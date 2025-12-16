Rosalía ha vuelto a sorprender a sus fans con la publicación del videoclip de La Perla. La artista catalana es el nombre del momento tras la publicación de Lux, su cuarto álbum de estudio que la ha convertido en uno de los temas habituales de las conversaciones. Los últimos días también ha sido motivo de euforia y decepción por la venta de entradas de su gira mundial, una mañana de locura para conseguir las preciadas entradas para los cuatro conciertos que hará el próximo mes de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Antes, sin embargo, los fans pueden ir haciéndose a la idea de los conceptos visuales y artísticos que quiere mostrar la cantante, que van más allá de la espiritualidad y el misticismo que envuelven Lux. La Perla es uno de los temas más curiosos del disco, teniendo en cuenta que es una dedicatoria hacia un perla, lo que parece una expareja que no ha tratado nada bien a la motomami.

El análisis del videoclip: escenas extrañas y curiosas

El videoclip de La Perla no ha terminado de ser lo que los fans esperaban, teniendo en cuenta que muchos han encontrado que podría ser una dedicatoria hacia un ex de quien no tiene un buen recuerdo, como puede ser C. Tangana o Rauw Alejandro. En cualquier caso, la dirección creativa ha sido obra de su hermana, la Pili, pero vamos por partes.

Rosalía lo ha vuelto a hacer y las redes están llenas de comentarios y análisis del videoclip. El vídeo, que lleva veinte horas disponible en YouTube y ya supera los 1,3 millones de reproducciones, comienza con la artista sentada en el suelo, vestida como una espadachina preparada para hacer esgrima. Se intercalan escenas que no tienen nada que ver unas con otras, como por ejemplo Rosalía conduciendo un coche de lujo y fumando un cigarrillo o paseando por la calle.

Rosalía fumando dentro de un coche en el videoclip de ‘La Perla’ | YouTube

Uno de los detalles más curiosos que han detectado los fans es un cinturón que supuestamente sería de castidad, como los que se usaban en la época medieval.

Rosalía con un cinturón de castidad en el videoclip | YouTube

¿Qué quieren decir los perros que acompañan a Rosalía? | YouTube

También resulta curiosa la estampa con dos perros en medio de un parque con césped y vestida con un conjunto de chándal enorme como si estuviera a punto de salir a esquiar por la nieve. En conjunto, un videoclip muy curioso que no ha terminado de entenderse completamente.

Las teorías más locas y críticas en las redes

Los fans han dado su opinión en las redes, pero ¿qué teorías más locas han elaborado? Hay comentarios y también críticas de todo tipo. Uno de los aspectos que han observado son las referencias que podría haber a la relación que tuvo la catalana con el cantante C. Tangana y también con Rauw Alejandro.

yo solo dejo esto del videoclip de La Perla por aquí y me voy 💣



menuda la Rosalía pic.twitter.com/gPDhldqArx — Ensaladilla (@Ensaladilla_) December 15, 2025

También ha habido ciertas críticas y opiniones que no terminan de entender qué significa que videoclip. Después de lo que supuso Berghain con un montón de escenas extrañas y una Rosalía convertida en Blancanieves, el significado de La Perla no se evidencia en el videoclip.

La Perla de Rosalía resumida en 1 comentario: pic.twitter.com/E4gIOuF95J — alex va al LUX tour (@AlexxxWolfie) December 15, 2025

Rosalía cariño eres la mejor pero alguien que me explique que tiene que ver el videoclip de La Perla con la canción???? https://t.co/tv5xEWxREc pic.twitter.com/iqOjG0xXr4 — 👁️👄👁️ (@rosisintarjetas) December 15, 2025

Lo único bueno que voy a decir del vídeo de la perla es que me gusta el outfit con las bragas de castidad pic.twitter.com/cPVGH9MPzj — Rosalia fonts (@RosaliaFonts) December 15, 2025

el videoclip de la perla me atrevería a decir que es el peor videoclip de toda la carrera de rosalía — xti amén ♱ (@yoxtirosalia) December 15, 2025

Sea como sea, Rosalía ha propuesto un nuevo concepto dentro de su nuevo disco de estudio, una propuesta que no ha terminado de convencer a la espera de saber cómo será el próximo videoclip y qué preparará para la gira mundial.