicat la revista HOLA aquest dilluns 22 de desembre. La parella formada pel cantant de Corazón partío i l’actriu valenciana haurien posat punt final a la seva història d’amor després d’un any i uns pocs mesos de relació. Era el passat mes de novembre de 2024 quan sortia a la llum la nova relació del cantant després de separar-se amb Rachel Valdés. Una història d’amor amb una jove de gairebé vint anys menys que ell i que ha aconseguit fer-se amb un nom dins el panorama interpretatiu de Llatinoamèrica, on ha triomfat amb diversos projectes com a actriu i personatge televisiu.
Què se sap de la ruptura de la parella?
Si fem cas a les informacions publicades per la citada revista, la ruptura seria “molt recent” que ha passat els “darrers dies”, tenint en compte que la parella hauria celebrat l’un amb l’altre el 57 aniversari del cantant. També expliquen que “no hi hauria terceres persones implicades” i que estan “bojos l’un per l’altre, però que són dos caràcters molt passionals”. Tot fa pensar que l’espurna encara hi és i que en cas que es confirmi la ruptura, podria haver-hi opcions de reconciliació entre tots dos. De fet, expliquen que no ha estat el primer cop que han decidit separar els seus camins i que malgrat les crisis recurrents, sempre han acabat retornant a la relació. “En aquest moment s’han dit adeu”, informen.
Quins detalls han sortit a la llum?
Després d’aquesta separació de la parella, l’actriu se n’ha anat a València per passar aquests dies de Nadal amb la seva família. A través d’un vídeo en directe a les xarxes socials, l’actriu ha expressat els seus plans. Unes paraules que han fet saltar totes les alarmes: “Estic emocionadíssima amb les festes de Nadal en pensar que, després de tantíssims anys, ho passaré amb la meva família. Perquè no ens n’hem d’oblidar que ells ho són tot, més que la feina, les amistats, les parelles, perquè la família sempre serà aquí”, recull la citada revista. Per aquesta declaració sembla que Alejandro Sanz no entraria en els seus plans. La parella va fer pública la relació setmanes després que els paparazzis els enxampessin en una festa i posteriorment compartint uns petons que no deixaven cap mena de dubte al respecte. Sigui com sigui, caldrà estar ben atents per saber si es tracta d’un seguit de coincidències o si realment la parella ha posat punt final a la seva història d’amor de manera definitiva.